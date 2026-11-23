Trong nhiều gia đình Việt, việc thắp hương, lau dọn và chăm sóc phòng thờ thường do ông bà, bố mẹ đảm nhiệm. Vì vậy, không ít người dù sống chung một nhà nhưng chỉ bước vào phòng thờ vào những dịp đặc biệt. Nếu cũng có thói quen này, bạn nên tham khảo một số lời khuyên dưới đây.

Không thường xuyên vào phòng thờ là chuyện khá phổ biến

Ở những gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống, việc thờ cúng thường được phân chia theo thói quen sinh hoạt. Ông bà hoặc bố mẹ là người thắp hương vào ngày Rằm, mùng 1, chuẩn bị hoa quả, đồ lễ và chăm sóc bàn thờ. Trong khi đó, con cháu ít khi trực tiếp thực hiện những công việc này, thậm chí có người không nhớ lần gần nhất mình bước vào phòng thờ là khi nào. Điều này không nhất thiết xuất phát từ sự thờ ơ. Đôi khi, vì đã có người lớn chăm lo chu đáo nên các thành viên khác ít có dịp tham gia. Tuy nhiên, việc chủ động tìm hiểu và chia sẻ những công việc liên quan đến thờ cúng vẫn rất cần thiết, đặc biệt khi bố mẹ ngày một lớn tuổi.

1. Nên biết cách thắp hương và sử dụng các vật dụng trong phòng thờ

Dù không thường xuyên thắp hương, bạn vẫn nên biết những thao tác cơ bản như sử dụng bật lửa, bật tắt đèn thờ và xử lý hương sau khi cháy hết. Đặc biệt, cần chú ý đặt hương chắc chắn trong bát hương, tránh để tàn hương rơi gần giấy tiền, khăn vải hoặc các vật dễ cháy. Không nên thắp hương rồi rời khỏi nhà hoặc đi ngủ khi hương vẫn đang cháy mà không có người trông coi. Những kiến thức đơn giản này sẽ hữu ích khi bố mẹ vắng nhà hoặc bạn cần thay người lớn chăm sóc bàn thờ.

2. Đừng để việc chăm sóc phòng thờ trở thành trách nhiệm riêng của bố mẹ

Trong nhiều gia đình, bố mẹ vẫn âm thầm đảm nhiệm mọi công việc liên quan đến phòng thờ, từ mua hoa quả, thay nước đến lau dọn và chuẩn bị đồ lễ. Nếu có thời gian, con cháu nên chủ động chia sẻ những việc vừa sức như lau bụi, thay hoa hoặc hỗ trợ chuẩn bị đồ cúng. Với những vật dụng cần di chuyển hoặc nghi thức gia đình có quy định riêng, nên hỏi người lớn trước khi thực hiện để tránh làm xáo trộn cách sắp xếp quen thuộc.

3. Nên tìm hiểu những điều cơ bản về bàn thờ gia đình

Không ít người sống cùng bố mẹ nhiều năm nhưng vẫn chưa biết rõ gia đình đang thờ những ai, ngày giỗ của ông bà tổ tiên là ngày nào hoặc vì sao một số đồ vật được đặt trên bàn thờ. Thay vì chỉ làm theo hướng dẫn mỗi khi có việc, bạn có thể dành thời gian trò chuyện với bố mẹ để hiểu thêm về những phong tục được duy trì trong gia đình. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội và những câu chuyện của người thân, thay vì chỉ biết đến việc thờ cúng qua các nghi lễ.

4. Chủ động chia sẻ công việc khi bố mẹ ngày một lớn tuổi

Khi còn trẻ khỏe, bố mẹ có thể tự mình chuẩn bị mọi việc thờ cúng. Tuy nhiên, theo thời gian, những công việc như leo cầu thang lên phòng thờ, bê đồ lễ hay lau dọn bàn thờ cao có thể trở nên vất vả hơn. Vì vậy, con cháu nên dần làm quen với việc chăm sóc phòng thờ, ghi nhớ những ngày giỗ quan trọng và chủ động hỗ trợ người lớn khi cần. Không nhất thiết phải thay đổi nếp sinh hoạt của gia đình ngay lập tức, chỉ cần mỗi thành viên quan tâm và chia sẻ thêm một chút.

Lời khuyên dành cho các gia đình

Không có quy định chung nào bắt buộc mỗi thành viên phải vào phòng thờ bao nhiêu lần hay thắp hương thường xuyên đến mức nào. Mỗi gia đình có phong tục và cách phân chia công việc khác nhau. Tuy nhiên, nếu từ trước đến nay bạn ít khi bước vào phòng thờ vì mọi việc đã có bố mẹ lo liệu, hãy thử dành thời gian tìm hiểu và tham gia nhiều hơn. Đôi khi, việc biết ngày giỗ của ông bà, chủ động mua một bó hoa hay giúp bố mẹ lau dọn bàn thờ cũng là cách thiết thực để gìn giữ nếp nhà.