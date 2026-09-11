Máy giặt dùng xong có cần rút phích cắm hay có thể để nguyên 24/24 là điều nhiều gia đình vẫn băn khoăn.

Khác với ấm siêu tốc, máy sấy tóc hay một số thiết bị điện nhỏ, máy giặt thường được lắp đặt cố định và kết nối sẵn với nguồn điện. Bởi vậy, sau mỗi lần giặt, nhiều gia đình chỉ tắt máy, lấy quần áo ra rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện cho lần sử dụng tiếp theo. Thói quen này không đồng nghĩa máy giặt chắc chắn sẽ nhanh hỏng hay gặp vấn đề. Tuy nhiên, máy giặt cũng không phải thiết bị bắt buộc phải được cấp điện liên tục 24/24. Điều quan trọng là gia đình cần biết trường hợp nào có thể để nguyên và khi nào nên chủ động ngắt nguồn.

Có cần rút phích cắm máy giặt sau mỗi lần sử dụng?

Nếu máy được lắp đặt đúng yêu cầu, ổ cắm và hệ thống điện đảm bảo, đồng thời gia đình sử dụng máy thường xuyên thì không nhất thiết phải rút rồi cắm lại phích điện sau từng mẻ giặt, trừ khi hướng dẫn của nhà sản xuất có yêu cầu khác. Khi máy đã tắt nhưng vẫn kết nối với nguồn điện, một số model có thể duy trì lượng điện nhỏ cho mạch điện tử hoặc trạng thái chờ. Tuy nhiên, mức tiêu thụ này thường nhỏ, vì vậy không nên mặc định rằng việc rút phích cắm sau từng lần giặt sẽ giúp giảm đáng kể tiền điện. Nếu gia đình vẫn có thói quen để máy giặt cắm điện 24/24, thay vì ngày nào cũng rút ra rồi cắm lại, những trường hợp dưới đây mới là lúc cần chú ý đến nguồn điện và phích cắm của thiết bị.

1. Nhiều ngày không sử dụng máy thì có thể ngắt nguồn

Một gia đình giặt quần áo gần như mỗi ngày sẽ có nhu cầu khác với nhà chỉ sử dụng máy vài lần mỗi tuần. Nếu máy được dùng thường xuyên và hệ thống điện đáp ứng yêu cầu, không nhất thiết sau mỗi lần giặt lại phải rút phích cắm. Ngược lại, nếu máy sẽ không được sử dụng trong nhiều ngày, chẳng hạn cả nhà chuẩn bị đi du lịch hoặc về quê, gia đình có thể rút phích cắm hoặc ngắt nguồn cấp cho thiết bị theo hướng dẫn sử dụng. Trong trường hợp đi xa dài ngày, có thể kiểm tra thêm đường cấp nước và khóa van cấp nước cho máy nếu phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Như vậy, cả nguồn điện lẫn nguồn nước đều được chủ động kiểm soát khi nhà không có người.

2. Có nguy cơ ngập nước hoặc nguồn điện bất thường thì không nên cứ để máy cắm điện

Máy giặt thường được đặt ở khu vực có đường cấp và thoát nước, vì vậy điều kiện xung quanh nguồn điện đặc biệt đáng lưu ý. Nếu khu vực đặt máy có nguy cơ ngập hoặc nước có thể tiếp cận ổ cắm, phích cắm và dây điện, gia đình nên ngắt nguồn từ vị trí an toàn trước khi nước tiếp cận nếu có thể. Trong trường hợp khu vực đã bị ngập, không đứng trong nước rồi cố rút phích cắm máy giặt. Lúc này cần ưu tiên ngắt nguồn điện từ vị trí an toàn và để người có chuyên môn xử lý khi cần thiết. Tương tự, khi hệ thống điện trong nhà có dấu hiệu bất thường, không nên mặc định thiết bị vẫn có thể tiếp tục cắm 24/24 chỉ vì máy đang không hoạt động.

3. Đặc biệt chú ý nếu phích cắm hoặc ổ điện có dấu hiệu bất thường

Với một chiếc máy được cắm điện liên tục, thỉnh thoảng gia đình nên để ý chính vị trí kết nối giữa phích cắm và ổ điện. Nếu ổ cắm lỏng khiến phích không còn chắc chắn, xuất hiện vết cháy xém, mùi khét, dây nguồn hư hỏng hoặc phích cắm nóng bất thường, không nên tiếp tục sử dụng như bình thường. Đây không phải tình huống có thể giải quyết bằng cách đơn giản là rút điện sau mỗi lần giặt. Gia đình nên ngừng sử dụng máy và để người có chuyên môn kiểm tra nguyên nhân trước khi cấp điện trở lại. Đồng thời, không nên tự nối vá một dây nguồn đã hư hỏng để tiếp tục dùng lâu dài, bởi đây là bộ phận trực tiếp kết nối thiết bị với nguồn điện.

4. Không nên cắm máy giặt tùy tiện qua ổ nối dài

Nếu máy giặt cần cắm điện trong thời gian dài, nguồn cấp điện càng cần phù hợp với yêu cầu của thiết bị. Gia đình nên tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về nguồn điện và cách kết nối, thay vì tùy tiện dùng một ổ nối dài rồi cắm thêm nhiều thiết bị khác vào cùng lúc. Đặc biệt, không nên cắm chung nhiều thiết bị có công suất lớn vào một ổ nối chỉ vì vị trí đặt máy thiếu ổ điện. Nếu hệ thống điện hiện tại không đáp ứng được vị trí lắp máy, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và bố trí giải pháp phù hợp. Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở chuyện phích cắm ở trong ổ điện bao lâu mà còn ở việc ổ điện và đường dây có phù hợp với thiết bị hay không.

5. Khi cần rút điện, hãy thao tác đúng cách

Nếu gia đình quyết định ngắt máy khỏi nguồn điện, trước tiên hãy tắt thiết bị và đảm bảo chu trình giặt đã kết thúc. Sau đó, cầm trực tiếp vào phần phích cắm để rút, không kéo hoặc giật dây điện. Một điểm khác cũng đáng lưu ý là vị trí ổ cắm. Nếu phích điện nằm sâu phía sau máy hoặc trong một khe rất khó tiếp cận, không nên ngày nào cũng cố luồn tay vào để rút rồi cắm lại. Với một thiết bị đặt cố định như máy giặt, hệ thống điện nên được bố trí ngay từ đầu sao cho phù hợp với yêu cầu lắp đặt và có thể ngắt nguồn thuận tiện khi thực sự cần thiết.