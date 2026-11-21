Vấn đề không không nằm ở chuyện kiêng kỵ mà quan trọng hơn là cần chú ý đến việc làn khói và ngọn lửa ngay sát chỗ con ngồi.

Ở nhiều gia đình Việt, nhất là nhà ống, căn hộ nhỏ hay nhà nhiều thế hệ, bàn thờ và bàn học của con đôi khi chỉ cách nhau vài bước chân. Có nhà còn đặt bàn học ngay bên dưới ban thờ treo tường. Về chuyện này, mỗi gia đình có một quan niệm riêng. Có người cho rằng con học cạnh bàn thờ sẽ được ông bà "nhìn thấy", có người lại kiêng vì sợ ồn ào, bất kính. Gác lại chuyện quan niệm, có vài điều rất thực tế mà cha mẹ nên để ý.

1. Hạn chế để con hít khói hương trong lúc học

Khói hương là một nguồn ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến ở nhiều nước châu Á. Năm 2019, một nhóm nhà khoa học công bố nghiên cứu trên tạp chí Pediatric Pulmonology, khảo sát 4.041 học sinh tại 27 trường tiểu học ở Hong Kong (Trung Quốc), độ tuổi trung bình khoảng 9 tuổi. Các em được đo chức năng phổi và theo dõi tiếp sau một năm. Kết quả cho thấy việc thắp hương trong nhà có liên quan tới chức năng phổi kém hơn và nguy cơ mắc các triệu chứng, bệnh hô hấp cao hơn ở trẻ.

Các bác sĩ trong nước cũng khuyến cáo không nên đốt nhiều nén hương cùng lúc, tránh thắp liên tục trong không gian kín, cần mở cửa cho không khí lưu thông. Với gia đình có bàn học sát bàn thờ, cha mẹ có thể thắp hương vào lúc con không ngồi học, hoặc mở cửa sổ khi thắp. Nếu con hay ho, viêm mũi, nên hạn chế để con ngồi ngay trong luồng khói.

2. Giữ sách vở xa bát hương và nến

Bàn học là nơi có nhiều giấy nhất trong nhà, từ sách vở, giấy nháp đến tranh vẽ. Công an TP Hà Nội từng khuyến cáo khi thắp hương phải trông coi bàn thờ, bố trí nơi thờ cúng bảo đảm khoảng cách an toàn, để bát hương cách xa các vật dụng dễ cháy, tránh hương cháy rơi xuống gây cháy.

Vì vậy, nếu bàn học kê sát hay nằm ngay dưới bàn thờ, cha mẹ nên dặn con không để giấy, sách chồng cao gần mép bàn thờ. Quạt máy và đèn học cũng không nên chĩa thẳng vào bát hương, vì gió có thể thổi tàn hương rơi xuống. Với trẻ nhỏ, cần nhắc con không tự ý thắp hương hay nghịch nến khi người lớn vắng nhà.

Bàn học cho trẻ nhỏ cần đặt ở vị trí thích hợp (Ảnh minh họa)

3. Chọn giờ thắp hương không trùng giờ con học

Khi bàn học ở ngay cạnh bàn thờ, mỗi lần người lớn lên hương, khấn vái hay dọn dẹp lễ vật, con lại bị gián đoạn. Ngày rằm, mùng một, giỗ chạp, chỗ ấy còn có thể đông người ra vào. Cha mẹ có thể thống nhất với ông bà về giờ thắp hương thường ngày, chẳng hạn vào buổi sáng trước khi con đi học hoặc sau khi con học xong buổi tối. Những dịp lễ lớn, nên cho con chuyển sang học ở một góc khác trong nhà.

4. Biến góc bàn thờ thành bài học về gia đình

Bàn thờ không chỉ là nơi để kiêng kỵ. Với nhiều đứa trẻ, đó là nơi đầu tiên con nghe kể về ông bà, tổ tiên, về những người đã sống trước mình. Thay vì chỉ dặn con "không được nghịch ở đây", cha mẹ có thể nhân dịp ngày giỗ kể cho con nghe một câu chuyện về người được thờ. Con hiểu vì sao gia đình giữ gìn góc nhỏ ấy, tự khắc con sẽ biết cách cư xử nhẹ nhàng, ngăn nắp hơn khi ngồi học bên cạnh.

Ngồi học cạnh bàn thờ không phải điều đáng ngại. Điều cha mẹ cần lo là làn khói trong không khí và ngọn lửa ngay sát chồng sách vở của con.