Lời khuyên cho những người thích trồng cây thủy sinh trong nhà

Trồng cây thủy sinh không chỉ đơn giản là đặt cây vào bình nước mà còn đòi hỏi người trồng nắm vững một số kỹ thuật để cây sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Trồng cây thủy sinh không chỉ là xu hướng trang trí được nhiều người yêu thích mà còn là giải pháp mang thiên nhiên vào không gian sống một cách gọn gàng, hiện đại. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh, giữ được vẻ xanh tốt lâu dài, người trồng cần nắm vững một số kỹ thuật từ khâu lựa chọn giống đến chăm sóc định kỳ.

Khác với phương pháp truyền thống sử dụng đất, cây thủy sinh được trồng trong nước kết hợp với dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng. Cách trồng này không chỉ giúp không gian trở nên sinh động, sạch sẽ mà còn tạo điều kiện để người chơi dễ dàng quan sát bộ rễ và quá trình phát triển của cây. Dù vậy, việc trồng cây thủy sinh không đơn thuần là đặt cây vào bình nước mà cần thực hiện đúng kỹ thuật ngay từ đầu.

Dưới đây là những lưu ý khi trồng cây thủy sinh mà ai cũng nên biết:

1. Lựa chọn giống cây trồng phù hợp

Bước đầu tiên khi trồng cây thủy sinh là lựa chọn giống cây phù hợp, bởi không phải loại cây nào cũng có thể sinh trưởng tốt trong môi trường nước. Vì vậy, người trồng nên tìm hiểu kỹ đặc tính của từng loại cây trước khi quyết định.

Đối với người mới bắt đầu, nên ưu tiên các loại cây thủy sinh dễ sống, dễ chăm sóc để tích lũy kinh nghiệm trước khi thử sức với những giống cây có yêu cầu cao hơn.

Ngoài ra, cần tìm hiểu điều kiện sinh trưởng của từng loài như nhu cầu ánh sáng, dinh dưỡng, dòng nước hay môi trường sống để cây có thể phát triển ổn định. Bên cạnh đó, giống cây được lựa chọn cũng nên đáp ứng một số tiêu chí như phù hợp với không gian trong nhà, có sức sống tốt, dễ chăm sóc, có khả năng thanh lọc không khí và nếu quan tâm đến yếu tố phong thủy thì có thể lựa chọn cây hợp tuổi, hợp mệnh.

2. Chuẩn bị và trồng cây thủy sinh đúng cách

Sau khi lựa chọn được giống cây phù hợp, người trồng nên mua cây non tại các cửa hàng cây cảnh uy tín. Trước khi đưa cây vào bình, cần làm sạch toàn bộ phần rễ để loại bỏ đất bám, đồng thời kiểm tra và cắt bỏ những rễ bị hư hỏng hoặc thối dập để tránh khiến nước trong bình bị vẩn đục.

Tiếp theo, cần vệ sinh kỹ bình hoặc chậu trồng cả bên trong lẫn bên ngoài trước khi đặt cây vào. Khi đổ nước, chỉ nên để khoảng 2/3 bộ rễ ngập trong nước và sử dụng giá đỡ hoặc vật cố định để giữ cây đứng vững. Người trồng cũng có thể bổ sung dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng nhằm giúp cây phát triển tốt hơn, đồng thời đặt chậu ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên.

Nếu trồng trong bể thủy sinh, cây nên được cắm trực tiếp xuống lớp nền gồm sạn, sỏi hoặc cát để hấp thụ dinh dưỡng và phát triển ổn định. Khi trồng cần chừa khoảng cách giữa gốc và phần lá nhằm tránh lá bị ngập nước, dễ hư hỏng và làm ô nhiễm môi trường nước.

Đối với những loại cây chỉ có thân và lá mà chưa có rễ, nên cắt bỏ phần lá ở gốc trước khi cắm thân xuống nền bể. Sau một thời gian, các đoạn thân sẽ hình thành rễ mới để nuôi cây.

3. Chăm sóc cây thủy sinh sau khi trồng

Sau khi hoàn tất việc trồng, cây cần được chăm sóc thường xuyên để nhanh ra rễ mới và tiếp tục sinh trưởng.

Do cây thủy sinh thường được đặt trên bàn làm việc hoặc trong không gian có ít ánh sáng tự nhiên, người trồng có thể sử dụng thêm đèn huỳnh quang để hỗ trợ quá trình quang hợp. Bên cạnh đó, nên cho cây tiếp xúc với ánh nắng khoảng 3–4 giờ mỗi ngày, đồng thời đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh môi trường quá nóng hoặc quá lạnh.

Việc thay nước cũng cần được thực hiện định kỳ nhằm hạn chế tình trạng nước bị đục, ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Theo khuyến nghị, cứ sau khoảng 4–7 ngày nên thay nước trong bình bằng hỗn hợp nước sạch và dung dịch thủy sinh được pha đúng tỷ lệ.

Ngoài ra, người trồng cần thường xuyên cắt tỉa các cành, lá khô héo hoặc vàng úa để hạn chế sâu bệnh và giúp cây phát triển tốt hơn. Khi cây phát triển quá lớn hoặc xuất hiện nhiều nhánh sau thời gian dài sinh trưởng, người trồng nên thay sang chậu có kích thước lớn hơn hoặc tách bớt các nhánh để trồng riêng, tạo thêm những cây mới khỏe mạnh.

(Tổng hợp)