Lời khuyên khi trồng cây vú sữa

Vú sữa là một trong những cây ăn quả được nhiều gia đình chuộng trồng tại nhà, vừa cho trái ngọt thơm để thưởng thức, vừa tạo bóng mát và tô điểm cho khu vườn với tán lá xanh quanh năm

Vú sữa là loại cây ăn quả quen thuộc với nhiều gia đình Việt, vừa cho những trái chín ngọt thơm, vừa tạo bóng mát cho khu vườn. Cây có tán lá xanh quanh năm, khi được chăm sóc tốt còn trở thành một điểm nhấn đẹp mắt cho không gian sống. Tuy nhiên, vú sữa là cây thân gỗ có kích thước khá lớn, vì vậy nếu muốn trồng ngay tại nhà, gia chủ cần cân nhắc vị trí và cách chăm sóc ngay từ đầu để cây phát triển khỏe mạnh mà không ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

Chọn giống khỏe, phù hợp với diện tích nhà

Điều đầu tiên cần quan tâm khi trồng vú sữa là chọn cây giống khỏe mạnh. Nếu muốn cây nhanh cho quả, gia chủ có thể ưu tiên cây giống ghép hoặc cây chiết thay vì trồng từ hạt. Cây giống nên có thân chắc, lá xanh, không có dấu hiệu sâu bệnh và bộ rễ phát triển tốt. Bên cạnh đó, cần cân nhắc diện tích khu vườn trước khi xuống giống. Vú sữa có thể phát triển thành cây lớn, tán rộng nên phù hợp hơn với sân vườn có diện tích tương đối thoáng. Nếu nhà có khoảng sân nhỏ, nên lựa chọn vị trí phù hợp hoặc trồng cây trong chậu lớn và thường xuyên kiểm soát kích thước tán.

Chọn nơi trồng có nhiều ánh sáng

Vú sữa là cây ưa sáng, vì vậy nên trồng ở nơi có thể đón ánh nắng tự nhiên trong phần lớn thời gian trong ngày. Ánh sáng đầy đủ giúp cây sinh trưởng khỏe, phát triển tán lá và hỗ trợ quá trình ra hoa, kết quả. Không nên trồng cây ở góc quá khuất hoặc nơi bị những công trình xung quanh che bóng thường xuyên. Khi trồng trong sân nhà, gia chủ cũng nên tính đến hướng phát triển của tán cây để tránh cây về sau che kín cửa sổ, ban công hoặc ảnh hưởng đến các khu vực sinh hoạt.

Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt

Một trong những điều cây vú sữa không thích là tình trạng đất bị úng nước kéo dài. Vì vậy, trước khi trồng, nên chuẩn bị loại đất tơi xốp, giàu hữu cơ và có khả năng thoát nước tốt. Nếu trồng trực tiếp xuống đất, có thể cải tạo đất bằng phân hữu cơ hoai mục và vật liệu giúp tăng độ tơi xốp. Với cây trồng chậu, cần chọn chậu đủ lớn, có lỗ thoát nước ở đáy và không để nước đọng lâu sau khi tưới. Đặc biệt, không nên vì muốn cây nhanh lớn mà bón quá nhiều phân ngay từ đầu. Cây non cần được chăm sóc vừa phải, ưu tiên bộ rễ khỏe và khả năng thích nghi với môi trường trước khi thúc cây phát triển mạnh.

Tưới nước vừa đủ, tránh để cây bị úng

Trong giai đoạn cây còn nhỏ, cần duy trì độ ẩm tương đối ổn định cho đất. Tuy nhiên, lượng nước cần điều chỉnh tùy thời tiết, loại đất và vị trí trồng. Những ngày nắng nóng có thể cần tưới thường xuyên hơn, trong khi mùa mưa nên giảm lượng nước để tránh đất quá ẩm. Một cách đơn giản là kiểm tra lớp đất phía trên trước khi tưới. Nếu đất vẫn còn ẩm, không nhất thiết phải bổ sung thêm nước. Khi tưới, nên tưới từ từ quanh vùng đất dưới tán thay vì dồn một lượng nước lớn vào sát gốc.

Cắt tỉa để cây thông thoáng, dễ chăm sóc

Vú sữa có tán khá rộng nên việc cắt tỉa cũng rất quan trọng, đặc biệt với cây được trồng trong khuôn viên gia đình. Những cành khô, cành sâu bệnh hoặc mọc quá dày nên được loại bỏ để cây thông thoáng hơn. Gia chủ cũng có thể chủ động tạo dáng và kiểm soát chiều cao cây bằng cách tỉa cành phù hợp. Việc này không chỉ giúp cây đẹp hơn mà còn hạn chế tán cây phát triển quá rộng, ảnh hưởng đến nhà cửa hoặc các cây trồng khác.

Chú ý sâu bệnh và vệ sinh khu vực quanh gốc

Khi chăm sóc vú sữa, nên thường xuyên quan sát lá, cành và quả để phát hiện sớm dấu hiệu sâu bệnh. Nếu thấy lá có biểu hiện bất thường, cành bị tổn thương hoặc xuất hiện côn trùng với số lượng lớn, cần kiểm tra nguyên nhân và xử lý sớm. Bên cạnh đó, nên giữ khu vực quanh gốc thông thoáng, không để lá rụng, cành khô hoặc cỏ dại tích tụ quá nhiều. Đây là cách đơn giản giúp hạn chế môi trường thuận lợi cho sâu bệnh phát triển.

Kiên nhẫn nếu muốn cây cho nhiều quả

Trồng cây vú sữa tại nhà không chỉ là câu chuyện tưới nước và bón phân mà còn cần sự kiên nhẫn. Tùy giống, phương pháp nhân giống và điều kiện chăm sóc, thời gian cây bắt đầu cho quả có thể khác nhau. Vì vậy, không nên quá nóng vội thúc cây ra trái bằng cách bón phân quá mức. Khi cây đã trưởng thành, việc chăm sóc đều đặn, duy trì dinh dưỡng phù hợp, tưới nước hợp lý và cắt tỉa đúng lúc sẽ giúp cây phát triển ổn định hơn. Nếu trồng trong chậu, càng cần chú ý đến kích thước chậu và lượng đất để bộ rễ có đủ không gian phát triển.