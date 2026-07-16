Lời khuyên đến những người ngồi điều hòa cả ngày

Làm việc trong phòng điều hòa cả ngày? Đừng bỏ qua những lưu ý này.

Đối với nhiều người, một ngày làm việc bắt đầu bằng việc bước vào căn phòng mát lạnh và chỉ rời đi khi hết giờ. Từ văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại cho đến các không gian làm việc tại nhà, điều hòa gần như hoạt động liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ. Môi trường mát mẻ giúp công việc trở nên dễ chịu hơn, nhưng nếu chỉ chú ý đến việc "bật điều hòa cho mát" mà bỏ qua những thói quen đi kèm, không ít người sẽ cảm thấy uể oải, khô da hoặc khó chịu sau một ngày dài. Dưới đây là những lưu ý đơn giản nhưng hữu ích dành cho những người thường xuyên ngồi điều hòa cả ngày.

1. Đừng cài điều hòa quá lạnh chỉ vì muốn "mát cho nhanh"

Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống 20-22°C ngay khi mới đến nơi làm việc với mong muốn căn phòng mát nhanh hơn. Thực tế, theo các chuyên gia và nhà sản xuất, việc cài đặt nhiệt độ thấp hơn không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn, mà chỉ khiến máy phải hoạt động lâu hơn để đạt đến mức nhiệt đó. Mức nhiệt khoảng 26-28°C thường được xem là phù hợp với điều kiện thời tiết mùa hè ở Việt Nam. Khoảng nhiệt này vừa tạo cảm giác dễ chịu, vừa giúp giảm tiêu thụ điện năng và hạn chế sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

2. Chuẩn bị sẵn áo khoác mỏng hoặc chăn văn phòng

Ở nhiều công ty, nhiệt độ điều hòa được cài đặt chung nên không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Có người cảm thấy dễ chịu nhưng cũng có người phải ngồi co ro suốt nhiều giờ. Thay vì liên tục điều chỉnh điều hòa hoặc chịu lạnh cả buổi, việc chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng, khăn choàng hoặc chăn văn phòng sẽ giúp bạn chủ động hơn. Đây cũng là lý do nhiều dân văn phòng luôn để sẵn những món đồ này tại nơi làm việc, đặc biệt vào mùa hè khi điều hòa hoạt động gần như cả ngày.

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3. Tranh thủ đứng dậy và thay đổi không gian sau mỗi 1-2 giờ

Ngồi trong phòng điều hòa liên tục từ sáng đến chiều khiến nhiều người quên mất việc vận động hoặc ra ngoài hít thở không khí tự nhiên. Bạn không cần đi đâu quá xa, chỉ cần đứng dậy lấy nước, đi bộ vài phút quanh văn phòng hoặc tranh thủ ra khu vực có ánh sáng tự nhiên trong giờ nghỉ. Việc thay đổi môi trường trong thời gian ngắn không chỉ giúp cơ thể thư giãn mà còn tạo cảm giác tỉnh táo hơn trước khi quay lại làm việc.

4. Luôn để một chai nước trên bàn làm việc

Một trong những điều nhiều người ít để ý khi ngồi điều hòa cả ngày là cảm giác khát thường giảm đi đáng kể. Không khí trong phòng điều hòa có độ ẩm thấp hơn môi trường bên ngoài, trong khi cơ thể vẫn liên tục mất nước qua hô hấp và quá trình bài tiết tự nhiên. Vì không cảm thấy khát rõ rệt, nhiều người chỉ nhớ uống nước khi cổ họng đã khô hoặc đến cuối buổi mới nhận ra mình gần như chưa uống ngụm nào.

Thay vì chờ đến lúc khát mới uống, các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung nước đều đặn trong ngày với từng ngụm nhỏ. Một cách đơn giản là luôn đặt sẵn một chai nước hoặc cốc nước ngay trên bàn làm việc, trong tầm mắt. Đây được xem là một "lời nhắc trực quan", giúp hình thành thói quen uống nước thường xuyên mà không cần cố gắng ghi nhớ. Việc duy trì đủ nước không chỉ giúp hạn chế cảm giác khô môi, khô họng hay khô da khi ngồi điều hòa nhiều giờ, mà còn góp phần duy trì sự tỉnh táo và khả năng tập trung trong quá trình làm việc. Với những người thường xuyên phải sử dụng máy tính hoặc trao đổi công việc liên tục, đây là một thói quen nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể vào cuối ngày.