Lời khuyên cho tất cả gia đình thắp hương vào buổi trưa

Thắp hương buổi trưa khá phổ biến.

Trong nhiều gia đình Việt, buổi trưa là thời điểm thường được lựa chọn để thắp hương, nhất là vào ngày Rằm, mùng 1, ngày giỗ hoặc những dịp có chuẩn bị mâm cơm cúng. Khung thời gian thường rơi vào khoảng 11 giờ đến 13 giờ, khi các món ăn đã được chuẩn bị và cả nhà sắp bước vào bữa trưa. Nếu gia đình cũng thường thắp hương vào thời điểm này, có 5 điều rất thực tế nên lưu ý.

1. Nên chuẩn bị mâm cúng tương đối hoàn chỉnh rồi mới thắp hương

Nếu có mâm cơm cúng, gia đình nên chuẩn bị các món tương đối đầy đủ, bày biện gọn gàng rồi mới thắp hương. Không nên vừa thắp hương vừa tiếp tục bê thêm đồ ăn, với tay qua bàn thờ hoặc liên tục di chuyển bát đĩa quanh khu vực đang có nguồn lửa. Trước đó, mọi người cũng có thể kiểm tra nhanh nước, hoa, quả và tàn hương trên bàn thờ. Không nhất thiết lần nào cũng phải lau dọn toàn bộ, nhưng khu vực thờ cúng nên sạch sẽ, ngay ngắn và đặc biệt không để giấy, vải hay những vật dễ cháy nằm sát nơi cắm hương.

2. Không nên thắp quá nhiều hương cùng một lúc

Vào ngày Rằm, mùng 1 hay giỗ chạp, một gia đình có thể thắp hương ở nhiều vị trí nên lượng khói trong nhà dễ tăng lên đáng kể. Vì vậy, không cần thắp quá nhiều hương cùng lúc. Hương khi cháy tạo ra khói và các chất ô nhiễm trong không khí, trong khi buổi trưa nhiều gia đình lại đóng cửa để bật điều hòa nên khói càng khó thoát ra ngoài. Nên giữ không gian thông thoáng ở mức phù hợp và hạn chế để trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người nhạy cảm với khói ngồi lâu ngay cạnh khu vực đang đốt hương.

3. Đừng mải chuẩn bị bữa trưa mà quên nguồn lửa trên bàn thờ

Đây là điều đặc biệt đáng lưu ý bởi thời điểm thắp hương buổi trưa thường trùng với lúc mọi người bận rộn trong bếp, dọn mâm hoặc tiếp khách. Sau khi thắp, cần chắc chắn nén hương được cắm vững, không nghiêng sát vào hoa, đồ trang trí, giấy hoặc những vật liệu dễ bắt lửa. Nếu sử dụng thêm nến hay đèn dầu, việc kiểm soát nguồn lửa càng quan trọng. Gia đình cũng không nên để quạt thổi trực tiếp về phía bàn thờ vì luồng gió có thể làm tàn hương bay ra xung quanh. Trước khi tất cả mọi người rời nhà hoặc chuyển sang một không gian khác trong thời gian dài, nên kiểm tra lại khu vực thờ cúng.

4. Mâm cơm cúng buổi trưa không nên để quá lâu, nhất là ngày nóng

Buổi trưa cũng là thời điểm nhiệt độ trong ngày thường ở mức cao, vì vậy những món đã nấu chín không nên được bày ngoài nhiệt độ phòng quá lâu. Điều này càng cần chú ý vào mùa hè hoặc với các món chứa thịt, cá, trứng, hải sản và những thực phẩm dễ hỏng. Gia đình nên tính toán thời gian nấu và bày mâm hợp lý, tránh chuẩn bị thức ăn từ quá sớm rồi để nhiều giờ trên bàn. Sau khi hoàn tất việc cúng và hạ lễ, thực phẩm chưa sử dụng ngay nên được bảo quản đúng cách thay vì tiếp tục để ngoài với suy nghĩ đồ cúng cần phải đặt thật lâu mới được mang xuống.

5. Sau khi hạ lễ, nên kiểm tra lại bàn thờ và dọn phần tàn hương rơi ra ngoài

Khi việc thắp hương đã hoàn tất, đừng chỉ bê mâm cơm xuống rồi bỏ quên khu vực bàn thờ. Gia đình nên dành ít phút kiểm tra xem hương, nến hoặc đèn đã ở trạng thái an toàn hay chưa, đồng thời dọn những phần tàn hương rơi trên mặt bàn hoặc khu vực xung quanh nếu có. Với hoa quả và đồ lễ, những món dễ hỏng cũng nên được xử lý, bảo quản phù hợp. Việc kiểm tra lại một lượt vừa giúp khu vực thờ cúng gọn gàng, vừa hạn chế nguy cơ liên quan đến nguồn nhiệt và tàn hương sau khi mọi người đã chuyển sang dùng bữa hoặc làm công việc khác.

Thắp hương vào buổi trưa là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt trong những ngày có mâm cơm cúng. Thay vì đặt nặng những quan niệm về giờ giấc, điều đáng quan tâm hơn là chuẩn bị gọn gàng, hạn chế khói trong nhà, giữ an toàn với nguồn lửa và xử lý thực phẩm đúng cách sau khi cúng.