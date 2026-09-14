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Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng

Ngọc Linh
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Gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, cần lưu tâm những gì?

Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng hiệu quả - Ảnh 1.

Khi chọn gửi tiết kiệm ngân hàng, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là lãi suất. Chọn kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao là thực tế ai cũng biết. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản là chọn kỳ hạn rồi gửi tiền là xong. Với những người đang có sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, 3 câu hỏi dưới đây là những điều cần đặc biệt lưu tâm.

1. Khoản tiền này có thực sự nhàn rỗi trong 12 tháng tới không?

Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất nhưng lại thường bị bỏ qua. Nhiều người gọi một khoản tiền là "tiền nhàn rỗi" chỉ vì hiện tại chưa có ý định tiêu. Nhưng một khoản tiền chưa dùng đến trong vài tháng không đồng nghĩa với việc nó chắc chắn không cần đến trong cả năm.

Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng hiệu quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nếu đang có kế hoạch mua ô tô, sửa nhà, đóng học phí, hỗ trợ người thân, cưới hỏi hoặc thực hiện một khoản chi lớn, số tiền đó thực chất đã có "nhiệm vụ", dù thời điểm chi chưa đến. Ngay cả khi không có kế hoạch lớn, người gửi cũng nên tính đến những khoản chi bất ngờ. Một khoản tiền gửi kỳ hạn dài sẽ trở nên kém linh hoạt nếu người sở hữu buộc phải tất toán trước hạn khi có việc cần tiền.

Do đó, trước khi tiếp tục chọn kỳ hạn dài, hãy thử tính toán xem nếu cần một khoản tiền tương đối lớn, mình có thể lấy tiền ở đâu mà không phải động vào sổ tiết kiệm. Nếu chưa có câu trả lời rõ ràng, có lẽ không nên coi toàn bộ số tiền đang có là tiền nhàn rỗi dài hạn.

Điểm quan trọng ở đây không phải là khuyên người gửi phải giữ thật nhiều tiền mặt, mà là phân biệt được "tiền chưa dùng" và "tiền chắc chắn chưa cần dùng". Hai loại tiền này không giống nhau và không nhất thiết nên gửi cùng một kỳ hạn.

2. Nếu sổ đáo hạn hôm nay, tôi có tiếp tục gửi đúng kỳ hạn này không?

Đây là câu hỏi nên được đặt ra trước thời điểm đến ngày đáo hạn, đặc biệt với những khoản tiền đã gửi từ 12 tháng trở lên. Rất nhiều người có tâm lý: Đã gửi một năm rồi thì cứ gửi tiếp một năm nữa. Nhưng việc tái tục chỉ vì "trước giờ vẫn làm thế" không phải lúc nào cũng là quyết định tài chính tốt.

Trước ngày này, người gửi tiền nên kiểm tra lại 3 thứ: Mức lãi suất hiện tại, kế hoạch sử dụng tiền trong 12 tháng tới và nhu cầu tiền mặt của bản thân. Nếu cả ba đều cho thấy khoản tiền vẫn chưa cần dùng, gửi tiếp là một lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu một trong số đó đã thay đổi, kỳ hạn cũ không nhất thiết phải được lặp lại.

3. Tôi đang tối ưu tiền lãi hay đang tối ưu sự yên tâm?

Với khoản tiền lớn, nhiều người có xu hướng chăm chăm tìm mức lãi suất cao nhất. Chênh lệch vài phần trăm nghe có vẻ đáng kể, nhưng cần quy đổi nó thành số tiền thực tế trước khi quyết định.

Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng hiệu quả - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ví dụ, với 500 triệu đồng, chênh lệch 0,3 điểm phần trăm trong một năm tương đương khoảng 1,5 triệu đồng tiền lãi. Với 1 tỷ đồng là khoảng 3 triệu đồng. Con số này có thể đáng để cân nhắc, nhưng chưa chắc đủ lớn để khiến một người phải hy sinh sự thuận tiện, khả năng thanh khoản hoặc thay đổi toàn bộ cách quản lý tài khoản của mình.

Quan trọng hơn, người gửi cần xác định mình đang ưu tiên điều gì. Nếu đây là khoản tiền chắc chắn chưa sử dụng trong nhiều năm và mục tiêu chính là bảo toàn vốn cùng mức sinh lời ổn định, việc ưu tiên lãi suất có thể hợp lý hơn.

Ngược lại, nếu khoản tiền có thể được dùng cho một mục tiêu lớn trong vài tháng tới, việc giữ được khả năng xoay xở đôi khi đáng giá hơn vài triệu đồng tiền lãi.

Không phải lúc nào lãi suất cao hơn cũng đồng nghĩa với quyết định tốt hơn. Một khoản tiền gửi chỉ thực sự phù hợp khi mức sinh lời đi cùng với mức độ linh hoạt mà người sở hữu cần.

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Tags

sổ tiết kiệm

Lãi suất

ngân hàng

tiền nhàn rỗi

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