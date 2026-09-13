Lời khuyên cho người hay tắt máy sấy tóc bằng cách rút phích cắm

Rút phích cắm để tắt máy sấy tóc là thói quen của không ít người vì cho rằng cách này nhanh chóng, tiện lợi, nhất là khi đang vội.

Máy sấy tóc là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình, được sử dụng gần như mỗi ngày. Vì thao tác đơn giản nên nhiều người thường không để ý đến cách tắt máy và rút điện. Một thói quen tưởng như vô hại là đang sấy thì rút luôn phích cắm để tắt máy. Đáng lo hơn, có người còn tiện tay kéo mạnh dây điện thay vì cầm vào đầu phích cắm. Đây là những thao tác không nên trở thành thói quen khi sử dụng máy sấy tóc. Chỉ cần thay đổi một bước nhỏ trong cách sử dụng, gia đình đã có thể hạn chế nguy cơ hư hỏng dây điện, phích cắm và các sự cố liên quan đến điện.

Lời khuyên: Không nên tắt máy sấy tóc bằng cách rút điện

Khi muốn tắt máy sấy tóc, người dùng nên tắt công tắc hoặc nút nguồn trước, sau đó mới rút phích cắm khỏi ổ điện nếu không tiếp tục sử dụng. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp thiết bị được ngắt theo đúng trình tự, đồng thời hình thành thói quen sử dụng điện an toàn trong gia đình.

Rút phích cắm trực tiếp khi máy vẫn đang chạy không phải là cách tắt máy được khuyến khích. Máy sấy tóc là thiết bị điện có bộ phận gia nhiệt và động cơ quạt hoạt động cùng lúc. Khi đang vận hành mà nguồn điện bị ngắt đột ngột, thiết bị dừng ngay thay vì được tắt thông qua công tắc theo cách thông thường. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên sử dụng nút nguồn để tắt máy trước khi ngắt điện hoàn toàn.

Một thói quen đáng lo ngại khác: Kéo hoặc giật mạnh dây điện

Nếu chỉ rút phích cắm thì nhiều người có thể nghĩ đây là việc rất bình thường. Nhưng dùng dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ mới là hành động đặc biệt cần tránh. Dây nguồn của máy sấy tóc phải chịu uốn cong và di chuyển trong quá trình sử dụng. Nếu người dùng liên tục kéo mạnh dây để rút điện, phần dây gần phích cắm có thể chịu lực lớn. Lâu ngày, lớp vỏ bảo vệ hoặc phần kết nối giữa dây và phích có thể bị xuống cấp. Điều đáng nói là những hư hỏng này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra ngay từ bên ngoài. Một sợi dây nhìn vẫn bình thường nhưng bên trong có thể đã bị tổn thương sau thời gian dài bị kéo, xoắn hoặc bẻ gập. Khi dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng, nguy cơ rò điện, chập điện hoặc điện giật có thể tăng lên. Vì vậy, thay vì kéo dây cho nhanh, hãy cầm trực tiếp phần phích cắm và nhẹ nhàng rút khỏi ổ điện.

Máy sấy tóc cần được sử dụng và bảo quản đúng cách

Ngoài cách rút điện, gia đình cũng nên chú ý đến vị trí sử dụng máy sấy tóc. Đây là thiết bị điện thường được dùng trong phòng tắm hoặc gần nguồn nước, trong khi nước và điện là sự kết hợp đặc biệt nguy hiểm. Không nên sử dụng máy sấy khi tay ướt hoặc đặt máy ở nơi có nước bắn vào. Sau khi sử dụng, hãy để máy ở nơi khô ráo, thoáng khí và chờ máy nguội trước khi cất. Phần cửa hút gió và lưới lọc cũng cần được giữ sạch. Tóc, bụi bẩn hoặc xơ vải tích tụ có thể cản trở luồng khí, khiến máy hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ nóng lên bất thường. Nếu máy có biểu hiện mùi khét, phát ra tiếng động lạ, nóng bất thường, tia lửa hoặc dây điện bị nứt, cháy xém, nên ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị.