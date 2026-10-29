Lời khuyên làm ăn sau Rằm tháng 9: 3 con giáp dễ gặp khách tốt, 1 con giáp cần chọn kỹ đối tác

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, vận trình công việc và tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn. Đây là giai đoạn dễ xuất hiện khách hàng mới, đơn hàng tốt hoặc cơ hội hợp tác đáng chú ý. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào cũng nên nhận ngay. Có con giáp càng nhanh càng có lợi, nhưng cũng có người cần chậm lại để nhìn kỹ đối tác trước khi xuống tiền.

Tuổi Tý: Khách cũ quay lại, khách mới dễ đến qua giới thiệu

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tý được dự báo có vận làm ăn khá sáng, đặc biệt với những người kinh doanh nhỏ, làm dịch vụ, bán hàng hoặc làm nghề tự do.

Điểm thuận lợi nhất không hẳn nằm ở việc xuất hiện một hợp đồng rất lớn, mà ở khả năng khách hàng cũ quay lại hoặc giới thiệu thêm khách mới. Những mối quan hệ đã xây dựng từ trước có thể bắt đầu mang lại giá trị rõ rệt hơn.

Với người làm kinh doanh, đây là lúc nên chú trọng chăm sóc nhóm khách đã từng mua hàng thay vì chỉ dồn ngân sách để tìm khách mới. Một lời hỏi thăm, chương trình ưu đãi nhỏ hoặc dịch vụ hậu mãi tốt có thể đem lại nhiều đơn hàng hơn dự kiến.

Người tuổi Tý cũng dễ gặp một khách hàng hoặc đối tác có khả năng hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, lời khuyên là không nên vì thấy doanh số tăng mà lập tức mở rộng quy mô quá nhanh.

Lời khuyên tài chính: Sau Rằm tháng 9, nếu doanh thu tăng, tuổi Tý nên ưu tiên giữ lại một phần tiền mặt làm vốn lưu động. Đừng dùng toàn bộ khoản thu mới để nhập thêm hàng hoặc đầu tư mở rộng ngay lập tức.

Tuổi Ngọ: Dễ gặp khách "đúng nhu cầu", đơn hàng có giá trị cao hơn

Với người tuổi Ngọ, nửa cuối tháng 9 âm lịch có thể là giai đoạn thuận lợi hơn cho việc tìm khách hàng.

Nếu thời gian trước từng rơi vào cảnh hỏi nhiều nhưng chốt ít, báo giá liên tục nhưng khách vẫn do dự, sau Rằm tình hình có thể thay đổi. Tuổi Ngọ dễ gặp nhóm khách đã có nhu cầu khá rõ ràng, nhờ vậy quá trình thương lượng cũng nhanh hơn.

Đặc biệt, người làm trong các lĩnh vực liên quan tới bán hàng, môi giới, dịch vụ, tư vấn, kinh doanh online hoặc làm nghề dựa nhiều vào quan hệ cá nhân có thể cảm nhận sự thay đổi rõ hơn.

Một vài người tuổi Ngọ còn có cơ hội nhận đơn hàng có giá trị lớn hơn bình thường hoặc gặp khách hàng có khả năng mua nhiều lần.

Tuy nhiên, càng gặp khách tốt càng cần tránh tâm lý "được đà" mà hạ giá quá sâu để giành hợp đồng. Doanh thu cao nhưng lợi nhuận mỏng vẫn có thể khiến dòng tiền căng thẳng.

Lời khuyên tài chính: Khi nhận đơn lớn, cần tính đủ chi phí nguyên liệu, vận chuyển, nhân công và thời gian. Không nên chỉ nhìn con số doanh thu rồi vội vàng nhận việc.

Tuổi Dậu: Cơ hội đến từ mối quan hệ quen biết

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu được dự báo có lợi thế rõ về các mối quan hệ.

Một người quen, khách hàng cũ, đồng nghiệp cũ hoặc đối tác từng làm việc cùng có thể mang đến cơ hội mới. Đó có thể là một đơn hàng, lời giới thiệu khách, cơ hội cộng tác hoặc thông tin giúp tuổi Dậu mở thêm nguồn thu.

Điểm đáng chú ý là vận làm ăn của tuổi Dậu giai đoạn này không nhất thiết đến từ việc tự mình tìm kiếm. Nhiều cơ hội lại xuất hiện thông qua mạng lưới quan hệ đã tích lũy trong thời gian dài.

Vì thế, người tuổi Dậu nên chủ động nối lại liên hệ với những mối quan hệ tích cực từng bị gián đoạn. Một cuộc trò chuyện tưởng như xã giao đôi khi lại mở ra cơ hội làm ăn đáng giá.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cũng nên phân biệt rõ giữa tình cảm và tiền bạc. Dù hợp tác với người quen vẫn cần báo giá, phân chia trách nhiệm, thời hạn thanh toán và quyền lợi cụ thể.

Lời khuyên tài chính: Không nên vì nể nang mà cho khách quen nợ quá lâu. Một hợp đồng nhỏ nhưng dòng tiền đều vẫn tốt hơn hợp đồng lớn mà tiền về chậm.

Tuổi Mùi: Có cơ hội nhưng cần chọn kỹ người hợp tác

Nếu ba con giáp trên thiên về vận khách hàng thuận lợi, tuổi Mùi lại cần đặc biệt chú ý tới đối tác.

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi có thể nhận được lời mời hợp tác, góp vốn, mở rộng kinh doanh hoặc cùng triển khai một dự án mới. Bề ngoài, cơ hội khá hấp dẫn, nhất là khi người đề nghị đưa ra viễn cảnh lợi nhuận tốt.

Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn tuổi Mùi không nên quyết định chỉ dựa vào cảm xúc hoặc sự quen biết.

Trước khi góp vốn, cần làm rõ ba vấn đề: ai chịu trách nhiệm vận hành, lợi nhuận chia thế nào và trường hợp thua lỗ sẽ xử lý ra sao.

Đặc biệt, nếu đối tác liên tục thúc giục chuyển tiền nhanh, né tránh việc ghi thỏa thuận bằng văn bản hoặc chỉ nói nhiều về lợi nhuận mà không nhắc tới rủi ro, tuổi Mùi càng nên thận trọng.

Không phải cơ hội nào đến sau Rằm tháng 9 cũng xấu. Ngược lại, tuổi Mùi vẫn có khả năng gặp được người hợp tác tốt. Điểm quan trọng nằm ở việc chọn người trước khi chọn dự án.

Lời khuyên tài chính: Nếu chưa hiểu rõ mô hình kinh doanh, không nên góp khoản tiền lớn chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Giữ tiền thêm vài tuần đôi khi còn tốt hơn vội vàng tham gia một thương vụ thiếu minh bạch.

Sau Rằm tháng 9: Có lộc làm ăn vẫn nên ưu tiên dòng tiền

Với người kinh doanh, gặp khách tốt hay có thêm hợp đồng mới chắc chắn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm cũng thường kéo theo nhiều khoản chi: nhập hàng, thưởng nhân sự, mở rộng quảng cáo hoặc chuẩn bị hàng hóa cho mùa cao điểm.

Vì vậy, dù thuộc con giáp đang có vận làm ăn thuận lợi, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là giữ dòng tiền an toàn.

Có thể chia khoản tiền thu về thành ba phần: vốn tiếp tục kinh doanh, quỹ dự phòng và lợi nhuận thực nhận. Cách này giúp tránh tình trạng doanh thu tăng nhưng tài khoản vẫn liên tục thiếu tiền.

Những dự báo theo con giáp chỉ mang tính tham khảo. Cơ hội kinh doanh thực tế vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng quản trị, uy tín, dòng tiền và cách lựa chọn khách hàng, đối tác của mỗi người. Nhưng nếu sau Rằm tháng 9 xuất hiện một cơ hội tốt, đây cũng có thể là thời điểm thích hợp để quan sát kỹ và tận dụng đúng lúc.

Thông tin mang tính tham khảo và chiêm nghiệm