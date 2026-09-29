Lời khuyên cho những người nằm ngủ cạnh ổ điện

Ổ điện ngay sát giường là cách bố trí rất quen thuộc trong nhiều phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, ổ điện thường được bố trí ngay đầu giường hoặc cạnh tủ đầu giường để tiện cắm đèn ngủ, sạc điện thoại, quạt hay những thiết bị sử dụng vào ban đêm. Với phòng nhỏ, phòng trọ hoặc căn phòng đã kê lại nội thất nhiều lần, có người thậm chí nằm ngủ chỉ cách ổ điện vài chục centimet. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng chỉ vì giường nằm gần ổ điện. Điều đáng quan tâm hơn là ổ điện đó đang ở tình trạng nào, đang cắm thiết bị gì và dây điện được bố trí ra sao. Đặc biệt vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ, một dấu hiệu bất thường nhỏ cũng khó được phát hiện sớm.

1. Trước khi ngủ, hãy nhìn lại ổ điện ngay cạnh giường

Nếu ngày nào cũng nằm cạnh một ổ điện, đây là thói quen đơn giản nhất nên duy trì. Ổ cắm còn chắc chắn, không đổi màu, không có vết cháy xém và phích cắm nằm gọn trong ổ thì không cần vì quá lo mà rút tất cả thiết bị mỗi tối. Ngược lại, nếu phích cắm đã lỏng, phải xoay mới có điện, ổ điện nóng bất thường, có tiếng lẹt xẹt hoặc xuất hiện mùi khét thì không nên tiếp tục sử dụng. Đặc biệt, đừng nghĩ rằng chỉ cần thiết bị vẫn hoạt động thì ổ điện vẫn an toàn. Những bất thường ở ổ cắm, phích cắm và dây điện mới là thứ cần quan sát.

2. Đừng để chăn, gối che kín ổ cắm và phích điện

Đây là tình huống rất dễ xảy ra nếu ổ điện nằm sát mép giường. Ban đầu ổ cắm vẫn để trống, nhưng khi ngủ chăn có thể xô sang, gối tựa đầu giường có thể dịch chuyển hoặc quần áo được tiện tay đặt lên trên. Nếu khu vực đó còn có củ sạc, ổ điện kéo dài hay nhiều dây dẫn thì mọi người càng nên giữ khoảng trống xung quanh.

Các hướng dẫn an toàn điện cũng khuyến cáo không đặt dây điện dưới thảm, đồ nội thất hoặc ở những vị trí khiến dây bị che phủ, chèn ép bởi điều này có thể làm dây hư hỏng và cản trở việc thoát nhiệt. Vì vậy, nếu ổ điện nằm ngay đầu giường, hãy kê giường và sắp xếp chăn gối sao cho khu vực ổ cắm luôn dễ quan sát.

3. Hạn chế biến ổ điện cạnh giường thành nơi cắm đủ thứ

Một ổ điện cạnh giường rất dễ từ chỗ chỉ dùng để sạc điện thoại trở thành nơi cắm thêm đèn ngủ, quạt, máy tính, đồng hồ và hàng loạt thiết bị khác thông qua ổ kéo dài. Vấn đề không nằm ở số lượng phích nhìn có vẻ nhiều hay ít, mà ở tải điện và khả năng chịu tải của ổ cắm, ổ kéo dài. Dây kéo dài bị quá tải có thể nóng lên và tạo nguy cơ cháy.

Nếu phòng ngủ thường xuyên phải dùng ổ cắm kéo dài để cấp điện cho nhiều thiết bị, gia đình nên xem lại cách bố trí nguồn điện. Ổ cắm kéo dài vốn phù hợp hơn với nhu cầu bổ sung điểm cắm trong những tình huống cần thiết, không nên mặc định dùng thay cho ổ điện cố định trong thời gian dài. Nếu nhu cầu sử dụng điện ở đầu giường ngày càng nhiều, mọi người có thể cân nhắc bố trí thêm ổ cắm cố định phù hợp và nhờ thợ điện có chuyên môn thực hiện để bảo đảm an toàn.

4. Kiểm tra cả đoạn dây bị khuất sau giường

Không ít trường hợp nhìn ổ cắm phía trên vẫn bình thường nhưng đoạn dây phía dưới lại đang bị chân giường, tủ đầu giường hoặc đồ đạc đè lên. Vì vậy, thỉnh thoảng mọi người nên nhìn xuống phía sau và dưới giường xem dây có bị gập mạnh, kẹp vào khe, bong vỏ hay nằm ở vị trí thường xuyên bị kéo căng hay không. Dây đã nứt, sờn hoặc hư hỏng không nên tiếp tục sử dụng. Đồng thời, cũng không nên luồn dây nối dài dưới thảm hoặc để đồ nội thất chèn ép lên dây.

5. Nếu nhà có trẻ nhỏ, ổ điện thấp cạnh giường cần chú ý hơn

Người lớn có thể chẳng bao giờ đưa tay vào ổ điện, nhưng với trẻ nhỏ thì câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu ổ cắm nằm thấp, ngay cạnh giường hoặc trong khu vực trẻ thường xuyên chơi, cần có biện pháp bảo vệ phù hợp. CPSC (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ) khuyến nghị sử dụng loại nắp hoặc tấm bảo vệ ổ điện mà trẻ không dễ tháo ra; khi thay ổ cắm, có thể cân nhắc loại có cơ chế chống trẻ đưa vật vào khe cắm. Quan trọng hơn, không để dây sạc, ổ kéo dài hay phích cắm hỏng trong tầm với của trẻ.

Có cần chuyển giường chỉ vì nằm cạnh ổ điện?

Không nhất thiết.

Nếu ổ cắm được lắp đặt đúng, còn nguyên vẹn, phích cắm chắc chắn và khu vực xung quanh được sử dụng đúng cách, mọi người không cần mặc định rằng cứ nằm cạnh ổ điện là phải chuyển giường sang chỗ khác. Điều nên tránh là một ổ điện lỏng, nóng bất thường, cháy xém, quá tải hoặc bị chăn gối và đồ đạc che kín nằm ngay nơi mình ngủ mỗi đêm.

Vì thế, với những người đang nằm ngủ cạnh ổ điện, thay vì quá lo về khoảng cách vài chục centimet, hãy dành vài phút kiểm tra chính ổ cắm, phích cắm và những đoạn dây xung quanh. Đó mới là những yếu tố thực tế cần được quan tâm.