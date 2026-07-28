Một số sản phẩm trang sức không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng, chất phóng xạ hoặc độc tố tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, ngộ độc hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.

Thận trọng với các loại "đá năng lượng", "đá sức khỏe"

Những năm gần đây, nhiều loại vòng đá được quảng cáo có khả năng cải thiện sức khỏe, cân bằng năng lượng hay chữa bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh những công dụng này.

Năm 2023, các nhân viên hải quan tại sân bay Chu Thủy Tử, Đại Liên (Trung Quốc) đã chặn hành lý của một hành khách chứa túi đá được gọi là "đá năng lượng sức khỏe". Kết quả kiểm tra rất đáng báo động: mức độ phóng xạ cao gấp 1050 lần so với bình thường

Theo giới chuyên môn, một số loại khoáng vật tự nhiên có thể chứa các nguyên tố phóng xạ như uranium hoặc thorium. Nếu sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng hoặc được chế tác từ vật liệu không được kiểm soát, người sử dụng có thể phải tiếp xúc với bức xạ không cần thiết.

Mặc dù nguy cơ phụ thuộc vào mức độ phơi nhiễm, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên mua hoặc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa bệnh hay phát ra "năng lượng" mà không có cơ sở khoa học.

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Cẩn trọng với trang sức hợp kim giá rẻ

Nếu sau khi đeo khuyên tai, dây chuyền hoặc vòng tay mới mà xuất hiện ngứa, nổi mẩn, rát da hoặc phồng rộp, rất có thể bạn đã bị viêm da tiếp xúc do kim loại. Theo các bác sĩ da liễu, nguyên nhân thường gặp là niken, coban hoặc crom - những kim loại thường có trong trang sức hợp kim giá rẻ.

Ngoài nguy cơ gây dị ứng, một số mẫu trang sức thậm chí có hàm lượng cadmium vượt ngưỡng cho phép. Cadmium được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người khi phơi nhiễm ở mức đủ cao, đặc biệt qua môi trường lao động.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc đeo một món trang sức chứa cadmium chắc chắn sẽ gây ung thư. Điều quan trọng là người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng lâu dài các loại trang sức giá rẻ không được kiểm định chất lượng.

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Chọn đá mã não và đá màu có nguồn gốc rõ ràng

Trang sức từ đá mã não, đá màu được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, một số cơ sở có thể sử dụng hóa chất để nhuộm những viên đá chất lượng thấp nhằm tạo màu sắc giống đá tự nhiên. Nếu quy trình xử lý không đảm bảo, các hóa chất hoặc kim loại nặng còn tồn dư có thể ảnh hưởng đến người sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên mua đá quý và đá bán quý tại những cơ sở uy tín, có chứng nhận kiểm định thay vì lựa chọn các sản phẩm quá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc.

Đeo trang sức thế nào để an toàn?

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, trang sức là vật tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài nên cần được lựa chọn cẩn trọng như mỹ phẩm hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Người tiêu dùng không nên mua những sản phẩm quá rẻ, không rõ nguồn gốc, không có thông tin về chất liệu hoặc được quảng cáo với những công dụng "thần kỳ".

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Trong quá trình sử dụng, trang sức cần được vệ sinh định kỳ bằng dung dịch phù hợp để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và cặn mỹ phẩm bám trên bề mặt. Người dùng cũng nên tháo trang sức khi tắm, bơi, tập thể dục hoặc đi ngủ nhằm hạn chế tác động của mồ hôi, hóa chất từ xà phòng, mỹ phẩm hay nước hồ bơi, qua đó giảm nguy cơ kích ứng da và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Với những người có làn da nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng với kim loại, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên đeo thử trong thời gian ngắn trước khi sử dụng thường xuyên để theo dõi phản ứng của cơ thể. Ngoài ra, cần tránh đeo trang sức quá chật, đặc biệt là nhẫn, vòng tay hoặc dây chuyền, bởi ma sát kéo dài kết hợp với mồ hôi có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và làm nặng thêm tình trạng viêm da tiếp xúc.

