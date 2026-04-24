Nồi cơm điện là thiết bị quen thuộc trong hầu hết gian bếp, nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng cách để cơm luôn ngon và nồi bền theo thời gian. Thực tế, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng, bạn có thể cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn và tránh được những hỏng hóc không đáng có cho thiết bị.

Dưới đây là 5 lời khuyên đơn giản nhưng đáng lưu ý khi dùng nồi cơm điện.

Lau khô đáy nồi trước khi nấu

Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại bị bỏ qua khá nhiều. Sau khi vo gạo, nếu bạn đặt luôn lòng nồi vào mà không lau khô phần đáy, nước còn đọng lại có thể khiến nồi phát ra tiếng kêu lách tách trong quá trình nấu. Về lâu dài, hơi ẩm còn ảnh hưởng đến mâm nhiệt, khiến việc truyền nhiệt không ổn định, cơm dễ chín không đều. Trước khi đặt nồi vào, chỉ cần dùng khăn khô lau nhẹ đáy nồi và lòng trong của thân nồi là đủ để đảm bảo quá trình nấu diễn ra trơn tru.

Không mở nắp liên tục khi đang nấu

Nhiều người có thói quen mở nắp để kiểm tra cơm trong lúc nấu, nhưng điều này lại vô tình làm thất thoát nhiệt và hơi nước bên trong. Khi nhiệt độ bị thay đổi đột ngột, quá trình nấu sẽ bị gián đoạn, khiến cơm có thể bị nhão ở trên nhưng lại khô hoặc sống ở dưới. Nồi cơm điện hiện nay đã được thiết kế để tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, vì vậy tốt nhất nên để nồi hoạt động ổn định cho đến khi chuyển sang chế độ giữ ấm.

Vệ sinh nồi đúng cách

Lòng nồi cơm điện thường được phủ lớp chống dính, vì vậy việc vệ sinh cần đặc biệt cẩn thận. Tránh dùng miếng cọ kim loại hoặc chà mạnh vì dễ làm trầy xước bề mặt, khiến cơm dễ dính và nồi nhanh xuống cấp. Thay vào đó, nên sử dụng miếng bọt biển mềm cùng nước rửa chén dịu nhẹ. Sau khi rửa, hãy lau khô hoặc để ráo nước hoàn toàn rồi mới đặt lại vào nồi để tránh ẩm mốc và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Hạn chế giữ ấm cơm quá lâu

Chế độ giữ ấm rất tiện lợi, nhưng nếu lạm dụng, cơm sẽ nhanh bị khô, mất đi độ dẻo ngon, thậm chí có thể xuất hiện mùi khó chịu. Việc giữ ấm trong thời gian dài cũng khiến nồi tiêu tốn điện năng không cần thiết. Tốt nhất, bạn nên dùng cơm trong khoảng 4–6 tiếng sau khi nấu. Nếu cần để lâu hơn, có thể chia cơm ra hộp và bảo quản trong tủ lạnh, khi ăn chỉ cần hâm nóng lại là vẫn giữ được chất lượng.

Không cho vật kim loại vào trong nồi

Một sai lầm khá phổ biến là dùng muỗng kim loại để xới cơm hoặc để sẵn thìa inox trong nồi. Điều này dễ làm trầy xước lớp chống dính, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của nồi cũng như chất lượng cơm. Ngoài ra, trong một số trường hợp, kim loại còn có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với bộ phận nhiệt bên trong. Lựa chọn tốt nhất là sử dụng muỗng nhựa, gỗ hoặc silicon chuyên dụng để vừa an toàn, vừa bảo vệ lòng nồi.