Lời khuyên cho những gia đình lâu ngày không lên sân thượng

Sân thượng ít sử dụng rất dễ trở thành khu vực bị bỏ quên trong nhà.

Không phải gia đình nào cũng sử dụng sân thượng thường xuyên. Nếu không phơi quần áo, trồng cây hay bố trí khu vực thư giãn, cánh cửa dẫn lên sân thượng đôi khi có thể đóng hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong thời gian đó, đây lại là nơi trực tiếp chịu nắng, mưa, gió và thường tập trung khá nhiều hạng mục quan trọng của ngôi nhà như bồn nước, cục nóng điều hòa, đường ống hay hệ thống thoát nước. Vì vậy, kể cả khi gần như không sử dụng sân thượng, gia đình vẫn nên thỉnh thoảng lên kiểm tra, đặc biệt sau những đợt mưa lớn hoặc thời tiết bất thường. Dưới đây là những vị trí đáng chú ý nhất.

1. Kiểm tra miệng thoát nước trước tiên

Đây là một trong những nơi dễ phát sinh vấn đề nhất khi sân thượng lâu ngày không có người lên. Lá cây, rác, đất cát, túi nilon hoặc các vật nhỏ bị gió thổi tới có thể tích tụ quanh miệng thu nước mà gia đình không hề biết. Đến khi mưa lớn, đường thoát bị cản có thể khiến nước rút chậm và đọng lâu trên sân. Vì vậy, mỗi lần lên sân thượng, nên quan sát các miệng thu và dọn sạch vật cản xung quanh. Nếu vừa trải qua một trận mưa, hãy để ý xem có góc nào vẫn còn đọng nước bất thường hay không. Nếu nước rút rất chậm dù miệng thu đã sạch, không nên tiếp tục chọc vật cứng sâu vào đường ống một cách tùy tiện mà cần xác định nguyên nhân tắc nghẽn.

2. Nhìn kỹ mặt sàn, chân tường và trần tầng phía dưới

Sân thượng là khu vực trực tiếp hứng mưa nên những dấu hiệu liên quan đến chống thấm không nên bị bỏ qua. Khi lên kiểm tra, gia đình có thể quan sát xem mặt sàn có vết nứt mới, ron gạch bong, chân tường ẩm hoặc lớp hoàn thiện có dấu hiệu bất thường hay không. Đồng thời, nên kiểm tra cả trần và tường của tầng ngay bên dưới sân thượng. Những vệt ố, sơn phồng rộp hoặc khu vực ẩm xuất hiện sau mưa có thể là dấu hiệu cần kiểm tra thêm. Không nên vội kết luận cứ có vết ố là phải chống thấm lại toàn bộ sân thượng. Nước có thể xâm nhập từ nhiều vị trí khác nhau, vì vậy cần tìm đúng nguyên nhân trước khi sửa chữa.

3. Đừng bỏ qua bồn nước, cục nóng điều hòa và các thiết bị trên sân thượng

Nhiều nhà ít lên sân thượng nhưng đây lại chính là nơi đặt những thiết bị được sử dụng hàng ngày. Với bồn nước, nên quan sát chân đế, các điểm liên kết và đường ống xung quanh. Nếu thấy chân đế rỉ sét nghiêm trọng, biến dạng, bồn có dấu hiệu nghiêng hoặc xuất hiện tình trạng bất thường, nên để người có chuyên môn kiểm tra. Cục nóng điều hòa cũng cần được giữ thông thoáng, tránh để lá cây, đồ đạc hoặc vật dụng bị gió thổi tới chắn quanh đường hút và thổi gió. Gia đình cũng có thể quan sát giá đỡ, bulông và tình trạng bên ngoài của thiết bị, nhất là sau thời gian dài phơi nắng mưa. Nếu sân thượng còn có máy bơm, bình nước nóng năng lượng mặt trời hay các thiết bị khác, hãy kiểm tra theo đúng hướng dẫn bảo dưỡng của từng loại thay vì để đến khi hỏng mới nhớ tới.

4. Dọn những món đồ đã bị bỏ quên ngoài trời

Sân thượng ít sử dụng rất dễ biến thành nơi cất tạm đồ. Một chiếc ghế nhựa, thùng xốp, chậu cây cũ, tấm tôn, thanh gỗ hay giá phơi hỏng có thể được mang lên với suy nghĩ “để tạm”, rồi nằm ở đó nhiều tháng. Ngoài việc khiến sân thượng bừa bộn, những món đồ nhẹ có thể bị xô đổ hoặc dịch chuyển khi gió mạnh. Đồ vật nằm sát miệng thoát nước cũng có thể cản dòng nước hoặc giữ lại lá và rác. Vì vậy, những thứ không còn sử dụng nên được dọn bỏ thay vì tiếp tục chất trên sân thượng. Đặc biệt trước mùa mưa bão, cần kiểm tra và cố định hoặc đưa vào nơi an toàn những vật có khả năng bị gió cuốn.

5. Quan sát lan can, cửa ra sân thượng và các hạng mục kim loại

Lan can, tay vịn, cửa sắt, mái che, giá đỡ hay những kết cấu kim loại ngoài sân thượng đều chịu tác động trực tiếp của thời tiết. Nếu khu vực này ít được sử dụng, các dấu hiệu xuống cấp có thể tồn tại khá lâu mà không ai nhận ra. Gia đình nên để ý những vị trí rỉ sét, mối nối lỏng, vít bung hoặc bộ phận có dấu hiệu rung, nghiêng. Với lan can, nếu cảm thấy không chắc chắn thì không nên tựa người vào để “thử”, đặc biệt ở vị trí cao; nên hạn chế tiếp cận và gọi người có chuyên môn kiểm tra. Cửa dẫn ra sân thượng cũng đáng chú ý. Bản lề, khóa và tay nắm cần hoạt động bình thường để tránh tình trạng đến khi cần lên kiểm tra lại gặp cửa kẹt hoặc khó mở.

6. Sau mưa bão là thời điểm nên lên kiểm tra, nhưng phải ưu tiên an toàn

Một trận mưa lớn hoặc gió mạnh có thể khiến lá và rác tập trung quanh miệng thoát nước, làm dịch chuyển đồ vật hoặc ảnh hưởng đến các hạng mục đặt ngoài trời. Đây là lúc một sân thượng vốn ít sử dụng càng đáng được kiểm tra. Tuy nhiên, không nên lên sân thượng giữa lúc mưa bão, có sấm sét hoặc gió mạnh chỉ để xem tình hình. Sau khi thời tiết đã an toàn, mặt sàn vẫn có thể rất trơn nên cần đi lại cẩn thận, tránh trèo lên bồn nước, mái che, lan can hoặc những khu vực cao để tự kiểm tra.