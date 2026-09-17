Trước khi xả nước có nên đậy nắp bồn cầu không? Đây là câu trả lời chính thức từ một hãng chuyên sản xuất bồn cầu nổi tiếng thế giới.

Có nên đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước không?

Nếu bạn từng băn khoăn về việc có nên đặp nắp bồn cầu trước khi xả nước không thì Toto - Nhà sản xuất thiết bị vệ sinh lớn nhất Nhật Bản đã đưa ra ý kiến về vấn đề thường gây tranh cãi trong các gia đình này. Và câu trả lời là có, hãy đậy nắp trước khi xả nước.

Toto đưa ra câu trả lời cho thắc mắc phổ biến về việc có nên đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước không. (Ảnh minh họa)

Toto cho biết việc đậy nắp giúp ngăn nước bắn ra ngoài lòng bồn cầu. Lời khuyên này được đưa ra nhằm giải đáp thắc mắc từ "Grape" – một trang web của Nhật Bản chuyên gửi các câu hỏi thường gặp trong đời sống đến các nhà sản xuất – vào ngày 8 tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, công ty Toto cũng rất thận trọng trong việc đưa ra lời khuyên để không thổi phồng nguy cơ này. Họ cho biết các loại bồn cầu hiện đại được thiết kế để hạn chế tối đa lượng nước bắn ra ngay cả khi mở nắp. Hơn nữa, các tiêu chuẩn chứng nhận của Nhật Bản cũng quy định giới hạn về số lượng giọt nước có thể bắn ra khỏi vành bồn cầu mỗi lần xả.

Tại sao bồn cầu lại có nắp?

Toto cho biết, ngăn nước bắn tung tóe không phải là mục đích ban đầu của chiếc nắp. Nó được thiết kế để ngăn vật lạ rơi vào lòng bồn cầu và giúp thiết bị trông gọn gàng, thẩm mỹ hơn.

Đối với các loại bồn cầu có chức năng sưởi ấm bệ ngồi, chiếc nắp còn đóng vai trò như lớp cách nhiệt, giúp giữ ấm và tiết kiệm chi phí tiền điện. Vì vậy, việc đậy nắp cũng giúp người dùng tiết kiệm một phần năng lượng.

Tại sao việc đậy nắp bồn cầu trước khi giật nước lại quan trọng?

1. Ngăn chặn sự phát tán vi khuẩn ra khắp phòng tắm

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh khi bạn xả nước bồn cầu mà không đậy nắp, áp lực xoáy mạnh sẽ tạo ra luồng bụi khí sinh học bắn các hạt nước li ti mang theo vi khuẩn cao tới gần 2 mét và lan rộng ra toàn bộ không gian phòng tắm.

Vi khuẩn phát tán trong mỗi lần xả nước bồn cầu. (Ảnh minh họa)

Những giọt nước siêu nhỏ chứa mầm bệnh này sẽ lơ lửng trong không khí rồi lắng đọng, bám chặt vào các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm hay nước súc miệng đặt gần đó, biến chúng thành ổ nhiễm khuẩn chéo vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng.

2. Phòng ngừa các căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm

Nguồn nước thải bên trong bồn cầu là nơi trú ngụ của rất nhiều mầm bệnh độc hại như vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy, vi khuẩn thương hàn Salmonella cùng các loại virus đường ruột nguy hiểm khác.

Khi phát tán ra không khí và bám vào các bề mặt, những loại siêu vi trùng này có thể sống sót bền bỉ từ vài giờ cho đến vài ngày, làm tăng cao nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm trùng da và mắt nếu các thành viên trong gia đình vô tình tiếp xúc phải.

Lời khuyên cho các gia đình vẫn có thói quen không đậy nắp trước khi xả nước

1. Thay đổi hành động nhỏ để bảo vệ sức khỏe

Để bảo vệ bản thân và gia đình, bạn cần tạo dựng và nhắc nhở các thành viên duy trì nghiêm ngặt thói quen đậy nắp bồn cầu trước rồi mới bấm nút ấn xả nước, sau đó tiến hành rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.

Hãy thay đổi thói quen mở nắp bồn cầu để bảo vệ sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Việc đậy nắp sẽ giữ lại toàn bộ luồng khí bẩn cùng vi khuẩn bên trong lòng bồn cầu để dòng nước cuốn trôi thẳng xuống cống, đồng thời việc luôn đậy nắp khi không sử dụng còn giúp ngăn chặn gián, chuột bò ngược lên hoặc tránh rủi ro trẻ nhỏ vứt đồ chơi vào gây tắc nghẽn.

2. Các biện pháp vệ sinh bổ sung cần làm ngay

Gia đình bạn cũng nên chủ động di dời các vị trí treo khăn mặt, khăn tắm và cốc cắm bàn chải đánh răng ra càng xa bồn cầu càng tốt với khoảng cách tối thiểu là 2 mét hoặc lý tưởng nhất là cất gọn chúng vào bên trong tủ gương đóng kín.

Bên cạnh đó, bạn cần duy trì việc khử trùng bồn cầu định kỳ hàng tuần bằng dung dịch chuyên dụng, đặc biệt là phải lau sạch cả mặt dưới lẫn mặt trên của nắp đậy vì đây chính là nơi hứng chịu và tích tụ nhiều bụi khí vi khuẩn nhất sau mỗi lần xả nước.

Gia Linh (Theo The Thaiger)