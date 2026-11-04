Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng máy hút mùi

Máy hút mùi được ví như "lá phổi" của căn bếp hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc khói bếp, khử mùi dầu mỡ và bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình.

Tuy nhiên, để máy hoạt động với hiệu suất tối đa, tiết kiệm điện năng và không gây tiếng ồn lớn, bạn nên áp dụng những lời khuyên cốt lõi dưới đây:

Vệ sinh màng lọc mỡ định kỳ

Tấm lưới lọc bằng nhôm hoặc inox là nơi giữ lại toàn bộ hơi mỡ dính hít vào máy; các gia đình nên tháo ra và giặt sạch định kỳ từ một đến hai tuần một lần nếu tần suất nấu nướng diễn ra thường xuyên.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Việc để mỡ bám dày đặc sẽ làm bít các lỗ thông khí khiến máy hút yếu cũng như kêu to; đồng thời mỡ tích tụ có thể chảy ngược xuống bếp nấu gây mất an toàn vệ sinh. Để làm sạch lớp mỡ cứng đầu một cách dễ dàng thì bạn hãy đun sôi một nồi nước lớn rồi hòa thêm chút baking soda hoặc nước rửa chén; tiến hành ngâm ngập tấm lưới lọc trong khoảng mười đến mười lăm phút để lớp mỡ tự động rã ra trước khi xịt nước lau nhẹ là sạch bóng.

Lưu ý đối với máy dùng than hoạt tính

Nếu gia đình bạn sử dụng loại máy hút mùi tự hủy không có đường ống dẫn khí ra ngoài mà lọc khử mùi trực tiếp bằng bánh than hoạt tính; bạn bắt buộc phải thay bánh than này định kỳ từ sáu tháng đến một năm một lần.

Than hoạt tính sau một thời gian vận hành sẽ bị bão hòa và mất hoàn toàn khả năng khử mùi độc hại; do đó nếu bạn quên thay thế thì máy dù vẫn chạy và vẫn hút gió bình thường nhưng mùi thức ăn chỉ đơn thuần bị thổi vòng ngược lại vào trong phòng chứ không hề được làm sạch như mong muốn.

Thói quen sử dụng đúng cách giúp tăng tuổi thọ máy

Bạn nên duy trì thói quen bật máy hút mùi ở tốc độ nhỏ ngay khi vừa chuẩn bị bật bếp nấu để tạo luồng khí lưu thông trước; sau khi nấu xong tuyệt đối không tắt máy ngay lập tức mà hãy để máy chạy thêm từ 5 đến 10 phút ở mức nhỏ nhất nhằm hút sạch hoàn toàn lượng khói khét còn sót lại trong không khí cũng như trong đường ống dẫn.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Các gia đình cũng không nên lạm dụng mức công suất cao nhất cho mọi món ăn mà chỉ cần bật mức nhỏ cho các món luộc nấu canh ít mùi; mức công suất lớn nhất chỉ nên dành riêng cho các món chiên xào nhiều khói hoặc món kho mắm đồ nướng.

Khoảng cách an toàn tối thiểu từ mặt bếp ga đến đáy máy hút mùi nên là 65 cm và với bếp từ là 55 cm; bạn cần tránh các ngọn lửa lớn bùng lên đột ngột khi nấu bếp ga vì hơi mỡ tích tụ ở màng lọc bên trên rất dễ bắt lửa gây ra hỏa hoạn nguy hiểm.

Kiểm tra hệ thống đường ống thoát khí

Đối với các dòng máy có lắp đặt đường ống dẫn khí thẳng ra ngoài tường thì bạn cần đảm bảo ống không bị gấp khúc quá nhiều góc chín mươi độ hoặc bị vật nặng chèn ép làm móp méo; việc giữ ống dẫn thẳng nhất có thể sẽ giúp luồng khí nóng thoát ra ngoài thuận tiện.

Mỗi góc cua của ống dẫn trên thực tế sẽ làm giảm khoảng 15 đến 20% hiệu suất hút của động cơ; đồng thời nó còn khiến máy phát ra tiếng ù ù lớn hơn rất nhiều do áp lực gió bị nghẽn lại ở các đoạn uốn cong.

Một số lưu ý đặc biệt

Bên cạnh những nguyên tắc sử dụng cơ bản trên, các kỹ sư điện máy và chuyên gia gia dụng còn lưu ý thêm một số điều đặc biệt sau đây giúp bạn tối ưu hóa công năng và kéo dài tuổi thọ cho máy hút mùi:

Tuyệt đối không dùng cước sắt để cọ rửa bề mặt máy: Phần thân máy bên ngoài thường được làm bằng inox hoặc kính chịu lực. Khi lau chùi vỏ máy, bạn chỉ nên dùng khăn vải mềm ẩm, tuyệt đối không dùng bùi nhùi sắt đánh xoong nồi vì sẽ làm xước mờ bề mặt inox, khiến máy mất đi độ sáng bóng và dễ bị bám dầu mỡ cứng đầu hơn trong những lần sau.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Tạo khoảng thoáng khí cho căn phòng khi bật máy: Nhiều gia đình có thói quen đóng kín bít tất cả cửa ra vào và cửa sổ rồi bật máy hút mùi ở công suất lớn nhất. Điều này vô tình tạo ra sự chênh lệch áp suất (phòng bị thiếu hụt không khí), khiến động cơ máy phải ghì mạnh hơn, phát ra tiếng ù ù rất to mà hiệu quả hút mùi lại giảm đi. Hãy mở hé một cánh cửa sổ hoặc cửa thông gió nhỏ ở hướng đối diện để luồng khí tươi tràn vào, giúp máy đẩy khói mùi ra ngoài trơn tru hơn.

Tránh bật tắt máy liên tục trong thời gian ngắn: Khi đang nấu nướng, nếu cần chạy ra ngoài vài phút, bạn nên hạ máy xuống mức công suất nhỏ nhất chứ không nên tắt đi rồi bật lại liên tục. Việc khởi động lại động cơ nhiều lần trong một buổi nấu sẽ làm hao tổn điện năng nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ của tụ điện bên trong máy.

Định kỳ bảo dưỡng động cơ và cánh quạt (1 - 2 năm/lần): Dù màng lọc mỡ đã giữ lại phần lớn chất béo, nhưng theo thời gian, một lượng hơi mỡ siêu nhỏ vẫn lọt qua và bám vào các cánh quạt bên trong lõi máy. Lớp mỡ này tích tụ lâu ngày sẽ làm cánh quạt bị nặng, lệch tâm, gây ra tiếng rung lắc mạnh khi vận hành. Bạn nên gọi thợ chuyên nghiệp đến tháo linh kiện để bảo dưỡng, tra dầu động cơ định kỳ.

Kiểm tra van một chiều ở đầu ra của ống thoát: Ở đầu ống thoát khí ra ngoài tường thường có một chiếc van một chiều bằng nhựa (chỉ mở ra khi có lực gió đẩy từ trong máy ra và tự đóng lại khi máy tắt).

Hãy chắc chắn chiếc van này không bị kẹt bởi bụi bẩn hoặc tổ côn trùng, vì nếu van bị kẹt đóng, máy sẽ không thể đẩy mùi ra ngoài, còn nếu van bị kẹt mở, gió lạnh, mùi hôi từ nhà hàng xóm hoặc côn trùng có thể theo đường ống bò ngược vào bếp nhà bạn.

Gia Linh (Tổng hợp)