Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh mà còn là thời điểm nhiều thiết bị trong nhà phải hoạt động gần như liên tục. Điều hòa, tủ lạnh, quạt điện hay các thiết bị làm mát đều dễ rơi vào tình trạng quá tải nếu sử dụng sai cách trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Theo các thợ điện lạnh và kỹ thuật viên điện dân dụng, mùa hè cũng là giai đoạn số ca sửa chữa thiết bị tăng mạnh do nhiều gia đình duy trì thói quen sử dụng chưa hợp lý. Không ít lỗi tưởng nhỏ như cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc, để điều hòa quá thấp hay đặt tủ lạnh sát tường lại có thể khiến thiết bị nhanh xuống cấp, hao điện hơn bình thường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

1. Đừng cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, điều hòa, bếp điện, bình nóng lạnh, máy giặt hay nồi chiên không dầu thường hoạt động liên tục. Việc dùng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc, đặc biệt vào buổi tối, dễ khiến hệ thống điện trong nhà quá tải. Các kỹ thuật viên cho biết đây là thời điểm ổ cắm, aptomat và dây điện nóng lên nhanh hơn bình thường, nhất là ở các căn hộ cũ hoặc nhà sử dụng dây điện lâu năm.

2. Tủ lạnh mùa nóng cũng cần “thở”

Nhiều gia đình có thói quen nhét kín thực phẩm hoặc đặt tủ lạnh sát tường để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, theo các thợ điện lạnh, mùa nóng là thời điểm tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn bình thường để duy trì độ lạnh ổn định, vì vậy thiết bị cũng cần không gian để tản nhiệt hiệu quả. Nếu phía sau hoặc hai bên tủ quá bí, hơi nóng từ dàn nóng sẽ khó thoát ra ngoài khiến máy nén phải chạy liên tục để giữ nhiệt độ bên trong. Điều này không chỉ làm điện năng tiêu thụ tăng lên mà còn dễ khiến tủ nóng máy, giảm hiệu quả làm lạnh và ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị về lâu dài.

Ngoài ra, việc nhồi nhét quá nhiều thực phẩm cũng có thể cản luồng khí lạnh lưu thông bên trong tủ, khiến một số vị trí không đủ lạnh trong khi máy vẫn phải hoạt động mạnh hơn để bù nhiệt. Các kỹ thuật viên khuyến cáo nên để khoảng cách nhất định giữa tủ lạnh và tường, đồng thời tránh chứa thực phẩm quá kín để thiết bị vận hành ổn định hơn trong mùa hè.

3. Quạt chạy yếu chưa chắc do hỏng

Một lỗi phổ biến mùa hè là quạt điện quay chậm, gió yếu nhưng nhiều người nghĩ phải thay mới. Thực tế, nguyên nhân thường đến từ bụi bẩn bám ở trục quay hoặc mô-tơ khô dầu sau thời gian dài sử dụng. Việc vệ sinh định kỳ có thể giúp quạt hoạt động ổn định hơn và giảm nguy cơ nóng mô-tơ trong ngày nhiệt độ cao.

4. Không nên bật điều hòa ở mức quá thấp suốt nhiều giờ

Theo các kỹ thuật viên, việc duy trì điều hòa ở mức 16-20 độ C trong thời gian dài không giúp phòng mát hơn đáng kể nhưng lại khiến máy nén hoạt động liên tục, gây hao điện và nhanh xuống máy. Mức nhiệt khoảng 26-27 độ C kết hợp quạt gió thường được đánh giá là phù hợp hơn trong mùa nóng.

5. Đừng chủ quan với mùi khét từ ổ điện

Mùa hè là thời điểm các sự cố điện dân dụng tăng mạnh do nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt, tủ lạnh và nhiều thiết bị làm mát cùng lúc tăng cao. Theo các thợ sửa chữa điện dân dụng, nếu ổ cắm, dây điện hoặc aptomat xuất hiện mùi khét nhẹ, nóng bất thường khi chạm vào hoặc phát tiếng lách tách, người dùng không nên tiếp tục sử dụng mà cần kiểm tra sớm. Nhiều trường hợp dây điện cũ, ổ cắm lỏng hoặc cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc có thể khiến điểm tiếp xúc bị quá nhiệt trong thời gian dài. Ban đầu dấu hiệu thường khá nhỏ nên nhiều gia đình dễ bỏ qua, nhưng đây lại là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chập cháy trong mùa nắng nóng. Các kỹ thuật viên cũng khuyến cáo không nên dùng ổ chia điện kém chất lượng cho điều hòa, bếp điện hoặc các thiết bị công suất lớn, đồng thời cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện nếu gia đình sử dụng nhiều thiết bị làm mát liên tục trong mùa hè.