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Lời khuyên cho những gia đình đang dùng máy giặt cửa trước

Phác Thái Anh
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Máy giặt cửa trước là thiết bị được nhiều gia đình ưu ái lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại, tiện lợi và khả năng giặt sạch hiệu quả.

Máy giặt cửa trước ngày càng phổ biến trong các gia đình nhờ khả năng giặt sạch, tiết kiệm nước và nhiều chế độ tiện lợi. Tuy nhiên, để thiết bị hoạt động ổn định, quần áo được giặt sạch mà không nhanh xuống cấp, cách sử dụng hằng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ một vài thói quen nhỏ nhưng nếu duy trì đều đặn có thể giúp máy bền hơn và hạn chế những vấn đề như quần áo còn cặn bẩn, ám mùi hay lồng giặt phát sinh mùi ẩm mốc.

Không nhồi quá nhiều quần áo

Một trong những lỗi nhiều gia đình dễ mắc phải là cố cho thật nhiều quần áo vào máy để tiết kiệm số lần giặt. Tuy nhiên, khi lồng giặt bị nhồi kín, quần áo không còn đủ không gian để chuyển động và cọ xát với nước, chất giặt tẩy. Điều này có thể khiến hiệu quả làm sạch giảm, thậm chí quần áo sau khi giặt vẫn còn mùi hoặc vết bẩn. Bên cạnh đó, việc thường xuyên cho máy chạy quá tải cũng khiến động cơ và các bộ phận bên trong phải làm việc nặng hơn. Tốt nhất, nên phân loại và chia quần áo thành những mẻ phù hợp với tải trọng mà nhà sản xuất khuyến nghị. Khi cho đồ vào lồng, không nên nén chặt mà hãy để quần áo có khoảng trống nhất định để máy dễ dàng đảo và giặt sạch.

Nên dùng túi lưới hoặc bóng giặt đồ

Với những món đồ nhỏ, mỏng hoặc dễ bị biến dạng như đồ lót, tất, khăn mỏng..., túi lưới là món phụ kiện khá hữu ích. Việc cho đồ vào túi giúp hạn chế tình trạng chúng bị cuốn vào nhau hoặc mắc vào những món quần áo khác trong quá trình giặt. Ngoài ra, gia đình cũng có thể sử dụng bóng giặt phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Những phụ kiện này có thể hỗ trợ tách quần áo, giúp chúng chuyển động tốt hơn trong lồng giặt. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hoặc cho quá nhiều túi, bóng vào cùng lúc vì có thể làm giảm không gian chuyển động của quần áo.

Dùng đúng lượng nước giặt

Nhiều người vẫn có tâm lý cho càng nhiều nước giặt thì quần áo càng sạch. Thực tế, sử dụng quá nhiều không đồng nghĩa với hiệu quả làm sạch tốt hơn. Lượng chất giặt tẩy dư thừa có thể khó được xả hết, dễ để lại cặn trên quần áo, đồng thời tích tụ lâu ngày trong ngăn chứa và lồng giặt. Vì vậy, nên dùng lượng nước giặt theo hướng dẫn trên bao bì, đồng thời cân nhắc lượng quần áo và mức độ bẩn. Với máy giặt cửa trước, nên ưu tiên loại nước giặt được khuyến nghị cho máy cửa trước vì thường tạo ít bọt hơn, phù hợp với cơ chế giặt của thiết bị.

Vệ sinh lồng giặt định kỳ

Dù ngày nào cũng giặt quần áo, bản thân lồng giặt cũng cần được làm sạch. Sau nhiều lần sử dụng, cặn nước giặt, nước xả, bụi vải và các chất bẩn có thể tích tụ bên trong, tạo môi trường thuận lợi cho mùi ẩm mốc phát sinh. Khi đó, quần áo vừa giặt xong cũng có thể không còn thơm sạch như mong muốn. Gia đình nên chủ động sử dụng chế độ vệ sinh lồng giặt nếu máy có trang bị, thực hiện theo tần suất được nhà sản xuất khuyến nghị. Ngoài lồng giặt, cũng nên vệ sinh ngăn chứa nước giặt và lau phần gioăng cao su quanh cửa để hạn chế cặn bẩn, nước đọng. Sau mỗi lần giặt, việc hé cửa máy một lúc để bên trong khô thoáng cũng là thói quen đơn giản nhưng hữu ích.

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