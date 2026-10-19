Lời khuyên cho các gia đình đun nấu bằng xoong, nồi thủy tinh

Các loại xoong, nồi bằng thủy tinh có nhiều ưu điểm so với các chất liệu truyền thống. Tuy nhiên việc sử dụng như thế nào để bảo đảm an toàn thì không phải ai cũng nắm rõ.

Ưu điểm của các loại xoong, nồi thủy tinh

Xoong nồi bằng thủy tinh có tính an toàn cao cho sức khỏe nhờ chất liệu trơ, hoàn toàn không bị ăn mòn hay thôi nhiễm các chất độc hại vào thức ăn khi đun nấu. Ngoài ra, khả năng chịu nhiệt tốt và giữ nhiệt lâu giúp món ăn trong nồi thủy tinh được chín đều, đồng thời tiết kiệm năng lượng vì thực phẩm vẫn tiếp tục sôi sau khi tắt bếp.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bề mặt thủy tinh nhẵn mịn giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng, không bị bám mùi hay bám màu thực phẩm sau khi sử dụng. Thiết kế trong suốt của nồi cho phép người dùng dễ dàng quan sát toàn bộ quá trình chín của thức ăn bên trong mà không cần phải mở nắp.

Cuối cùng, với kiểu dáng hiện đại và sang trọng, xoong nồi thủy tinh có thể dùng để bày trực tiếp món ăn lên bàn ăn ngay sau khi nấu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, chất liệu thủy tinh có tính chất vật lý đặc thù là giữ nhiệt lâu nhưng dẫn nhiệt kém và dễ nứt vỡ do sốc nhiệt.Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi giúp gia đình bạn sử dụng nồi thủy tinh an toàn và bền bỉ nhất:

1. Nguyên tắc vàng: Tránh sốc nhiệt đột ngột

Sốc nhiệt là nguyên nhân hàng đầu khiến nồi thủy tinh bị nứt, vỡ ngay lập tức. Do đó bạn tuyệt đối:

- Không đặt nồi đang lạnh (vừa lấy từ tủ lạnh, tủ đông) trực tiếp lên bếp nóng. Hãy để nồi ra ngoài vài phút để giảm bớt độ lạnh.

- Không đổ nước lạnh vào nồi đang nóng hoặc đang đun trên bếp. Nếu cần thêm nước khi đang nấu, hãy dùng nước ấm hoặc nước sôi.

- Không đặt nồi vừa nhấc từ trên bếp xuống trực tiếp lên mặt bàn đá, nền gạch hoặc bồn rửa bát ẩm ướt. Hãy đặt nồi lên một chiếc miếng lót nồi bằng gỗ, silicone hoặc vải dày.

2. Kỹ thuật điều chỉnh lửa và nhiệt độ

- Luôn nấu ở lửa nhỏ đến vừa: Thủy tinh hấp thụ nhiệt tốt và giữ nhiệt rất lâu. Đun lửa quá lớn ngay từ đầu không giúp thức ăn chín nhanh hơn mà còn dễ làm cháy khét và hại nồi.

(Ảnh minh họa: Fshop)

- Làm nóng từ từ: Khi bắt đầu đun, hãy bật lửa nhỏ vài phút để nồi thích nghi với nhiệt độ, sau đó mới tăng dần lên mức nhiệt vừa.

- Tắt bếp sớm: Nhờ khả năng giữ nhiệt cực tốt, món ăn trong nồi thủy tinh vẫn sẽ tiếp tục sôi thêm một vài phút sau khi tắt bếp. Bạn có thể tắt bếp sớm hơn bình thường một chút để tiết kiệm nhiên liệu và tránh thức ăn bị nhừ quá.

3. Lưu ý khi nấu nướng và kết cấu món ăn

- Hạn chế các món khô, ít nước: Nồi thủy tinh thích hợp nhất cho các món nhiều nước như canh, súp, hầm, kho. Tránh dùng nồi thủy tinh để rang, xào khô, áp chảo hoặc làm caramen (thắng đường) vì lượng nhiệt cục bộ quá cao dễ gây cháy đáy và nứt nồi.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

- Luôn đảo đều tay: Khi nấu các món có độ sệt (như cháo, súp đặc), hãy khuấy đều liên tục để thức ăn không bị dính và cháy ở đáy nồi.

- Tránh để cạn nước khi đang nấu: Do thủy tinh giữ nhiệt rất lâu, nếu bạn để quên làm món ăn bị cạn nước và cháy khét, nhiệt độ tại đáy nồi sẽ tăng lên mức cực hạn, có thể gây vỡ nồi ngay trên bếp hoặc làm hỏng mặt bếp hồng ngoại, bếp từ bên dưới.

4. Vệ sinh và bảo quản đúng cách

- Chờ nồi nguội hẳn mới rửa: Tuyệt đối không xả nước lạnh vào nồi khi còn nóng.

- Không dùng miếng cọ rửa kim loại: Sợi kim loại sắc nhọn sẽ làm xước bề mặt thủy tinh. Các vết xước này vừa mất thẩm mỹ, vừa là điểm yếu khiến nồi dễ vỡ khi gặp nhiệt độ cao. Hãy dùng miếng mút mềm.

- Xử lý vết bẩn cứng đầu: Nếu nồi bị dính cháy, hãy ngâm nồi với nước ấm pha một chút nước rửa chén hoặc baking soda trong 15–30 phút, vết cháy sẽ tự bong ra dễ dàng.

- Cất giữ cẩn thận: Khi úp nồi vào tủ, hạn chế chồng các nồi thủy tinh trực tiếp lên nhau mà không có miếng lót (vải hoặc giấy chịu lực) ở giữa để tránh va đập gây mẻ cạnh.

- Kiểm tra kỹ trước mỗi lần sử dụng: Trước khi đặt nồi lên bếp, bạn hãy quan sát nhanh xem nồi có vết nứt ngầm, vết rạn hay bị mẻ ở góc nào không; nếu có, tuyệt đối không tiếp tục đun nấu vì áp lực nhiệt có thể làm nồi vỡ tung bất cứ lúc nào.

Lưu ý thêm về loại bếp:

- Nếu dùng bếp ga hoặc bếp hồng ngoại, bạn có thể đặt nồi thủy tinh trực tiếp lên bếp.

- Nếu dùng bếp từ, nồi thủy tinh nguyên bản sẽ không nhận bếp. Gia đình cần mua loại nồi thủy tinh có phần đáy được tích hợp sẵn đĩa từ (đáy nhiễm từ), hoặc phải sử dụng thêm một chiếc đĩa chuyển đổi nhiệt (đĩa từ) đặt trung gian ở dưới đáy nồi.

Gia Linh (Tổng hợp)