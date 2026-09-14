Chảo chống dính dùng rất tiện nhưng đây không phải món đồ có thể sử dụng bừa bãi.

Trong căn bếp, có những món đồ chúng ta dùng đến mức gần như chẳng còn nghĩ nhiều về cách sử dụng. Chảo chống dính là một ví dụ. Bắc chảo lên bếp, đợi nóng, cho thức ăn vào rồi sau bữa ăn đem rửa sạch - quy trình tưởng đơn giản đến mức khó có gì phải bàn. Thế nhưng, lớp phủ tạo khả năng chống dính trên bề mặt chảo lại cần được sử dụng và chăm sóc đúng cách. Một chiếc chảo tốt vẫn có thể nhanh xuống cấp nếu thường xuyên bị nung quá nóng, cào xước hoặc vệ sinh bằng vật liệu không phù hợp. Ngược lại, cũng không cần quá lo lắng về chảo chống dính nếu sản phẩm vẫn ở tình trạng tốt và gia đình sử dụng đúng hướng dẫn. Nếu căn bếp nhà bạn đang có một hoặc vài chiếc chảo chống dính, dưới đây là 6 điều nên lưu ý trong quá trình sử dụng.

1. Đừng bật bếp rồi để chiếc chảo rỗng nóng quá lâu

Đây là thói quen khá dễ gặp khi nấu ăn. Nhiều người đặt chảo lên bếp trước, sau đó mới quay sang lấy trứng, thái thịt hoặc chuẩn bị nguyên liệu. Chỉ vài phút mất tập trung, chiếc chảo rỗng có thể nóng lên rất nhanh. Với chảo phủ PTFE, việc để chảo rỗng ở nhiệt độ quá cao là điều nên tránh. Khi bị quá nhiệt nghiêm trọng, lớp phủ có thể bị suy giảm và ở nhiệt độ đủ cao có thể phân hủy, tạo ra khói và khí không tốt để hít phải. Bởi vậy, gia đình không cần có thói quen "nung chảo" thật nóng như khi sử dụng một số loại chảo gang hoặc chảo thép. Hãy chuẩn bị nguyên liệu tương đối đầy đủ trước khi bật bếp, đồng thời ưu tiên mức nhiệt thấp đến vừa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu món ăn đòi hỏi nhiệt rất cao, một loại chảo khác phù hợp với cách nấu đó sẽ hợp lý hơn.

2. Khi đảo thức ăn, hãy để ý thứ đang chạm trực tiếp vào mặt chảo

Có những chiếc chảo chưa dùng bao lâu đã xuất hiện chi chít vết xước, và nguyên nhân đôi khi nằm ngay ở chiếc xẻng nấu ăn. Để hạn chế làm tổn thương lớp phủ, nên ưu tiên dụng cụ bằng gỗ, silicone chịu nhiệt hoặc loại được nhà sản xuất xác nhận phù hợp với chảo. Ngược lại, cần thận trọng với xẻng, thìa hay kẹp kim loại có cạnh sắc. Gia đình cũng không nên tiện tay dùng dao cắt thức ăn ngay trong lòng chảo hoặc lấy vật sắc cạy phần thức ăn bám lại. Những thao tác này có vẻ không đáng kể nếu chỉ xảy ra một lần, nhưng khi lặp lại mỗi ngày, bề mặt chống dính sẽ khó giữ được tình trạng ban đầu.

3. Nấu xong đừng vội mang chiếc chảo đang rất nóng đi xả nước lạnh

Đây cũng là một thói quen rất đời thường: vừa lấy thức ăn ra khỏi chảo đã bê thẳng tới bồn rửa và xả nước để thức ăn không kịp bám lại. Tuy nhiên, thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến dụng cụ nấu bị sốc nhiệt, lâu dài có nguy cơ làm chảo cong vênh hoặc ảnh hưởng tới kết cấu của sản phẩm. Vì vậy, sau khi nấu xong, tốt hơn hết hãy để chảo nguội bớt rồi mới vệ sinh. Nếu thức ăn bám lại, cũng không cần cố cạo ngay khi chảo còn nóng. Một chút nước ấm và thời gian ngâm thích hợp thường giúp vết bẩn mềm ra, từ đó việc làm sạch nhẹ nhàng hơn nhiều.

4. Rửa sạch nhưng không có nghĩa là phải chà thật mạnh

Chảo chống dính vốn được thiết kế để tương đối dễ vệ sinh, vì vậy búi sắt hay những miếng cọ có độ mài mòn cao thường không phải lựa chọn phù hợp. Khi rửa bằng tay, gia đình có thể sử dụng nước rửa bát thông thường cùng miếng bọt biển hoặc khăn mềm. Với vết bẩn khó làm sạch, hãy ngâm cho mềm trước thay vì tăng lực chà. Đồng thời, nếu muốn cho chảo vào máy rửa bát, nên kiểm tra hướng dẫn của chính nhà sản xuất bởi khả năng chịu được máy rửa bát không giống nhau ở mọi sản phẩm. Một lưu ý khác thường bị bỏ qua là mặt ngoài và đáy chảo cũng cần được làm sạch. Dầu mỡ, thức ăn cháy bám lâu ngày ở khu vực này không chỉ khiến chảo khó vệ sinh hơn mà còn có thể tiếp tục cháy, tạo khói và mùi khi đặt lên bếp ở những lần sau.

5. Cất chảo cũng nên tránh để các vật cứng liên tục cọ vào bề mặt

Rửa rất cẩn thận nhưng sau đó lại xếp vài chiếc nồi, chảo chồng trực tiếp lên nhau thì bề mặt chống dính vẫn có thể bị trầy xước trong quá trình lấy ra, cất vào. Nếu tủ bếp đủ chỗ, có thể treo hoặc đặt chảo riêng. Còn với gia đình buộc phải xếp chồng để tiết kiệm diện tích, một cách đơn giản là đặt khăn mềm hoặc tấm lót bảo vệ giữa các sản phẩm. Chỉ một lớp ngăn cách nhỏ cũng giúp đáy nồi, đáy chảo phía trên không trực tiếp cọ vào mặt chống dính phía dưới. Trước khi cất, chảo cũng nên được làm sạch và để khô, đặc biệt nếu lâu ngày mới sử dụng lại.

6. Quan trọng nhất là biết khi nào chiếc chảo đã đến lúc nên thay

Chảo chống dính không có một mốc thời gian cố định kiểu cứ dùng đủ 1 năm, 2 năm hay 3 năm là bắt buộc phải bỏ. Tuổi thọ thực tế phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, tần suất nấu và cách gia đình sử dụng. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào số năm, hãy quan sát tình trạng thực tế của chiếc chảo. Một vài vết xước nhỏ không đồng nghĩa chảo lập tức trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu lớp phủ đã bong tróc đáng kể, phồng rộp, bề mặt hư hỏng nhiều, chảo bị biến dạng hoặc khả năng chống dính giảm rõ rệt, việc tiếp tục cố dùng không còn nhiều ý nghĩa. Lúc này, thay một chiếc chảo mới sẽ hợp lý hơn. Và nếu chảo mới nhanh chóng gặp tình trạng tương tự chảo cũ, gia đình cũng nên xem lại cách sử dụng bởi nhiệt quá cao, dụng cụ kim loại và cách vệ sinh mạnh tay thường là những yếu tố khiến bề mặt chống dính xuống cấp nhanh hơn.