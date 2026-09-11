Vị trí trước cổng nhà là một trong những khu vực được nhiều gia đình yêu thích để trồng cây.

Cây xanh trước cổng không chỉ giúp mặt tiền ngôi nhà thêm sinh động mà còn mang đến cảm giác mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Vì thế, nhiều gia đình tận dụng khoảng sân trước nhà để trồng thêm một vài loại cây, từ những chậu cây nhỏ xinh đến các loại cây có tán rộng để tạo bóng mát. Tuy nhiên, khu vực trước cổng cũng là nơi thường xuyên có người qua lại, xe cộ ra vào nên nếu bố trí cây xanh không hợp lý, sự tiện lợi và vẻ đẹp của ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng. Nếu gia đình cũng yêu thích việc trồng cây trước cổng, một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp góc nhỏ này vừa xanh mát vừa gọn gàng.

Ưu tiên cây có kích thước phù hợp

Trước hết, gia đình nên cân nhắc diện tích khu vực trước cổng để lựa chọn cây có kích thước phù hợp. Với những căn nhà có khoảng sân rộng, có thể trồng một cây tạo bóng mát hoặc bố trí vài cụm cây xanh. Ngược lại, nếu cổng nhà nhỏ, chỉ nên chọn những loại cây có kích thước vừa phải hoặc trồng cây trong chậu để dễ dàng kiểm soát độ phát triển. Không nên vì yêu thích cây xanh mà trồng quá nhiều loại cùng lúc, khiến khu vực trước cổng trở nên um tùm, che khuất mặt tiền và làm lối đi bị thu hẹp. Một vài loại cây được lựa chọn và sắp xếp khéo léo thường tạo cảm giác thoáng mắt, đẹp hơn so với việc tận dụng mọi khoảng trống để đặt cây.

Không trồng cây quá sát tường, nền nhà

Với những loại cây có bộ rễ phát triển mạnh, gia đình cũng cần chú ý khoảng cách khi trồng. Việc trồng cây quá sát tường nhà, nền sân hoặc cổng có thể gây bất tiện khi cây lớn dần. Rễ cây phát triển lâu ngày có khả năng ảnh hưởng đến nền đất, gạch lát hoặc các công trình xung quanh. Vì vậy, trước khi trồng một cây lâu năm, nên tìm hiểu về kích thước khi trưởng thành cũng như đặc điểm bộ rễ của cây. Nếu diện tích hạn chế, trồng cây trong chậu lớn cũng là một giải pháp dễ kiểm soát hơn, đồng thời có thể thay đổi vị trí khi cần thiết.

Chọn cây phù hợp với lượng ánh sáng

Không phải vị trí trước cổng nào cũng có điều kiện ánh sáng giống nhau. Có nhà có khoảng sân đón nắng gần như cả ngày, trong khi một số vị trí lại bị mái hiên hoặc các công trình xung quanh che bóng. Do đó, gia đình nên lựa chọn loại cây dựa trên điều kiện thực tế thay vì chỉ chọn theo sở thích. Những cây ưa nắng sẽ phù hợp với vị trí nhiều ánh sáng, còn khu vực ít nắng nên ưu tiên những loại có khả năng sinh trưởng tốt trong bóng râm hoặc ánh sáng gián tiếp. Chọn đúng cây ngay từ đầu sẽ giúp việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn và hạn chế tình trạng cây nhanh héo úa, vàng lá.

Hạn chế cây có gai hoặc cành dễ gãy ở lối đi

Khu vực trước cổng thường là nơi các thành viên đi lại, trẻ nhỏ vui chơi hoặc xe máy, ô tô thường xuyên ra vào. Vì vậy, những loại cây có nhiều gai, cành mọc ngang hoặc dễ gãy không nên đặt ngay sát lối đi. Nếu vẫn muốn trồng, gia đình có thể bố trí chúng ở vị trí nằm ngoài khu vực di chuyển, đồng thời thường xuyên cắt tỉa để cành lá không vươn ra cổng. Chỉ một chi tiết nhỏ trong cách sắp xếp cũng có thể giúp việc ra vào nhà thuận tiện và an toàn hơn.

Đừng quên cắt tỉa và dọn dẹp thường xuyên

Cây xanh muốn đẹp cũng cần được chăm sóc đều đặn. Đặc biệt, cây trồng trước cổng thường chịu nắng, mưa, bụi bẩn và gió từ bên ngoài nên lá khô, cành rụng có thể nhanh chóng khiến khu vực này trở nên thiếu gọn gàng. Gia đình nên dành thời gian cắt tỉa những cành mọc quá dài, loại bỏ lá úa và dọn sạch lá rụng dưới gốc. Với cây có tán lớn, cần theo dõi thường xuyên để tránh cành vươn ra ngoài quá nhiều hoặc che khuất tầm nhìn khi xe ra vào. Việc chăm sóc định kỳ cũng giúp cây giữ được dáng đẹp và hạn chế sâu bệnh.

Không nên để cây cản trở cổng và lối xe ra vào

Một lưu ý rất thực tế là cần tính toán vị trí đặt cây sao cho không ảnh hưởng đến việc đóng mở cổng. Với cây trồng trong chậu, không nên đặt ngay phần cánh cổng thường xuyên mở ra hoặc ở vị trí xe cần đánh lái. Nếu nhà nằm sát đường, gia đình cũng cần chú ý không để cành lá hoặc chậu cây lấn chiếm lối đi chung. Một góc cây xanh đẹp chỉ thực sự phát huy tác dụng khi vừa tạo điểm nhấn cho mặt tiền, vừa đảm bảo sự thông thoáng và thuận tiện cho người đi lại.