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Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây mướp

Kim Linh
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Mướp là loại cây dễ trồng, phát triển nhanh và có thể tận dụng nhiều không gian như sân vườn, ban công hay sân thượng. Tuy nhiên, vì là cây dây leo, mướp cần được chăm sóc và kiểm soát phù hợp.

Làm giàn chắc chắn ngay từ đầu

Mướp phát triển nhanh và có thể tạo thành một giàn dây leo khá lớn. Khi cây trưởng thành, giàn không chỉ phải chịu trọng lượng của thân, lá mà còn có thêm nhiều quả.

Vì vậy, gia đình nên tính toán kết cấu giàn ngay từ đầu, lựa chọn vật liệu đủ chắc chắn và cố định cẩn thận. Không nên tận dụng những thanh tre, dây buộc hoặc khung đã mục, yếu để làm giàn cho cây phát triển lâu dài.

Nếu trồng mướp trên sân thượng hoặc ban công, càng cần chú ý đến vị trí cố định giàn. Giàn không nên cản trở lối đi, đè lên mái che hoặc vướng vào các đường dây điện, thiết bị bên ngoài nhà.

Không nên để giàn mướp quá rậm

Mướp có tốc độ sinh trưởng nhanh nên chỉ sau một thời gian ngắn, dây và lá có thể phủ kín giàn. Nếu để cây phát triển tự do, giàn trở nên quá dày, thiếu thông thoáng và gây khó khăn cho việc chăm sóc.

Gia đình nên chủ động hướng các dây mướp theo giàn, đồng thời loại bỏ những lá già, lá hư hỏng hoặc phần dây phát triển quá dày. Việc giữ giàn thông thoáng cũng giúp dễ quan sát tình trạng của cây và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Không cần cắt tỉa quá mạnh, nhưng nên kiểm soát cây thường xuyên thay vì chờ đến khi giàn đã quá um tùm mới xử lý.

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây mướp - Ảnh 1.

Không để gốc mướp bị úng nước

Mướp cần nước để sinh trưởng, đặc biệt trong giai đoạn cây phát triển mạnh và tạo quả. Tuy nhiên, tưới nhiều không đồng nghĩa với việc cây sẽ phát triển tốt hơn.

Nếu đất giữ nước quá lâu, phần rễ có thể bị ảnh hưởng. Điều này càng cần lưu ý với mướp trồng trong thùng xốp, chậu hoặc các khu vực sân thượng, nơi khả năng thoát nước phụ thuộc nhiều vào giá thể và hệ thống thoát nước.

Gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, đồng thời bảo đảm khu vực trồng có khả năng thoát nước tốt. Sau những ngày mưa lớn, cần kiểm tra lại gốc cây thay vì tiếp tục tưới theo thói quen.

Không nên bón quá nhiều phân đạm

Khi thấy cây mướp phát triển chậm, nhiều người có xu hướng tăng lượng phân để cây nhanh lớn. Tuy nhiên, bón quá nhiều phân đạm có thể khiến cây tập trung phát triển thân và lá, trong khi không nhất thiết mang lại hiệu quả tương ứng về hoa và quả.

Phân bón nên được sử dụng đúng loại, đúng liều lượng và phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Gia đình cũng không nên liên tục bổ sung phân chỉ vì thấy cây có nhiều lá.

Ngoài dinh dưỡng, cây còn cần ánh sáng, nước và không gian phù hợp để phát triển. Vì vậy, nếu cây sinh trưởng bất thường, nên xem xét tổng thể điều kiện trồng thay vì chỉ tăng lượng phân.

Không nên để quả mướp quá già trên giàn

Mướp thường được thu hoạch khi quả còn non, mềm và chưa phát triển xơ cứng. Nếu để quả quá lâu trên cây, quả sẽ già, nhiều xơ và không còn phù hợp để chế biến theo cách thông thường.

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây mướp - Ảnh 2.

Với những gia đình trồng mướp để sử dụng trong bữa ăn, nên kiểm tra giàn thường xuyên và thu hoạch khi quả đạt kích thước phù hợp. Việc này cũng giúp tránh tình trạng quả lớn nằm lâu trên giàn, làm tăng trọng lượng mà cây và giàn phải chịu.

Đặc biệt, với những giàn mướp trồng trên cao, không nên để quá nhiều quả già cùng lúc mà không kiểm tra kết cấu giàn.

Trồng mướp trên sân thượng cần chú ý cả khu vực xung quanh

Tận dụng sân thượng để trồng rau là lựa chọn phổ biến ở những gia đình không có nhiều diện tích sân vườn. Tuy nhiên, với cây mướp, cần tính đến cả hướng phát triển của dây và trọng lượng của vật dụng trồng cây.

Thùng xốp, chậu hoặc bồn trồng khi chứa đầy đất và nước sẽ có trọng lượng đáng kể. Nếu đặt nhiều vật dụng tập trung tại một khu vực, tổng tải trọng cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, gia đình cần giữ lối đi thông thoáng, không để dây mướp che khuất các khu vực cần tiếp cận hoặc phát triển sát hệ thống điện. Giàn cũng cần được kiểm tra định kỳ để phát hiện những vị trí lỏng, gãy hoặc xuống cấp.

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Tags

quả mướp

trồng cây

sân thượng

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