Trong thiết kế nhà ở hiện đại, ban công không chỉ là khoảng không gian giúp đón nắng, lưu thông không khí mà còn được nhiều gia đình tận dụng để thư giãn, trồng cây hay tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kiến trúc và phong thủy, nếu bố trí thiếu hợp lý, ban công có thể trở thành khu vực ảnh hưởng đến sinh hoạt, an toàn và cả vận khí của gia đình. Vì vậy, trước khi cải tạo hoặc thiết kế ban công, gia chủ cần lưu ý nhiều yếu tố quan trọng để tránh những sai lầm “lợi bất cập hại”.

1. Chọn vị trí ban công phù hợp

Trong quan niệm phong thủy, hướng ban công có ảnh hưởng lớn đến luồng khí và tài lộc của ngôi nhà. Nhiều chuyên gia cho rằng hướng Nam là vị trí lý tưởng nhất để bố trí ban công vì đây là hướng đón gió và ánh sáng hài hòa, giúp không gian luôn thông thoáng, đồng thời góp phần tăng sinh khí cho gia đình.

Ngoài hướng đặt ban công, gia chủ cũng cần chú ý đến không gian xung quanh. Ban công không nên đối diện trực tiếp với các góc nhọn của công trình khác bởi điều này được cho là dễ tạo ra “sát khí”, gây cảm giác bất an và ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên trong nhà.

Một trong những điều kiêng kỵ phổ biến trong phong thủy là để ban công đối diện thẳng với cửa chính. Theo quan niệm dân gian, cửa chính là nơi đón tài lộc vào nhà. Nếu cửa chính và ban công tạo thành một đường thông suốt, luồng khí tốt sẽ khó tụ lại mà dễ bị thất thoát ra ngoài. Điều này được cho là không có lợi cho việc giữ gìn tài sản cũng như sự ổn định về tài vận của gia đình.

Ban công cũng không nên đặt đối diện khu vực bếp. Bếp vốn được xem là “kho tài lộc” trong nhà, đại diện cho sự ấm no và gắn kết gia đình. Trong khi đó, ban công là nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng và gió mạnh. Việc hai khu vực này đối diện nhau không chỉ ảnh hưởng đến phong thủy mà còn có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng đồ dùng, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cháy nổ trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

2. Không nên trồng quá nhiều cây

Nhiều gia đình yêu thích việc trồng cây xanh ở ban công để tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên và cải thiện chất lượng không khí. Một khu vườn nhỏ xinh giữa căn hộ là mong muốn của không ít người sống ở đô thị. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên tận dụng toàn bộ diện tích ban công để đặt quá nhiều chậu cây. Với những ban công nhỏ, việc bố trí dày đặc cây xanh có thể khiến không gian trở nên chật chội, bí bách và thiếu thẩm mỹ.

Khi cây cối che kín lối đón sáng và cản trở gió lưu thông, ngôi nhà sẽ trở nên tối hơn, độ ẩm tăng cao và không khí khó lưu chuyển. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sinh hoạt mà còn khiến ban công mất đi vai trò là nơi thư giãn thoáng đãng.

Gia chủ nên lựa chọn số lượng cây vừa phải, ưu tiên các loại cây dễ chăm sóc, bố trí gọn gàng để vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa giúp không gian luôn thông thoáng.

3. Tránh đặt đồ dễ cháy nổ ngoài ban công

Ban công là khu vực chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, đặc biệt vào mùa hè nhiệt đới khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Vì vậy, việc đặt các thiết bị điện tử hoặc vật dụng dễ cháy nổ ở đây tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các chuyên gia cảnh báo không nên đặt tủ lạnh, máy giặt, bình gas, xăng dầu hoặc những vật liệu dễ bắt lửa ngoài ban công trong thời gian dài. Dưới tác động của nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp, các thiết bị này có thể nhanh xuống cấp, hư hỏng, thậm chí dẫn tới cháy nổ, đe dọa sự an toàn của cả gia đình.

Ngoài yếu tố an toàn, việc để quá nhiều đồ đạc ở ban công còn khiến không gian trở nên bừa bộn, làm mất mỹ quan của ngôi nhà.

4. Không chất đồ nặng ở ban công

Dù được thiết kế với khả năng chịu lực nhất định, ban công vẫn có giới hạn về tải trọng. Thói quen tận dụng ban công làm nơi chứa đồ, đặc biệt là các vật nặng như tủ, kệ sắt, vật liệu xây dựng hoặc nhiều chậu cây cỡ lớn có thể tạo áp lực lớn lên kết cấu công trình.

Theo các chuyên gia xây dựng, việc chất quá nhiều đồ nặng trong thời gian dài có nguy cơ làm ban công nứt vỡ hoặc xuống cấp nhanh hơn. Trong những tình huống khẩn cấp như mưa bão lớn, rung chấn hoặc sự cố bất ngờ, các vật nặng này còn có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Do đó, dù diện tích ban công rộng hay nhỏ, gia chủ cũng nên hạn chế biến nơi đây thành kho chứa đồ để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình.

5. Thiết kế đơn giản để giữ sự thông thoáng

Nhiều người có xu hướng trang trí ban công cầu kỳ với nhiều chi tiết phức tạp để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Tuy nhiên, việc bố trí quá rườm rà có thể khiến luồng khí lưu thông bị cản trở hoặc đảo hướng hỗn loạn, làm giảm sự thông thoáng vốn có của không gian này.

Các chuyên gia khuyên rằng ban công nên được thiết kế theo hướng tối giản, gọn gàng và ưu tiên sự hài hòa. Gia chủ cũng nên tránh đặt những vật dụng có hình dáng sắc nhọn, méo mó hoặc các chi tiết dạng chữ X, hình cung quá phức tạp vì chúng thường bị xem là không mang ý nghĩa tích cực trong phong thủy.

Một ban công đẹp không nhất thiết phải cầu kỳ. Điều quan trọng là tạo được cảm giác thoải mái, an toàn và giúp ngôi nhà luôn đón được ánh sáng, không khí tự nhiên một cách hài hòa.

(Tổng hợp)