Lời khuyên cho những gia đình vẫn để chén nước trên bàn thờ 24/7

Chén nước là hình ảnh quen thuộc, gần như luôn hiện diện trên bàn thờ nhiều gia đình Việt.

Trên bàn thờ của nhiều gia đình Việt, bên cạnh bát hương, bình hoa hay mâm quả thường có một hoặc một bộ chén nước nhỏ. Đây là hình ảnh quá quen thuộc, đến mức nhiều nhà sau khi rót nước lên bàn thờ cứ để nguyên như vậy cả ngày lẫn đêm, chỉ nhớ thay vào ngày Rằm, mùng 1 hoặc khi chuẩn bị thắp hương. Thực tế, việc đặt chén nước trên bàn thờ gắn với tập quán thờ cúng và quan niệm của từng gia đình. Nước sạch thường được dâng với ý nghĩa về sự thanh sạch, đồng thời thể hiện sự chu đáo, thành kính của con cháu đối với gia tiên. Vì vậy, vấn đề không nằm ở chuyện chén nước có được phép xuất hiện trên bàn thờ 24/7 hay không, mà đáng lưu ý hơn là chén nước ấy đã được đặt ở đó bao lâu và có được thay, vệ sinh thường xuyên hay không.

Nếu gia đình bạn cũng có thói quen luôn để chén nước trên bàn thờ, có một vài điều nên lưu ý.

1. Đừng rót một chén nước rồi để nguyên trong nhiều ngày

Nhìn bằng mắt thường, nước để trên bàn thờ một hai ngày có thể vẫn trong nên nhiều người nghĩ chưa cần thay. Tuy nhiên, một chén nước để hở trong không gian vẫn có thể bám bụi và không còn giữ được trạng thái sạch sẽ như khi vừa rót. Xét về tập quán thờ cúng, việc thay nước mới cũng gắn với sự chỉn chu và thanh sạch của không gian thờ. Bởi vậy, nếu gia đình duy trì chén nước thường trực trên bàn thờ, nên chủ động thay nước thường xuyên thay vì đợi đến khi nước cạn, có bụi hoặc đổi màu mới xử lý.

2. Trước mỗi lần thắp hương, hãy nhìn lại chén nước

Đây có lẽ là cách đơn giản nhất để tránh tình trạng chén nước bị “bỏ quên” trên bàn thờ. Trước khi dâng hương, gia đình có thể kiểm tra nước còn sạch hay không, đồng thời thay bằng nước mới và rửa chén nếu cần. Nhiều gia đình vốn có nếp thay nước trước khi thắp hương; đây cũng là cách giúp khu vực thờ cúng luôn được chăm chút mà không cần đặt ra những quy tắc quá phức tạp. Không có nghĩa cứ quên thay nước một hôm là phạm phải điều kiêng kỵ nào đó. Điều đáng quan tâm vẫn là sự sạch sẽ, trang nghiêm và lòng thành của gia chủ.

3. Đừng chỉ thay nước mà quên vệ sinh chính chiếc chén

Có một tình huống khá dễ gặp: nước cũ được đổ đi, nước mới được rót vào nhưng chiếc chén lại rất lâu không được rửa. Theo thời gian, miệng và thành chén có thể bám bụi hoặc xuất hiện cặn. Vì thế, khi thay nước, mọi người cũng nên quan sát chén đựng và vệ sinh khi cần thiết. Chén bị sứt, nứt hoặc khó làm sạch cũng nên được thay thế để khu vực thờ luôn gọn gàng, chỉn chu. Nếu sử dụng bộ kỷ nước gồm nhiều chén, cũng nên kiểm tra tất cả thay vì chỉ thay nước ở những chén dễ lấy phía ngoài.

4. Nước dâng lên nên là nước sạch

Không cần biến việc chuẩn bị một chén nước thành câu chuyện quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng nguồn nước sạch và chén đựng sạch sẽ. Tùy tập quán, từng gia đình có thể có cách dâng nước, trà hoặc rượu khác nhau trong những dịp nhất định. Vì vậy cũng không nên lấy cách thờ cúng của một nhà làm tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả các gia đình. Tương tự, số lượng chén, cách sắp xếp hay thời điểm thay nước có thể khác nhau tùy bàn thờ và nếp nhà. Nếu gia đình đã duy trì một cách thờ cúng truyền thống qua nhiều thế hệ, không nhất thiết phải thay đổi chỉ vì nghe một lời truyền miệng trên mạng.

5. Nếu thường xuyên đi vắng, không nhất thiết phải cố giữ một chén nước ở đó bằng mọi giá

Đây cũng là điều những gia đình có thói quen để nước trên bàn thờ 24/7 nên cân nhắc. Nếu sắp đi xa nhiều ngày và không có người thay nước, gia đình không cần vì lo ngại một điều kiêng kỵ nào đó mà nhất định phải rót đầy chén rồi để nguyên cho đến ngày trở về. Thờ cúng trong mỗi gia đình trước hết gắn với nếp nhà và sự thành tâm, không có một quy định chung rằng trên bàn thờ lúc nào cũng bắt buộc phải có một chén nước đầy. Khi có điều kiện chăm sóc thường xuyên, gia đình có thể tiếp tục duy trì thói quen dâng nước; còn nếu đi vắng dài ngày, điều quan trọng hơn là để khu vực thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng và an toàn.

Chén nước trên bàn thờ tuy nhỏ nhưng lại là chi tiết được nhiều gia đình gìn giữ như một phần của nếp thờ cúng. Nếu đã duy trì thói quen này 24/7, thay vì quá bận tâm đến những điều kiêng kỵ, hãy chú ý nhiều hơn tới việc thay nước, làm sạch chén và giữ bàn thờ luôn trang nghiêm, chỉn chu.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo