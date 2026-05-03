HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây ngũ gia bì

Thư Hân |

Ngũ gia bì là loại cây có tính thích nghi cực cao, phản ánh đúng lối sống của gia chủ. Một chậu ngũ gia bì vươn cao lá sáng bóng là minh chứng cho một gia đình đang trên đà phát triển và có sự quan tâm đúng mực đến không gian sống.

Cây ngũ gia bì hay còn được biết đến với tên gọi cây chân chim là loại cây cảnh rất phổ biến trong các gia đình Việt Nam. Với đặc điểm lá xanh quanh năm và khả năng thích nghi cao, ngũ gia bì được ưa chuộng không chỉ để trang trí mà còn vì những lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Tuy nhiên, để loại cây này thực sự phát huy hết công năng và mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà bạn cần lưu ý một số kinh nghiệm chăm sóc và bài trí quan trọng dưới đây.

1. Kích hoạt khả năng gắn kết thay vì chỉ để trang trí

Ngũ gia bì có đặc điểm là lá mọc thành chùm 5 đến 8 lá xòe ra như hình bàn tay đầy đặn. Trong phong thủy hình dáng này là biểu tượng của sự gắn kết giữa các thành viên. Nếu gia đình bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhỏ hoặc các thành viên ít có sự kết nối, hãy đặt một chậu ngũ gia bì ở khu vực sinh hoạt chung như phòng khách hoặc phòng ăn. Sự hiện diện của hệ lá sum suê này giúp làm dịu không khí tạo ra một trường năng lượng ổn định thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn bó giữa các thế hệ trong nhà.

Lời khuyên trồng cây ngũ gia bì cho gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh - Ảnh 1.

2. Tận dụng vai trò vệ sĩ cho những ngôi nhà mới sửa chữa

Ít ai biết rằng ngũ gia bì có khả năng hấp thụ độc tố hữu cơ cực tốt vượt xa nhiều loại cây cảnh thông thường. Những chất độc này thường có trong sơn mới, sàn gỗ hoặc nội thất mới mua. Thay vì dùng máy lọc không khí tốn điện bạn nên đặt ngay 2 đến 3 chậu ngũ gia bì lớn trong nhà. Loại cây này sẽ âm thầm nuốt sạch những mùi hóa chất độc hại bảo vệ hệ hô hấp cho người già và trẻ nhỏ. Đây là giá trị thực dụng nhất mà các gia đình thường bỏ qua khi chỉ mải mê bàn về chuyện phong thủy.

3. Cảnh giác với mặt tối của sự xanh tốt

Ngũ gia bì rất dễ sống nhưng chính sự phát triển quá nhanh lại là một cái bẫy. Khi cây mọc quá rậm rạp mà không được tỉa tót nó sẽ tích tụ bụi bẩn và trở thành nơi trú ngụ của côn trùng ngược lại hoàn toàn với tác dụng đuổi muỗi ban đầu. Ngoài ra nhựa cây có chứa hoạt chất có thể gây dị ứng nhẹ với những người có làn da nhạy cảm. Lời khuyên là hãy luôn giữ cho gốc cây thông thoáng cắt bỏ những lá già héo ngay lập tức. Một cây ngũ gia bì sạch sẽ mới là một cây có năng lượng tốt.

Lời khuyên trồng cây ngũ gia bì cho gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh - Ảnh 2.

4. Nghệ thuật ép cây tạo ra tinh dầu tự nhiên

Nhiều người phàn nàn trồng ngũ gia bì mà vẫn thấy muỗi. Lý do là bạn để cây quá tĩnh. Mùi hương đuổi muỗi của ngũ gia bì đến từ tinh dầu trong lá. Để kích hoạt mùi hương này một cách tự nhiên bạn nên đặt cây ở những nơi có luồng gió lưu thông hoặc thỉnh thoảng dùng tay vuốt nhẹ lên tán lá. Động tác này vừa giúp cây hô hấp tốt hơn vừa giải phóng các phân tử tinh dầu vào không khí giúp hiệu quả đuổi muỗi tăng lên gấp bội so với việc đặt cây ở một góc chết.

5 yếu tố khiến rắn sợ hãi, không dám bén mảng đến nhà bạn

Tags

lời khuyên

ngũ gia bì

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại