Bình hoa hiện diện quanh năm trên bàn thờ là hình ảnh quen thuộc trong không ít gia đình Việt.

Trên bàn thờ của nhiều gia đình, ngoài bát hương, chén nước thì một bình hoa gần như lúc nào cũng hiện diện. Hoa cũ vừa được hạ xuống, một bó hoa mới lại được cắm lên, đặc biệt vào ngày Rằm, mùng Một hay lễ Tết. Với nhiều người, đây đơn giản là cách giữ cho không gian thờ cúng luôn tươm tất, trang trọng. Bản thân việc thường xuyên cắm hoa trên bàn thờ không có gì đáng lo và cũng không có một quy định chung bắt buộc gia đình phải để bàn thờ có hoa liên tục hay phải bỏ hoa vào một thời điểm cố định. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có thói quen hết bình này lại thay bình khác quanh năm, có vài chuyện rất đời thường đáng để ý hơn là chỉ nhìn xem hoa còn đẹp hay không.

1. Đừng chỉ thay hoa mà quên thay và kiểm tra nước trong bình

Một bình hoa có thể vẫn trông khá tươi ở phía trên nhưng phần nước bên dưới đã bắt đầu đục, có cặn hoặc xuất hiện mùi. Đặc biệt với bình có miệng nhỏ, người dùng thường khó nhìn thấy tình trạng bên trong. Vì vậy, nếu muốn giữ hoa trong nhiều ngày, mọi người nên kiểm tra nước thường xuyên và thay bằng nước sạch khi cần. Những chiếc lá nằm dưới mực nước cũng nên được loại bỏ bởi chúng dễ phân hủy, khiến nước nhanh bẩn hơn. Khi thay nước, bạn có thể tranh thủ rửa phần miệng và bên trong bình thay vì chỉ đổ nước cũ đi rồi châm nước mới. Một chiếc bình được sử dụng liên tục qua nhiều đợt hoa càng cần được vệ sinh kỹ.

2. Hoa đã xuống sắc thì không cần cố giữ cho đủ ngày

Có bình hoa sau vài ngày vẫn đẹp, nhưng cũng có loại nhanh héo hơn tùy thời tiết, chất lượng hoa và vị trí đặt. Bởi vậy, không nhất thiết phải đặt ra một con số cứng rằng hoa trên bàn thờ phải được giữ đúng 3, 5 hay 7 ngày. Thứ mọi người nên nhìn vào là tình trạng thực tế của bình hoa. Khi cánh bắt đầu rụng nhiều, thân mềm nhũn, lá úa hoặc nước có mùi thì nên thu dọn. Nếu chỉ một vài cành hỏng trước, bạn cũng có thể loại chúng ra thay vì chờ cả bình cùng héo. Tương tự, cũng không có lý do phải đợi đến Rằm hay mùng Một mới được thay hoa. Giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng vẫn là điều thiết thực hơn việc cố tuân theo một mốc thời gian truyền miệng nào đó.

3. Mỗi lần thay hoa, hãy để mặt bàn trống vài phút để vệ sinh

Thói quen cắm hoa 24/7 rất dễ tạo ra một tình huống: bình hoa đứng nguyên một vị trí từ tháng này sang tháng khác, chỉ có những bó hoa bên trong được thay đổi. Đến lúc nhấc hẳn chiếc bình lên, mọi người đôi khi mới phát hiện phía dưới có một vòng nước cũ, bụi, cánh hoa khô hoặc vết bẩn tích lại. Vì vậy, thay vì rút hoa cũ ra rồi cắm ngay hoa mới vào chiếc bình đang đặt trên bàn thờ, bạn có thể nhân dịp này mang bình xuống vệ sinh và lau sạch khu vực phía dưới. Nếu nước vô tình nhỏ ra khi thay hoa, nên lau khô ngay. Bàn thờ thường có nhiều vật dụng và có thể có cả đèn, dây điện ở gần, vì thế càng không nên để nước đọng hoặc tràn trên bề mặt.

4. Cắm vừa phải để bình hoa đứng chắc chắn

Hoa nhiều chưa chắc khiến bàn thờ đẹp hơn. Một bó quá lớn đặt trong chiếc bình nhỏ có thể khiến bình mất cân đối, dễ nghiêng hoặc đổ khi mọi người thay nước, lau dọn hay vô tình chạm phải. Với bàn thờ có diện tích hạn chế, điều này càng đáng lưu ý. Bạn nên chọn lượng hoa và chiều cao cành phù hợp với kích thước bình cũng như khoảng không phía trên. Bình cần được đặt trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn và không nằm chênh vênh sát mép. Nếu nhà có quạt hoặc điều hòa tạo luồng gió hướng về phía bàn thờ, mọi người cũng nên quan sát xem những cành hoa dài có bị lay mạnh hay không. Một bình hoa gọn gàng, cân đối vừa dễ chăm sóc vừa thuận tiện hơn mỗi lần vệ sinh bàn thờ.

5. Đừng để hoa khô, lá rụng nằm gần nguồn lửa và thiết bị điện

Hoa tươi rồi cũng sẽ dần mất nước. Cánh hoa, lá hoặc cành đã khô có thể rơi xuống mặt bàn mà gia đình không để ý, nhất là phía sau bình hoặc những góc khuất. Trong khi đó, bàn thờ lại là nơi có thể sử dụng hương, nến, đèn điện. Vì vậy, mọi người nên chủ động nhặt bỏ cánh và lá khô, đồng thời giữ hoa cùng các vật dễ cháy cách xa ngọn lửa, chân hương đang cháy hoặc nguồn nhiệt. Nếu sử dụng đèn bàn thờ bằng điện, mỗi lần thay hoa cũng là dịp thuận tiện để nhìn qua dây dẫn, phích cắm và khu vực xung quanh. Đặc biệt, đừng để nước từ bình hoa nhỏ vào ổ cắm, dây nối hoặc thiết bị điện.

6. Không cần chạy theo quan niệm "bàn thờ lúc nào cũng phải có hoa"

Hoa tươi thường được sử dụng trong không gian thờ cúng vào những dịp nhất định và việc gia đình thích duy trì một bình hoa thường xuyên cũng là lựa chọn riêng. Tuy nhiên, không có quy định chung rằng bàn thờ nhất thiết phải có hoa đủ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Nếu bình cũ đã héo mà chưa kịp mua hoa mới, mọi người hoàn toàn có thể hạ xuống, vệ sinh bình và lau dọn bàn thờ rồi để trống một thời gian. Không cần vội vàng cắm tạm một bó khác chỉ vì lo bàn thờ thiếu hoa là không tốt.

Sau cùng, sự trang nghiêm của không gian thờ cúng không nằm ở việc bình hoa có hiện diện đủ 365 ngày trong năm hay không. Với gia đình có thói quen cắm hoa liên tục, điều đáng quan tâm hơn là hoa còn tươi, nước và bình được giữ sạch, vị trí đặt an toàn và khu vực xung quanh luôn gọn gàng. Những việc rất nhỏ ấy mới giúp thói quen cắm hoa trên bàn thờ được duy trì một cách chỉn chu và phù hợp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm