Lời khuyên cho những gia đình lâu ngày không vệ sinh sân thượng

Sân thượng ít sử dụng rất dễ bị bỏ quên. Nếu đã lâu không dọn dẹp, gia đình nên kiểm tra một số vị trí trước khi mùa mưa hoặc những đợt thời tiết xấu xuất hiện.

Không phải gia đình nào cũng thường xuyên sử dụng sân thượng. Có nhà chỉ đặt bồn nước, cục nóng điều hòa rồi vài tháng mới lên một lần; cũng có sân thượng lâu dần trở thành nơi cất chậu cây, vật liệu thừa và những món đồ ít dùng. Vì nằm ngoài trời, khu vực này vẫn liên tục chịu nắng, mưa, bụi, lá cây dù không có người sử dụng. Nếu đã lâu không vệ sinh sân thượng, đừng chỉ quét qua bề mặt rồi coi như xong. Có 5 việc đáng kiểm tra kỹ hơn.

1. Làm sạch miệng thoát nước trước tiên

Đây nên là vị trí nên được gia đình kiểm tra đầu tiên. Lá cây, túi nilon, đất từ chậu cây, rác nhỏ và bụi bẩn có thể dần tập trung quanh miệng thoát nước. Bình thường gia đình khó nhận thấy vấn đề, nhưng khi có một trận mưa lớn, lượng nước đổ xuống nhanh trong khi đường thoát bị cản có thể khiến nước đọng trên sân thượng. Vì vậy, hãy dọn sạch rác quanh miệng thu nước, kiểm tra lưới chắn rác nếu có và quan sát xem nước có thoát bình thường hay không. Không nên đợi đến lúc trời đang mưa lớn mới lên sân thượng xử lý vì bề mặt lúc này trơn trượt và nguy hiểm hơn. Nếu đã lấy hết rác nhìn thấy nhưng nước vẫn thoát rất chậm, có khả năng vấn đề nằm sâu hơn trong đường ống. Khi đó nên kiểm tra đường thoát hoặc gọi người có chuyên môn thay vì liên tục đổ hóa chất thông tắc khi chưa biết nguyên nhân.

2. Dọn những chậu cây, đất và đồ vật đang che kín mặt sàn

Sân thượng lâu ngày không được dọn thường có khá nhiều góc chết: phía dưới chậu cây lớn, sau những thùng đồ, bên dưới tấm gỗ hoặc những vật dụng đã đặt cố định nhiều tháng. Đây cũng là những vị trí khó quan sát tình trạng mặt sàn. Gia đình nên lần lượt dọn hoặc dịch chuyển những vật có thể di chuyển an toàn để vệ sinh phần bên dưới. Đất rơi từ chậu cây và lá mục cần được thu gom thay vì xịt thẳng tất cả xuống miệng thoát nước. Những đồ vật không còn sử dụng cũng nên được đưa khỏi sân thượng. Ngoài việc giúp khu vực gọn hơn, điều này còn hạn chế vật nhẹ bị gió mạnh cuốn đi khi thời tiết xấu. Riêng với vật quá nặng, bồn nước, thiết bị hoặc kết cấu được lắp cố định, không nên tự ý di chuyển chỉ để vệ sinh.

3. Quan sát mặt sàn sau khi đã dọn sạch

Một lợi ích của việc vệ sinh sân thượng là gia đình có cơ hội nhìn lại những khu vực trước đây bị đồ vật che khuất. Sau khi dọn sạch, nên quan sát xem bề mặt có xuất hiện vết nứt mới, khu vực bong tróc, khe tiếp giáp bất thường hay nơi thường xuyên đọng nước hay không. Đồng thời có thể kiểm tra chân tường, cổ ống và những vị trí tiếp giáp giữa sàn với các kết cấu khác. Tuy nhiên, nhìn thấy một vết nứt không đồng nghĩa chắc chắn lớp chống thấm đã hỏng. Tình trạng chống thấm cần được đánh giá dựa trên cấu tạo sàn, mức độ hư hỏng và dấu hiệu thấm thực tế ở phía dưới. Nếu tầng bên dưới đã xuất hiện ố vàng, bong sơn, ẩm kéo dài hoặc nước thấm sau mỗi trận mưa, lúc này nên kiểm tra chuyên sâu hơn để tìm đúng đường nước xâm nhập thay vì tự mua vật liệu về phủ lên toàn bộ sân thượng.

4. Kiểm tra những thiết bị đặt ngoài trời

Nhiều sân thượng hiện nay không còn là một mặt sàn trống mà có thêm bồn nước, cục nóng điều hòa, máy giặt, hệ thống năng lượng mặt trời hoặc các thiết bị khác. Khi vệ sinh, gia đình có thể tranh thủ quan sát tình trạng bên ngoài của chúng. Với bồn nước, chú ý chân đế, đường ống và khu vực xung quanh xem có dấu hiệu rò nước hoặc mất ổn định hay không. Với cục nóng điều hòa, không nên để lá cây, túi nilon hoặc đồ đạc chất sát khu vực hút và thoát gió của thiết bị. Đặc biệt, nếu sân thượng có ổ cắm hoặc thiết bị điện ngoài trời, hãy quan sát xem hộp điện, ổ cắm, dây dẫn có dấu hiệu nứt vỡ, cháy xém hoặc hư hỏng hay không. Không nên xịt vòi nước trực tiếp vào ổ cắm, dây điện và thiết bị điện để làm sạch nhanh. Nếu phát hiện phần điện có dấu hiệu bất thường, nên để thợ điện kiểm tra.

5. Đừng dùng vòi nước xịt thật mạnh rồi coi đó là cách vệ sinh nhanh nhất

Sau nhiều tháng không dọn, sân thượng có thể phủ khá nhiều bụi, đất và lá khô. Nếu lập tức dùng vòi nước đẩy tất cả về phía cống, lượng rác này có thể tập trung ngay tại đường thoát nước. Cách hợp lý hơn là thu gom rác và quét phần chất bẩn lớn trước, sau đó mới vệ sinh bề mặt bằng nước nếu cần. Trong quá trình làm, cũng nên hạn chế để đất, sỏi và vật liệu rắn lọt xuống đường ống. Với những mảng rêu hoặc bề mặt trơn, cần đặc biệt cẩn thận khi di chuyển. Không nên đứng sát mép sân thượng, trèo lên lan can hoặc tự xử lý những vị trí bên ngoài phạm vi có thể tiếp cận an toàn.

Bao lâu nên vệ sinh sân thượng một lần?

Khó đưa ra một mốc thời gian áp dụng cho mọi gia đình. Một sân thượng trống, ít cây và không có công trình xung quanh sẽ khác sân thượng trồng nhiều cây hoặc thường xuyên có lá, bụi và rác bay vào. Thay vì chờ đúng một số tháng cố định, gia đình nên kiểm tra sân thượng định kỳ và tăng tần suất trước mùa mưa, sau mưa bão hoặc khi có nhiều lá rụng, rác tích tụ.

Nếu lâu ngày chưa từng lên sân thượng, việc cần làm cũng không quá phức tạp: bắt đầu từ miệng thoát nước, thu gom rác và đồ không cần thiết, sau đó mới kiểm tra mặt sàn và những thiết bị đang đặt tại đây. Một lần dọn sân thượng vì thế không chỉ giúp khu vực sạch hơn mà còn là dịp phát hiện sớm những vấn đề vốn rất khó nhìn thấy từ bên dưới ngôi nhà.