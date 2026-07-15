Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc trong hầu hết căn bếp. Tuy nhiên, nếu sử dụng và vệ sinh không đúng cách, chiếc thớt có thể nhanh xuống cấp, xuất hiện nấm mốc hoặc trở thành nơi tích tụ vi khuẩn.

Có mặt trong căn bếp của hầu hết các gia đình, thớt gỗ được nhiều người ưa chuộng nhờ độ bền, khả năng bảo vệ lưỡi dao và cảm giác chắc tay khi sử dụng. Thế nhưng, đây cũng là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mỗi ngày và thường xuyên ở trong môi trường ẩm ướt. Chính vì vậy, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người dùng cần chú ý đến cách sử dụng, vệ sinh và bảo quản để hạn chế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như kéo dài tuổi thọ của thớt.

1. Không nên dùng chung một chiếc thớt cho thực phẩm sống và chín

Đây là nguyên tắc được nhiều cơ quan an toàn thực phẩm trên thế giới khuyến cáo. Việc dùng chung một chiếc thớt để cắt thịt sống, hải sản rồi tiếp tục thái hoa quả hoặc thực phẩm đã nấu chín có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn như Salmonella, E. coli hoặc Campylobacter. Giải pháp tốt nhất, gia đình nên chuẩn bị ít nhất hai chiếc thớt riêng biệt: một dành cho thực phẩm sống và một dành cho thực phẩm chín hoặc ăn liền.

2. Rửa sạch ngay sau khi sử dụng và để thớt khô hoàn toàn

Sau mỗi lần sử dụng, nên rửa thớt bằng nước rửa chén và nước ấm, sau đó dựng thẳng để nước thoát hết thay vì úp hoặc đặt nằm trên mặt bếp. Môi trường ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và vi khuẩn phát triển, đặc biệt với thớt gỗ có nhiều vết cắt nhỏ sau thời gian dài sử dụng. Định kỳ, người dùng có thể vệ sinh sâu bằng nước nóng hoặc kết hợp chanh và muối để khử mùi, sau đó phơi nơi khô ráo, thoáng gió.

3. Đừng tiếc nếu thớt đã nứt hoặc xuất hiện nấm mốc

Sau thời gian dài sử dụng, bề mặt thớt sẽ xuất hiện nhiều rãnh dao. Đây là nơi cặn thực phẩm và vi khuẩn dễ bám lại, rất khó làm sạch hoàn toàn. Nếu thớt có dấu hiệu nứt, cong vênh, mốc đen hoặc có mùi khó chịu dù đã vệ sinh kỹ, người dùng nên cân nhắc thay mới. Việc tiếp tục sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chế biến mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

4. Bảo dưỡng thớt định kỳ để kéo dài tuổi thọ

Một mẹo được nhiều đầu bếp áp dụng là thoa một lớp mỏng dầu khoáng thực phẩm (food-grade mineral oil) hoặc các loại dầu chuyên dụng dành cho thớt gỗ sau khi thớt đã khô hoàn toàn. Việc này giúp hạn chế tình trạng gỗ bị khô, nứt và giảm khả năng hút nước, từ đó kéo dài tuổi thọ của thớt. Không nên dùng các loại dầu ăn thông thường như dầu đậu nành hay dầu ô liu để bảo dưỡng vì chúng có thể bị ôi sau một thời gian.

Điều quan trọng không nằm ở chiếc thớt đắt hay rẻ

Nhiều người cho rằng chỉ cần mua một chiếc thớt chất lượng là có thể yên tâm sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách vệ sinh và bảo quản mới là yếu tố quyết định đến độ bền cũng như mức độ an toàn của sản phẩm. Một chiếc thớt được làm sạch đúng cách, để khô sau mỗi lần sử dụng và thay mới khi đã xuống cấp sẽ luôn an toàn hơn một chiếc thớt đắt tiền nhưng sử dụng trong thời gian quá dài mà không được chăm sóc. Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen phân loại thực phẩm sống - chín và vệ sinh dụng cụ nhà bếp thường xuyên cũng góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.