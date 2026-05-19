Thói quen của nhiều gia đình

Nhiều người nội trợ có chung suy nghĩ rằng rau củ mua ngoài chợ khó kiểm soát được độ sạch vì không rõ nguồn gốc hay quy trình trồng trọt. Chính vì vậy, sau khi rửa sơ, họ thường ngâm thêm trong nước muối khoảng 15-20 phút để cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.

Không ít người tin rằng muối, đặc biệt là muối biển, có khả năng khử khuẩn tự nhiên khá hiệu quả. Việc ngâm rau trong nước muối được cho là giúp loại bỏ vi khuẩn và một phần hóa chất còn bám lại trên bề mặt thực phẩm, trong khi chi phí lại thấp và dễ thực hiện tại nhà.

Chính quan niệm này đã khiến phương pháp ngâm nước muối trở thành “bí quyết” quen thuộc trong nhiều gian bếp. Những lời nhắc như “nhớ ngâm rau trước khi nấu” hay “trái cây nên ngâm nước muối trước khi ăn” thường xuyên được truyền tai nhau, đặc biệt với các loại rau xanh hoặc trái cây dễ bị nghi ngờ có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, việc ngâm rau củ bằng nước muối có thực sự mang lại hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ hay không vẫn là vấn đề cần được nhìn nhận một cách rõ ràng và khoa học hơn.

Không hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ

Theo tờ Sức khỏe & Đời sống, việc dùng nước muối để ngâm rau củ quả không mang lại hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ. Nước muối chỉ có thể phần nào ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn ở mức độ nhất định, chứ không có khả năng loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại bám trên thực phẩm.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng với những loại rau củ đã nhiễm hóa chất, việc ngâm trong nước muối gần như không đem lại tác dụng. Thậm chí, nếu ngâm quá lâu, rau còn dễ bị dập, mất độ tươi ngon và làm hao hụt đáng kể lượng vitamin, khoáng chất. Ngoài ra, việc ngâm lâu trong nước còn có nguy cơ khiến các chất bẩn thấm ngược trở lại vào thực phẩm.

Thói quen ngâm rau với nước muối chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm dân gian, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh hiệu quả trong việc loại bỏ vi khuẩn, trứng giun sán hay hóa chất.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cảnh báo rằng sử dụng nước muối có nồng độ cao để ngâm rau có thể khiến thực phẩm bị “ngấm mặn” do hiện tượng thẩm thấu. Điều này vô tình làm tăng lượng muối đưa vào cơ thể, gây áp lực cho thận và làm tăng nguy cơ các bệnh như cao huyết áp hay tim mạch.

Ngâm rửa rau củ thế nào mới là đúng cách?

Để làm sạch rau củ quả đúng cách và hạn chế tối đa bụi bẩn, hóa chất còn sót lại, các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện theo quy trình đơn giản nhưng kỹ lưỡng.

Trước hết, sau khi mua về, cần nhặt bỏ lá úa, phần dập nát hoặc hư hỏng. Tiếp đó, rửa rau củ bằng nước sạch nhiều lần, lý tưởng khoảng 4-5 lần để tăng hiệu quả làm sạch. Khi rửa, nên sử dụng chậu lớn chứa nhiều nước để đất cát dễ lắng xuống, thay vì rửa qua loa dưới ít nước.

Sau bước ngâm rửa ban đầu, bạn nên xả lại rau củ dưới vòi nước chảy nhiều lần. Dòng nước liên tục sẽ giúp cuốn trôi bụi bẩn và phần nào dư lượng hóa chất bám trên bề mặt thực phẩm.

Với các loại củ quả có vỏ, việc gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài là bước rất quan trọng, góp phần loại bỏ thêm tạp chất và hóa chất tồn dư.

Bên cạnh đó, quá trình nấu chín ở nhiệt độ cao cũng giúp phá vỡ các liên kết hóa học còn sót lại trên thực phẩm. Vì vậy, duy trì thói quen ăn chín, uống sôi vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe.

(Tổng hợp)