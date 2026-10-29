Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng đèn học cho con

Đối với các gia đình đã trang bị đèn học riêng cho con, việc sở hữu một chiếc đèn tốt mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để bảo vệ thị lực và giúp con học tập hiệu quả chính là cách bố trí, sử dụng và bảo dưỡng chiếc đèn đó sao cho đúng chuẩn khoa học.

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực giúp các bậc phụ huynh tối ưu hóa hiệu quả của chiếc đèn học trong nhà:

Chọn đúng chỉ số hoàn màu (CRI) để bảo vệ thị lực

Chỉ số hoàn màu đo lường độ trung thực của màu sắc dưới ánh sáng nhân tạo so với ánh sáng mặt trời tự nhiên nên khi mua đèn học bạn hãy chú ý chọn loại có thông số này lớn hơn 80, lý tưởng nhất cho mắt học sinh là từ 90 đến 95.

Sở dĩ cần lưu ý điều này vì các loại đèn có chỉ số hoàn màu thấp sẽ làm màu sắc của trang sách hay tranh vẽ bị sai lệch, nhợt nhạt và xám xịt. Tình trạng đó bắt buộc tế bào võng mạc của mắt con phải làm việc cực kỳ căng thẳng để phân biệt các chi tiết nhỏ trên trang giấy, từ đó gây ra hiện tượng mỏi mắt và giảm thị lực rất nhanh chóng.

Tránh xa các loại đèn có "Ánh sáng xanh" nguy hại (Blue Light)

Ánh sáng xanh năng lượng cao thường xuất hiện nhiều trong các loại bóng đèn LED giá rẻ kém chất lượng hoặc các loại đèn có nhiệt độ màu quá cao trên 6500 Kelvin tạo ra cảm giác trắng lạnh.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Khi lựa chọn thiết bị cho con, phụ huynh nên tìm kiếm các sản phẩm đã có chứng nhận an toàn quang sinh học hoặc có nhãn dán giảm thiểu ánh sáng xanh để bảo vệ đôi mắt cho trẻ. Nguyên nhân là vì ánh sáng xanh có khả năng xuyên sâu vào đáy mắt, làm tổn thương các tế bào nhạy cảm ở võng mạc và đồng thời gây ức chế quá trình sản sinh hormone melatonin khiến con bị mất ngủ hoặc khó ngủ sâu giấc nếu học bài vào buổi tối muộn.

Ưu tiên công nghệ LED chống cận "Không nhấp nháy" (Flicker-free)

Nhiều loại đèn LED thế hệ cũ kém chất lượng hoặc đèn huỳnh quang thường có tần số nhấp nháy rất lớn và dù mắt thường không thể nhìn thấy được thì não bộ cùng các cơ xung quanh mắt của con vẫn cảm nhận được.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn các dòng đèn LED sử dụng mạch nguồn dòng một chiều giúp dòng điện luôn ổn định để ánh sáng phát ra liên tục và phẳng mịn hoàn toàn. Việc cho con học tập dưới một nguồn sáng nhấp nháy liên tục chỉ sau ba mươi phút sẽ khiến trẻ có cảm giác nhức mỏi mắt, chảy nước mắt, thậm chí gây ra những cơn đau đầu và suy giảm khả năng tập trung vào bài học.

Lựa chọn thiết kế có chóa đèn (chụp đèn) sâu

Kiểu dáng và thiết kế cấu tạo của chiếc đèn học tưởng chừng chỉ mang tính thẩm mỹ nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất lớn đến cách thức ánh sáng phân phối xuống góc học tập. Lời khuyên cho các gia đình là hãy chọn loại đèn có phần chụp đèn sâu bao quanh bóng với bề mặt phía trong của chụp đèn có lớp tán xạ mờ thay vì dạng gương bóng loáng.

Thiết kế thông minh này giúp gom toàn bộ ánh sáng tập trung đều xuống mặt bàn và giấu nguồn sáng trực tiếp của bóng đèn đi, nhờ đó mà khi con ngước đầu lên nhìn xung quanh thì mắt sẽ không bị ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng trực diện gây lóa mắt tạm thời.

Công suất (W) phù hợp cho từng loại bóng

Độ sáng của đèn quá yếu hay quá mạnh đều tác động tiêu cực đến cửa sổ tâm hồn của con nên tùy thuộc vào loại công nghệ bóng đèn bạn chọn mà hãy tuân theo định mức công suất chuẩn khoa học. Nếu gia đình đang sử dụng bóng đèn LED hiện đại thì nên chọn dải công suất từ 5 Watt đến 8 Watt vì mức này tương đương độ rọi khoảng 500 Lux trên mặt bàn học và là mức tối ưu nhất hiện nay.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Trong trường hợp vẫn dùng bóng sợi đốt cũ thì bạn phải chọn mức 60 Watt mới đủ sáng nhưng loại này lại tỏa nhiệt rất nóng và tiêu tốn nhiều điện năng, còn nếu dùng bóng compact huỳnh quang chứa thủy ngân thì mức công suất phù hợp sẽ từ 11 Watt đến 15 Watt.

Đặt vị trí đèn ngược với tay thuận của con

Đây là nguyên tắc cơ bản nhưng lại bị rất nhiều gia đình bỏ quên khi sắp xếp góc học tập. Nếu con thuận tay phải, bạn phải đặt đèn học ở phía bên trái và ngược lại, nếu con thuận tay trái thì đặt đèn ở phía bên phải.

Việc đặt đèn ngược hướng tay thuận sẽ giúp bóng của bàn tay và cây bút không bị đổ xuống trang giấy khi con viết bài, từ đó loại bỏ vùng tối gây mỏi mắt và giúp con nhìn rõ nét chữ hơn.

Luôn bật đèn trần song song khi con học bài

Một sai lầm cực kỳ phổ biến của các gia đình là tắt hết điện trong phòng và chỉ bật duy nhất một chiếc đèn học để con tập trung. Khi xung quanh quá tối mà bàn học lại quá sáng, mắt con sẽ phải điều tiết liên tục mỗi khi ngước lên hoặc nhìn ra xung quanh, dẫn đến tình trạng nhanh mỏi mắt, nhức đầu và dễ tăng độ cận.

Bạn hãy luôn duy trì nguồn ánh sáng nền dịu nhẹ cho cả căn phòng bằng cách bật thêm đèn tuýp hoặc đèn trần công suất vừa phải song song với đèn học.

Điều chỉnh độ cao và góc chiếu sáng phù hợp

Bạn cần hướng dẫn con điều chỉnh cổ đèn sao cho ánh sáng chiếu tập trung xuống mặt bàn và trang sách, tuyệt đối không để nguồn sáng chiếu thẳng hoặc hắt ngược lên mắt của con gây lóa. Độ cao lý tưởng từ mặt bóng đèn đến mặt bàn học nên duy trì trong khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi centimet. Khoảng cách này đảm bảo vùng phủ sáng rộng rãi cho toàn bộ sách vở nhưng không làm giảm độ rọi tiêu chuẩn cần thiết cho mắt.

Lau chùi bóng đèn và chụp đèn định kỳ

Sau một vài tháng sử dụng, bụi bẩn trong không khí sẽ bám vào bề mặt bóng đèn và phần chụp tản quang phía trong khiến hiệu suất phát quang của đèn bị giảm sút từ 10 đến 20%.

Việc này diễn ra từ từ nên mắt thường khó nhận biết, vô tình khiến con phải học tập trong điều kiện thiếu sáng. Cứ mỗi hai đến ba tháng, bạn hãy rút điện và dùng khăn vải mềm khô để lau sạch bụi bẩn bám trên bóng đèn cũng như thân đèn.

Thay bóng đèn ngay khi có dấu hiệu xuống cấp

Bóng đèn LED dù có tuổi thọ rất cao nhưng sau vài năm sử dụng vẫn sẽ bị già hóa linh kiện, dẫn đến tình trạng ánh sáng bị mờ đi, xuất hiện hiện tượng nhấp nháy hoặc chuyển sang màu sắc khác lạ.

Nếu nhận thấy vùng góc học tập của con không còn sáng rõ như lúc mới mua, hoặc con có biểu hiện hay dụi mắt, cúi sát đầu xuống bàn thì bạn nên chủ động kiểm tra và thay một chiếc bóng LED chống cận mới để bảo vệ đôi mắt cho con.

Gia Linh (Tổng hợp)