3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 4/11/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Tư, 4/11 sẽ mang tiền bạc, hanh thông và may mắn đến với 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Tư, 4/11/2026, tức ngày 26 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm Dương Liễu Mộc tức là gỗ cây dương liễu với đặc tính mềm dẻo nhưng ẩn chứa sức sống vô cùng dẻo dai và kiên cường. Sự kết hợp giữa thiên can Nhâm thuộc Thủy và địa chi Ngọ thuộc Hỏa tạo nên thế thủy hỏa vị tế, đòi hỏi vạn vật phải có sự uyển chuyển để đạt được trạng thái cân bằng.

Trong phong thủy, năng lượng của Dương Liễu Mộc mang tính chất đón gió xoay chiều, rất thuận lợi cho những ai biết dùng nhu thắng cương và thấu hiểu nghệ thuật ngoại giao để mưu cầu đại sự. Đây là thời điểm cát lành để con người nuôi dưỡng thiện tâm, hòa giải các xung đột năng lượng và đón nhận sinh khí mới từ vũ trụ để kích hoạt tài lộc.

Tử vi học có nói, ngày Nhâm Ngọ sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp sau.

Con giáp tuổi Mùi: Vận tài bừng sáng - Lộc phát vinh hoa

Ngày Nhâm Ngọ mang lại dòng năng lượng thủy khí mát lành hòa quyện cùng hỏa khí vượng phát của đất trời tạo nên một cục diện cát lành cho người tuổi Mùi nhờ sức mạnh của vòng hợp Lục Hợp. Con giáp này sẽ đón nhận những tín hiệu xoay chuyển vận mệnh vô cùng tích cực khi các dòng tiền từ những kênh đầu tư cũ bắt đầu luân chuyển mạch lạc và sinh lời mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Sự dịch chuyển của các cát tinh giúp con giáp này khai thông được những bế tắc trong công việc kinh doanh để đón nhận những nguồn thu nhập dồi dào đổ về tài khoản. Tầm nhìn phong thủy sắc bén giúp bạn nhận diện chính xác long mạch tài lộc và đưa ra các quyết định đầu tư mang tính chiến lược cao. Sự xuất hiện của cát tinh cao chiếu như một làn gió mới mang theo những cơ hội hợp tác làm ăn béo bở từ những quý nhân phương xa.

Tuổi Mùi không chỉ gặt hái thành công ở nguồn thu chính mà còn kích hoạt mạnh mẽ cung tài bạch ở các nguồn thu phụ bên ngoài. Đối với những người làm công việc văn phòng thì đây là thời điểm lý tưởng để đón nhận những phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy của mình. Sự sung túc về mặt tiền bạc mang lại cảm giác bình an giúp con giáp này có thể tự tin sắm sửa những vật phẩm phong thủy giá trị để gia tăng thêm cát khí. Hãy tận dụng tối đa chu kỳ may mắn này để tích lũy nguồn năng lượng tài chính bền vững nhằm làm bệ phóng cho những nấc thang giàu sang tiếp theo.

Con giáp tuổi Tuất: Tam hợp chống lưng - Ngập tràn hồng phúc

Người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Tư ngập tràn hồng phúc khi đón nhận nguồn năng lượng đồng điệu từ cục diện Tam Hợp của địa chi ngày Nhâm Ngọ. Trường năng lượng tài lộc của con giáp này đang ở độ chín muồi giúp mọi kế hoạch xoay chuyển dòng vốn đều diễn ra vô cùng hanh thông và thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ dàng thu hút được các cơ hội kinh doanh sinh lời lớn thông qua sự kết nối vô hình của mạng lưới quý nhân và bằng hữu đồng hành. Sự hòa hợp giữa nhân khí và địa khí giúp các cuộc đàm phán thương mại của bạn luôn đạt được sự đồng thuận cao trên tinh thần đôi bên cùng thịnh vượng. Năng lượng may mắn kích hoạt luân xa tài lộc giúp ví tiền của người tuổi Tuất luôn trong trạng thái tràn trề sinh khí. Con giáp này còn có cơ duyên nhận được những khoản lộc trời cho bất ngờ từ các chương trình trúng thưởng hoặc quà tặng có giá trị.

Khả năng nhạy bén với sự luân chuyển của tiền tài giúp bạn luôn là người dẫn đầu xu hướng và thu về những khoản lợi nhuận vượt bậc. Cuộc sống của tuổi Tuất trong ngày này chuyển sang một trang mới đầy tự tại khi áp lực về cơm áo gạo tiền hoàn toàn bị đẩy lùi. Đây chính là thời cơ vàng để con giáp này tiến hành đại sự và thiết lập một hệ sinh thái tài chính vững mạnh cho bản thân.

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp soi rọi - Bứt phá tài chính

Người tuổi Dần chính là mảnh ghép hoàn hảo thứ ba hoàn thành bức tranh tài lộc cát tường trong ngày Nhâm Ngọ nhờ sự nâng đỡ tuyệt đối từ vòng hợp Tam Hợp Dần Ngọ Tuất. Vận trình tài chính của con giáp này có sự bứt phá mang tính lịch sử với những đỉnh cao doanh thu mới được thiết lập từ công việc hiện tại.

(Ảnh minh họa)

Những dự án từng bị đóng băng hay gặp trở ngại trước đây bỗng nhiên tìm được nguồn năng lượng kích hoạt để sinh sôi nảy nở dòng tiền một cách thần kỳ. Bản tính mạnh mẽ của chúa sơn lâm kết hợp với thiên thời địa lợi giúp con giáp này tạo nên những kỳ tích lớn trên con đường chinh phục sự giàu có. Nguồn tài chính dồi dào trong tay giúp người tuổi Dần dễ dàng hóa giải các hung tinh hao tài và giải quyết triệt để các áp lực tiền bạc còn tồn đọng.

Bạn có cơ hội tiếp cận và ký kết các hợp đồng kinh tế lớn mở ra một hành trình thịnh vượng lâu dài cho tương lai. Tầm nhìn chiến lược hợp phong thủy giúp tuổi Dần bảo toàn được thành quả lao động và không ngừng nhân bản số vốn hiện có một cách an toàn. Con giáp này không chỉ tạo dựng sự giàu sang cho riêng mình mà còn mang lại sinh kế và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng xung quanh. Hãy giữ vững sự kiên định và lòng biết ơn để dòng chảy tài lộc luôn neo đậu bên bạn trong suốt hành trình sắp tới.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí ngập tràn trong ngày Nhâm Ngọ nhưng ba con giáp nói trên vẫn cần lưu ý giữ sự cân bằng giữa thủy và hỏa để dòng chảy tài lộc không bị biến động đột ngột. Do nạp âm Dương Liễu Mộc mang tính chất uyển chuyển mềm dẻo nên bản mệnh cần ưu tiên các giải pháp ngoại giao hòa nhã và tuyệt đối tránh tâm lý nóng vội hay hành xử quá cứng nhắc khi đối thoại với đối tác.

Trường năng lượng hỏa khí vượng vào giữa trưa có thể kích thích cái tôi bộc phát, vì vậy việc duy trì sự tỉnh táo và làm chủ cảm xúc là chìa khóa vàng để bảo toàn các cơ hội làm ăn lớn. Bạn cũng nên chú ý đến việc thanh lọc không gian sống hoặc mang theo bên mình những vật phẩm hành thủy để điều hòa sinh khí và hóa giải các hung tinh ẩn giấu. Việc biết người biết ta và kết hợp hài hòa giữa thiên thời cùng nhân hòa sẽ giúp ba con giáp neo giữ được phúc lộc bền vững trong suốt cả ngày.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm