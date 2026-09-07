Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang nấu ăn bằng bếp gas mỗi ngày

Những gia đình đang dùng bếp gas hãy ghi nhớ thông tin mới cập nhật dưới đây!

Để giữ nhà mát mẻ trong những đợt nắng nóng gay gắt thường là đóng cửa sổ và rèm cửa vào ban ngày để ngăn nhiệt xâm nhập, sau đó mở ra vào ban đêm khi trời mát để đón không khí trong lành. Tuy nhiên, đối với nhiều hộ gia đình sử dụng bếp gas thay vì bếp điện, việc không thông gió đúng cách cho nhà bếp có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nếu nấu nướng trong khi cửa sổ đang đóng.

Sử dụng bếp gas có thể giải phóng các chất ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe con người và môi trường

Clean Air Hub UK cảnh báo, việc nấu nướng bằng gas "giải phóng các chất ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Bếp gas là nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà lớn và là nguồn chính gây ô nhiễm nitơ dioxide (NO2) trong gia đình".

"Việc sử dụng bếp gas trong nhà bếp thông thường có thể tạo ra mức ô nhiễm nitơ dioxide (NO2) trong nhà vượt quá các hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các giới hạn về ô nhiễm không khí trong nhà của Cơ quan An toàn và Sức khỏe Vương quốc Anh (HSE), cũng như các tiêu chuẩn pháp lý về ô nhiễm không khí ngoài trời tại Anh. Nấu nướng bằng gas có liên quan đến bệnh hen suyễn ở cả trẻ em và người lớn, suy giảm chức năng phổi, các bệnh hô hấp ở người lớn, cũng như chứng sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức ở người lớn", theo Clean Air Hub UK.

Việc tiếp xúc với nitơ dioxide, một chất ô nhiễm chính từ quá trình nấu nướng bằng gas, gây ra nhiều tác hại cho phổi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tổ chức này cho biết thêm: "Bếp gas có thể sinh ra khí carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) và nitơ dioxide (NO2), những khí này có thể tồn đọng trong nhà. Các thiết bị nấu nướng bằng gas cũng có thể rò rỉ chất ô nhiễm ngay cả khi không sử dụng, bao gồm khí methane (một loại khí nhà kính mạnh) và benzene (một chất gây ung thư đã được xác định ở người).

"Việc tiếp xúc với nitơ dioxide, một chất ô nhiễm chính từ quá trình nấu nướng bằng gas, gây ra nhiều tác hại cho phổi. Các tác hại này bao gồm viêm đường hô hấp, giảm chức năng phổi, gia tăng các cơn hen suyễn và các triệu chứng như ho, thở khò khè, đặc biệt là ở trẻ em. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các chất ô nhiễm từ việc nấu nướng bằng gas có thể tác động tiêu cực đến người lớn, ảnh hưởng đến não bộ, hệ hô hấp và hệ thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy tác động của việc nấu nướng bằng bếp gas đối với gánh nặng bệnh hen suyễn ở trẻ em tương đương với tác động của khói thuốc lá thụ động. Việc sử dụng thiết bị nấu bằng gas và nồng độ nitơ dioxide trong ba tháng đầu đời cũng có liên quan đến suy giảm trí nhớ, chậm phát triển ngôn ngữ và nguy cơ cao mắc các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở trẻ nhỏ", Clean Air Hub UK cảnh báo.

Làm sao để sử dụng bếp gas an toàn?

Đối với những người vẫn đang sử dụng bếp gas, tổ chức này cũng bổ sung các biện pháp giúp sử dụng an toàn hơn, chẳng hạn như thông gió cho nhà bếp hoặc mở cửa sổ.

Các nghiên cứu cho thấy tác động của việc nấu nướng bằng bếp gas đối với gánh nặng bệnh hen suyễn ở trẻ em tương đương với tác động của khói thuốc lá thụ động. (Ảnh: Getty Images)

Nội dung khuyến nghị như sau:

- Hãy đảm bảo thông gió đúng cách cho nhà bếp khi nấu nướng, tốt nhất là sử dụng máy hút mùi có đường ống dẫn khí ra ngoài, hệ thống thông gió cơ học hoặc mở cửa sổ. Hãy cân nhắc chuyển sang sử dụng thiết bị điện bất cứ khi nào và ở đâu có thể. Đảm bảo bảo trì các thiết bị gas định kỳ mỗi năm một lần. Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị phát hiện khí carbon monoxide trong nhà bếp và các phòng lân cận; hãy sử dụng loại thiết bị có khả năng phát hiện nồng độ khí thấp.

- Tăng cường thông gió tối đa trong suốt quá trình sử dụng thiết bị gas và duy trì ít nhất 10 phút sau khi nấu xong. Việc này bao gồm cả việc mở cửa sổ để tạo luồng gió đối lưu giúp phân tán các chất ô nhiễm.

- Nếu bếp gas của bạn có tích hợp quạt, hãy đảm bảo quạt luôn sạch sẽ, được bảo trì tốt và có đường ống dẫn khí ra bên ngoài.

Giảm thiểu việc tiếp xúc với khí thải từ quá trình nấu nướng bằng cách sử dụng các thiết bị điện cắm phích cắm, chẳng hạn như ấm đun nước điện, lò vi sóng, nồi cơm điện hoặc nồi chiên không dầu.

(Nguồn: Express)