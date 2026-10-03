Lời khuyên cho người trung niên gặp 'may mắn hiếm có' như NSND Minh Vương

May mắn này hầu như người nào bước vào tuổi trung niên nào cũng được nhận.

NSND Minh Vương hát tặng cha bài vọng cổ trong tiệc mừng thọ ông 95 tuổi, rồi bật khóc gục xuống ôm chầm lấy cha.

NSND Minh Vương sinh năm 1950, năm nay 76 tuổi. Vừa qua, gia đình ông tổ chức mừng thọ 95 tuổi cho cha và kỷ niệm 77 năm ngày cưới của cha mẹ.

Cha mẹ ông định cư ở Úc nhưng vẫn bay về Việt Nam dự tiệc. Trong tiệc, ông hát tặng cha: "Con xin hát tặng ba kính yêu của con. Con thường hay cầu Phật trời, cầu mong ba má sống đời với con", rồi bật khóc nức nở, gục xuống ôm chầm lấy cha.

NSND Minh Vương cùng gia đình mừng thọ cha mẹ. Ảnh: Tùng Ninh

Ở tuổi 76 mà vẫn còn đủ cha mẹ để ôm là may mắn hiếm có. Từ câu chuyện của ông, một bài học cuộc sống thú vị được rút ra với những người đang ở tuổi trung niên chăm sóc cha mẹ già: cha mẹ ở tuổi già, thời gian và sự có mặt đáng giá hơn tiền bạc.

Đừng chỉ hỏi cha mẹ "ăn gì", "uống thuốc chưa"

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Yến Vi, Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa An Sinh (TP.HCM), lưu ý chăm sóc người cao tuổi không nên dừng ở câu hỏi "Hôm nay ba mẹ ăn gì, uống thuốc chưa". Theo bà, cần quan tâm thêm: "Hôm nay ba mẹ có vui không, có chuyện gì muốn kể không và có việc gì ba mẹ muốn làm không", theo báo Phụ nữ Việt Nam.

Một nguyên tắc rất quan trọng là đừng biến cha mẹ từ thành viên của gia đình thành một… trẻ nhỏ, hoàn toàn thụ động mọi mặt. Cần tin rằng và hỗ trợ cha mẹ tự thực hiện được các hoạt động thể chất, tinh thần độc lập.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận các hoạt động xã hội có ý nghĩa, như sinh hoạt cộng đồng, tình nguyện, nghệ thuật, học điều mới, có thể cải thiện sức khỏe tâm thần và giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi.

Đặc biệt, với cha mẹ ngoài 90, con cháu nên chủ động rủ ông bà dự những dịp của gia đình, khuyến khích ông bà giữ quan hệ với bạn bè, hàng xóm, và cho ông bà quyền quyết định những việc liên quan đến cuộc sống của chính mình.

Để cha mẹ được tự lập những hoạt động thể chất, tinh thần phù hợp là rất cần thiết. Ảnh minh họa, nguồn: Phụ nữ Việt Nam.

Chăm sóc thể chất người rất cao tuổi cần chú ý gì?

Ở tuổi rất cao, cha mẹ già yếu nhiều, việc ăn uống nên chia nhỏ bữa, ưu tiên thức ăn mềm, đủ đạm; nhắc ông bà uống nước thường xuyên, đừng đợi đến khi khát mới uống.

Thuốc men phải đúng liều, đúng giờ, không tự ý ngừng; khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm vấn đề. Trong nhà, kiểm tra lối đi, cầu thang, nhà tắm xem có chỗ trơn trượt không, vì té ngã là một trong những nguy hiểm hàng đầu với người cao tuổi.

Một dấu hiệu nhiều gia đình bỏ qua là sụt cân không rõ nguyên nhân. Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ lưu ý sụt cân ngoài ý muốn ở người cao tuổi có thể là biểu hiện của bệnh lý như đái tháo đường hay ung thư, cần đưa đi kiểm tra sớm thay vì nghĩ "già rồi gầy là thường".

Sự hiện diện đều đặn của con cháu là quan trọng nhất

Không cần chờ dịp lễ mới về thăm. Gọi điện hỏi thăm đều đặn, ăn chung vài bữa mỗi tuần, ngồi nghe ông bà kể chuyện cũ. Những việc nhỏ này chính là báo hiếu ở tuổi này.

NSND Minh Vương 76 tuổi vẫn còn cha để ôm trong ngày sinh nhật 95 tuổi của cha. Không phải ai cũng có may mắn đó. Còn cha mẹ để gọi một tiếng "ba, má" mỗi ngày, đó đã là điều đáng trân trọng nhất.