Bàn thờ có nhiều bát hương đòi hỏi gia đình chú ý hơn đến cách bài trí và chăm sóc.

Nếu bàn thờ có một hoặc ba bát hương là hình ảnh khá quen thuộc trong nhiều gia đình thì tại một số ngôi nhà, đặc biệt là nhà trưởng họ, gia đình nhiều thế hệ hoặc những gia đình duy trì việc thờ cúng cả hai bên nội ngoại, số lượng bát hương có thể lên tới năm.

Trong quan niệm văn hóa phương Đông, số 5 thuộc nhóm số lẻ, tượng trưng cho tính Dương, gắn với ý nghĩa sinh sôi, phát triển và sự viên mãn. Bởi vậy, việc đặt năm bát hương trên bàn thờ cũng được một số gia đình gửi gắm mong ước về cuộc sống đủ đầy, con cháu sum vầy, gia đạo bình an.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, bàn thờ năm bát hương còn thể hiện sự chu toàn trong việc thờ phụng, phân định rõ các ngôi vị từ thần linh đến tổ tiên và những người thân đã khuất. Đây cũng là cách một số gia đình gìn giữ nếp thờ cúng được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, việc có năm bát hương không phải là quy định bắt buộc trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, cũng không đồng nghĩa với việc gia đình sẽ nhận được nhiều may mắn hay tài lộc hơn những nhà chỉ có một hoặc ba bát hương. Với những gia đình đang duy trì bàn thờ có năm bát hương, dưới đây là một số lời khuyên để việc thờ cúng được thực hiện chu đáo, thuận tiện và an toàn hơn.

1. Hiểu rõ ý nghĩa của từng bát hương

Với những gia đình thờ cúng cả hai bên nội, ngoại, một cách bố trí năm bát hương được ghi nhận là một bát thờ thần linh, hai bát dành cho gia tiên và bà cô, ông mãnh bên nội, hai bát còn lại dành cho gia tiên và bà cô, ông mãnh bên ngoại. Trong khi đó, tại một số gia đình trưởng tộc, cách phân chia có thể bao gồm bát hương thờ thần linh, thủy tổ, gia tiên, cô tổ và mãnh tổ. Nếu trong nhà có người cao tuổi đang đảm nhiệm việc thờ cúng, con cháu nên chủ động hỏi han và ghi nhớ những thông tin này. Đặc biệt, với những gia đình thờ cả hai bên nội, ngoại, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu thêm về nguồn cội của cả cha lẫn mẹ.

2. Không nhất thiết phải sắm lễ riêng cho từng bát hương

Một trong những băn khoăn của các gia đình có nhiều bát hương là mỗi dịp Rằm, mùng 1 hay lễ Tết có cần chuẩn bị nhiều mâm lễ tương ứng hay không. Thực tế, việc bày biện lễ vật còn tùy thuộc vào phong tục và điều kiện của từng nhà. Gia đình có thể chuẩn bị một mâm lễ chung với hoa tươi, trái cây và những món ăn phù hợp với dịp thờ cúng. Không cần cố gắng mua sắm thật nhiều lễ vật chỉ vì bàn thờ có tới năm bát hương. Việc bày quá nhiều đồ trên cùng một mặt bàn cũng dễ gây chật chội, khó vệ sinh và bất tiện khi thắp hương.

3. Cân nhắc số lượng hương thắp mỗi lần

Nếu mỗi bát hương đều thắp ba nén thì một bàn thờ có năm bát hương sẽ có tới 15 nén cháy cùng lúc. Lượng khói và tàn hương phát sinh là điều đáng lưu ý, nhất là với những gia đình không có phòng thờ riêng hoặc không gian thờ cúng thiếu thông gió. Mọi người có thể giản lược số lượng hương, chẳng hạn mỗi bát chỉ thắp một nén nếu phù hợp với nếp thờ cúng của gia đình. Khi thắp hương, nên tạo điều kiện cho không khí lưu thông, tránh để khói tích tụ trong nhà và không rời đi khi hương vẫn đang cháy.

4. Kiểm tra lại kích thước và cách bố trí bàn thờ

Năm bát hương cùng với lọ hoa, đĩa quả, chén nước và các vật dụng thờ cúng khác sẽ chiếm một khoảng diện tích đáng kể. Nếu mặt bàn quá nhỏ, gia chủ có thể gặp khó khăn khi thắp hương, thay nước hoặc lau dọn những vị trí nằm phía sau. Thay vì cố gắng bày đủ mọi món đồ, gia đình nên ưu tiên những vật dụng thực sự cần thiết, lựa chọn kích thước phù hợp và chừa khoảng trống giữa các bát hương. Với bàn thờ nhiều tầng, cần đặc biệt chú ý đến sự chắc chắn của các bệ kê, tránh đặt bát hương ở vị trí quá cao hoặc khó tiếp cận, nhất là khi người thường xuyên thắp hương là người cao tuổi.

5. Nên chụp lại cách bài trí trước khi dọn bàn thờ cuối năm

Bàn thờ có năm bát hương sẽ mất nhiều công sức vệ sinh hơn, đặc biệt khi các bát có hình dáng, màu sắc và kích thước tương tự nhau. Một mẹo đơn giản là chụp lại toàn bộ bàn thờ trước khi bắt đầu lau dọn để thuận tiện đối chiếu khi sắp xếp đồ thờ. Nếu cần di chuyển bát hương để sửa chữa hoặc thay mới bàn thờ, gia đình nên trao đổi trước với người am hiểu nếp thờ cúng trong nhà. Khi vệ sinh, cần đảm bảo hương đã tắt hoàn toàn, thu gom tàn hương cẩn thận và tránh làm đổ tro. Việc giữ nguyên cách bài trí vốn có chủ yếu nhằm duy trì sự thống nhất trong truyền thống gia đình, không phải vì thay đổi vị trí đồ thờ sẽ mang đến điều không may.

Nhìn chung, bàn thờ có năm bát hương là một trong nhiều cách thực hành tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Gia đình không cần quá áp lực về số lượng lễ vật hay sự cầu kỳ trong cách bày biện. Điều quan trọng là hiểu được ý nghĩa của từng bát hương, duy trì không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm và an toàn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm