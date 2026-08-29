Lời khuyên cho những gia đình không làm mái che sân thượng

Sân thượng không làm mái che có ưu điểm là thông thoáng, tận dụng được ánh sáng và giữ khoảng không phía trên nhà.

Không làm mái che sân thượng không đồng nghĩa với thiết kế thiếu an toàn hay bất tiện. Nhiều gia đình chủ động để sân thượng mở hoàn toàn để phơi đồ, trồng cây hoặc tạo một khoảng không ngoài trời. Điều quan trọng là ngay từ khi thi công và trong quá trình sử dụng, khu vực này phải được xử lý như một không gian ngoài trời thực sự, thay vì áp dụng cách hoàn thiện giống khu vực có mái che.

1. Đừng chỉ lát gạch đẹp, chống thấm bên dưới mới là phần cần quan tâm

Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với sân thượng không có mái che. Nước mưa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt trong thời gian dài, trong khi sân thượng lại nằm ngay phía trên không gian sinh hoạt của gia đình. Nếu lớp chống thấm gặp vấn đề, dấu hiệu có thể xuất hiện ở trần hoặc tường tầng dưới dưới dạng vết ố, bong sơn, ẩm mốc. Vì vậy, khi xây mới hoặc cải tạo sân thượng, gia đình nên yêu cầu đơn vị thi công xử lý chống thấm đúng kỹ thuật trước khi hoàn thiện bề mặt. Các vị trí tiếp giáp giữa sàn và chân tường, quanh cổ ống thoát nước, khe tiếp giáp hoặc những vị trí xuyên sàn càng cần được xử lý cẩn thận vì đây thường là những điểm dễ phát sinh thấm.

Nếu sân thượng đã sử dụng nhiều năm, cũng không nên chờ đến lúc nước nhỏ xuống trần mới kiểm tra. Những dấu hiệu như ron gạch nứt, bề mặt xuất hiện khe nứt, chân tường ẩm hoặc trần tầng dưới có vệt ố sau mưa đều đáng để kiểm tra sớm.

2. Độ dốc và đường thoát nước phải đủ tốt

Với sân thượng có mái che, lượng nước tiếp xúc với sàn có thể ít hơn. Nhưng khi để sân thượng hoàn toàn ngoài trời, gần như toàn bộ lượng mưa đều rơi trực tiếp xuống bề mặt. Vì vậy, khả năng thoát nước trở thành yếu tố rất quan trọng. Sàn cần có độ dốc phù hợp hướng về điểm thu nước, tránh tình trạng sau mưa vẫn còn những vũng nước nằm ở các góc. Việc đọng nước kéo dài vừa gây bất tiện, làm bề mặt dễ trơn và bám rêu, vừa khiến những điểm yếu của lớp hoàn thiện thường xuyên tiếp xúc với nước. Gia đình cũng nên giữ miệng thoát nước thông thoáng. Lá cây, tóc, đất từ chậu cây và rác nhỏ có thể tích tụ ở đây mà ít được chú ý. Đặc biệt trước những đợt mưa lớn, chỉ vài phút kiểm tra và dọn sạch miệng thu nước có thể hạn chế tình trạng nước thoát không kịp rồi dâng lên sân thượng.

3. Chú ý cục nóng điều hòa, bồn nước và thiết bị đặt ngoài trời

Nếu sân thượng không có mái che, các thiết bị đặt tại đây sẽ chịu nắng mưa trực tiếp quanh năm. Với cục nóng điều hòa, nên giữ khu vực xung quanh thông thoáng, không che kín hoặc đặt vật cản trước hướng thổi gió; đồng thời kiểm tra giá đỡ, bulông và các điểm cố định sau thời gian dài sử dụng. Với bồn nước inox, cần chú ý hơn đến chân đế, bề mặt đặt bồn và các vị trí liên kết, bởi khi chứa đầy nước tải trọng rất lớn. Nếu thấy chân đế rỉ sét, nghiêng, rung hoặc có dấu hiệu bất thường, gia đình nên kiểm tra sớm thay vì tiếp tục sử dụng như bình thường.

4. Cẩn thận hơn với ổ cắm và thiết bị điện

Đây là phần không nên xử lý theo kiểu "có chỗ nào tiện thì lắp ở đó". Nếu sân thượng có máy giặt, máy bơm, đèn, ổ cắm hoặc thiết bị điện khác, hệ thống điện ngoài trời phải được thiết kế phù hợp với môi trường có nguy cơ tiếp xúc với nước. Ổ cắm, hộp nối và thiết bị cần có mức bảo vệ phù hợp với vị trí lắp đặt; đồng thời nên bố trí ở nơi hạn chế nước mưa tạt hoặc nước đọng tiếp cận. Hệ thống cũng cần có thiết bị bảo vệ chống dòng rò phù hợp và nối đất đối với những thiết bị yêu cầu nối đất.

5. Chậu cây và đồ đạc không nên cản đường thoát nước

Sân thượng mở thường được tận dụng để trồng cây, nhưng càng nhiều chậu cây thì việc bố trí càng cần tính toán. Đất, lá khô và vật liệu trồng có thể theo nước mưa trôi về miệng thu nước. Chậu lớn còn có thể che khuất những vị trí đọng nước hoặc khiến việc kiểm tra bề mặt phía dưới khó hơn. Do đó, nên giữ một khoảng thông thoáng quanh đường thoát nước và thường xuyên dọn lá, đất rơi vãi. Với những chậu lớn hoặc bồn cây xây cố định, cần tính đến tải trọng và khả năng chống thấm ngay từ khi thiết kế; không nên tùy ý đưa một lượng lớn đất, chậu cây nặng hoặc kết cấu mới lên sân thượng mà chưa biết kết cấu công trình có đáp ứng hay không.

6. Lan can và các vật dụng nhẹ cần được chú ý khi có gió lớn

Không có mái che cũng đồng nghĩa sân thượng thường chịu tác động trực tiếp của gió. Những vật tưởng như vô hại như ghế nhựa, chậu cây nhỏ, giá phơi, tấm che nắng di động hoặc đồ dùng để tạm trên sân có thể bị xô đổ, thậm chí bị cuốn đi khi gió mạnh. Gia đình nên hạn chế để đồ nhẹ, đồ dễ đổ sát mép sân thượng và thu dọn những vật không cần thiết trước khi có mưa bão. Lan can cũng cần bảo đảm chắc chắn, có chiều cao và cấu tạo phù hợp với yêu cầu an toàn của công trình; đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ thì không nên kê bàn, ghế, chậu cây hoặc vật có thể trèo lên ngay cạnh lan can.

7. Sau những trận mưa lớn, nên dành vài phút kiểm tra sân thượng

Sân thượng không mái che không phải khu vực làm xong rồi có thể bỏ quên. Sau một trận mưa lớn, gia đình có thể kiểm tra xem nước đã thoát hết chưa, có góc nào thường xuyên đọng nước, miệng thu có bị nghẹt hay bề mặt xuất hiện vết nứt mới hay không. Đồng thời, hãy quan sát trần và tường của tầng ngay phía dưới. Một vệt ố nhỏ xuất hiện sau mưa đôi khi là dấu hiệu sớm của vấn đề chống thấm. Phát hiện và xác định đúng nguyên nhân từ sớm thường đơn giản hơn nhiều so với đợi đến khi lớp hoàn thiện bong tróc hoặc tình trạng thấm lan rộng.