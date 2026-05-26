Trong ngày thứ Ba, 26/5/2026, tức ngày mồng 10 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, mối quan hệ giữa các địa chi tạo nên cục diện Canh Kim sinh Tý Thủy, giúp Thủy khí của ngày rất vượng. Dù có sự xung khắc nhẹ giữa địa chi Tý (Thủy) của ngày với hỏa khí của năm Bính Ngọ, nhưng dòng chảy tài lộc vẫn bứt phá mạnh mẽ cho những con giáp nằm trong vòng tương hợp.

Ngày Canh Tý mang nạp âm Bích Thượng Thổ, tức là đất trên tường thành, đại diện cho sự vững chãi, kiên định và khả năng che chở, bảo vệ kiên cố. Trong tháng Quý Tỵ, nạp âm Thổ này nhận được sự điều hòa từ dòng nước Trường Lưu Thủy, giúp đất thành không bị khô cằn mà trái lại càng thêm phần gắn kết và bền vững.

Dù phải đối mặt với sức nóng thiêu đốt từ Hỏa khí xung thiên của năm Bính Ngọ, tính chất phòng thủ và kiên trì của Bích Thượng Thổ vẫn giúp bản chủ giữ vững tài lũy, không bị lung lay trước những biến động bên ngoài. Đây là thời điểm cốt lõi nhắc nhở bạn nên ưu tiên các giải pháp tài chính an toàn, chú trọng củng cố nền móng và tích lũy dài hạn thay vì mạo hiểm chạy theo những lợi ích nhất thời.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Canh Tý cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Sửu: Tài chính dồi dào

- Chi tiết tài lộc: Nhờ cục diện Lục Hợp vững chắc, tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận dòng tài chính dồi dào và bình ổn. Thiên can Canh (Kim) của ngày tương sinh cho bản mệnh Thổ, giúp bản mệnh khẳng định được uy tín, dễ dàng thu về những khoản lợi nhuận lớn từ các dự án kinh doanh dài hạn. Các quyết định liên quan đến đầu tư bất động sản hoặc tích lũy tài sản trong ngày này đều diễn ra rất thuận lợi.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu nên mặc trang phục hoặc sử dụng phụ kiện có màu vàng đất hoặc nâu để củng cố năng lượng Thổ. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể thực hiện các giao dịch ký kết hợp đồng quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (9h - 11h sáng) nhằm thu hút cát khí tối đa.

2. Con giáp tuổi Thìn: Quý nhân hỗ trợ

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Thìn nằm trong vòng vây Tam Hợp Thủy cục nên những bế tắc tài chính tồn đọng từ tuần trước sẽ được khơi thông. Tiền bạc đổ về túi con giáp này chủ yếu nhờ sự quyết đoán và khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng xuất sắc của bạn. Bản mệnh cũng có cơ hội nhận được sự hỗ trợ tài chính hoặc những thông tin đầu tư giá trị từ những người đi trước giàu kinh nghiệm.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thìn hãy đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để kích hoạt dòng chảy của Thủy cục mang lại may mắn. Khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, con giáp này có thể bước chân phải ra trước và hướng về phía Chính Tây (hướng Tài Thần của ngày) để nghênh đón Thần Tài.

3. Con giáp tuổi Thân: Cơ hội kiếm tiền

- Chi tiết tài lộc: Cục diện Tam Hợp kết hợp với thiên can Canh đồng hành giúp con giáp tuổi Thân có một ngày ngập tràn cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh trực tuyến. Khả năng linh hoạt giúp bạn biến các tình huống bất ngờ thành lợi thế thương mại, mang về doanh thu vượt mức mong đợi. Bản mệnh cũng có duyên nhận được những khoản tiền nhỏ bất ngờ như quà tặng hoặc trúng thưởng ngắn hạn.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thân có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm bằng kim loại màu trắng hoặc bạc bên mình để kích hoạt hành Kim sinh Thủy vượng. Con giáp này cũng có thể sử dụng ví tiền có màu đen hoặc trắng trong ngày này sẽ giúp bạn giữ tiền chặt chẽ và tránh được các khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch.

* Lưu ý chung: Trong ngày Canh Tý, 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân cần tận dụng triệt để năng lượng từ các cát cục Tam Hợp và Lục Hợp để đẩy nhanh tiến độ các giao dịch tài chính lớn ngay từ buổi sáng. Do ngày này có thủy khí khá vượng kết hợp với hỏa khí năm Ngọ tạo thế xung khắc nhẹ, các bạn nên giữ sự điềm tĩnh và tránh đưa ra các quyết định đầu tư mang tính bốc đồng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để củng cố uy tín và xây dựng nền tảng tài chính bền vững nhờ tính chất kiên định của nạp âm Bích Thượng Thổ. Cuối cùng, việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết giao dịch sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và ngăn chặn nguy cơ hao hụt ngân sách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.