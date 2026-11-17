Sự việc một trẻ nhỏ suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng khi bất ngờ bị kẹt dưới cửa cuốn khiến người xem không khỏi kinh hãi.

Mới đây, một sự việc vô cùng nguy hiểm đã được chia sẻ rộng rãi trên MXH, cảnh báo người xem về những rủi ro của việc sử dụng cửa cuốn, đặc biệt là ở những gia đình có trẻ nhỏ.

Em bé bò qua rồi bị mắc kẹt dưới cửa cuốn khiến người xem thót tim

Địa điểm vụ việc chưa được xác định, tuy nhiên căn cứ theo thời gian trên camera an ninh thì sự việc bất ngờ xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 13/11/2026. Theo đó, một em bé khoảng 2 tuổi đang lẫm chẫm đi trong phòng khách ra phía ngoài cửa thì đột nhiên cửa cuốn bên trên bắt đầu chuyển động và đóng xuống từ từ.

Em bé bò qua khi cửa cuốn đang đóng xuống. (Nguồn: MXH)

Tuy nhiên do còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết nguy hiểm nên em bé đã đứng lại một lúc rồi bất ngờ bò qua khe hẹp để ra ngoài. Khi mà gần như cả cơ thể bé đã nằm bên ngoài, thì cánh cửa cuốn hạ xuống và đầu bé bị kẹt lại ở bên trong, khiến em hoảng sợ và khóc lớn.

Người anh đã ra bấm cửa để giải cứu em bé. (Nguồn: MXH)

Lúc này, bị giật mình bởi tiếng khóc của cậu em, người anh lớn đang ngủ trên võng đã tỉnh dậy và ra điều chỉnh để cánh cửa kéo lên trên. Nạn nhân vẫn không thể tự đứng dậy được và người anh đã hoảng loạn bế em đi tìm sự trợ giúp. Chưa rõ tình hình của em bé ra sao nhưng đây cũng là một bài học để các gia đình có lắp cửa cuốn nên lưu ý, tránh xảy ra tai nạn tương tự.

Dưới đây là những lời khuyên để việc sử dụng loại cửa này luôn được an toàn và hiệu quả.

Tuyệt đối chú trọng an toàn khi đóng mở cửa

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi vận hành cửa cuốn là luôn quan sát kỹ không gian bên dưới trước và trong suốt quá trình cửa di chuyển. Tuyệt đối không cho trẻ nhỏ chơi đùa, chạy qua lại hoặc chạm tay vào nan cửa khi cửa đang đóng mở, kể cả khi thiết bị đã được lắp đặt cảm biến tự dừng.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Đối với các dòng cửa cuốn đời cũ không có tính năng đảo chiều khi gặp vật cản, người dùng càng phải đứng giám sát cho đến khi cửa đóng khít hoàn toàn. Ngoài ra, gia đình nên lắp đặt nút bấm âm tường ở vị trí cao ráo, cách mặt đất ít nhất 1,4 mét để tránh xa tầm với của trẻ em, ngăn ngừa tình trạng trẻ vô tình bấm nút điều khiển gây nguy hiểm.

Sử dụng và bảo quản điều khiển từ xa đúng cách

Tay điều khiển từ xa (remote) là vật bất ly thân của người dùng cửa cuốn nhưng cũng dễ gặp sự cố nếu bảo quản bất cẩn. Bạn nên tránh để remote ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nhiệt cao hoặc làm rơi va đập mạnh khiến mạch điện tử bên trong bị chập, dẫn đến tình trạng cửa tự động mở ngoài ý muốn.

Khi không sử dụng trong thời gian dài hoặc vào ban đêm, hãy gạt nút khóa phím trên điều khiển để tránh việc vô tình tì đè lên nút bấm. Đồng thời, mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn ít nhất hai chiếc điều khiển, giao cho các thành viên chính giữ và tuyệt đối không đưa remote cho người lạ mượn để phòng ngừa nguy cơ bị sao chép mã khóa.

Chủ động phương án thoát hiểm khi mất điện hoặc hỏa hoạn

Vì cửa cuốn vận hành chủ yếu bằng điện năng nên tình huống mất điện đột ngột hay sự cố cháy nổ luôn là nỗi lo lớn nhất của các gia đình. Để chủ động ứng phó, bạn nên trang bị bộ lưu điện (UPS) chuyên dụng cho cửa cuốn và thực hiện quy trình xả điện, sạc lại định kỳ mỗi tháng một lần nhằm tránh chai ắc quy.

Bên cạnh đó, mọi thành viên trong nhà từ người lớn đến trẻ em đều phải được hướng dẫn cách sử dụng dây xích kéo tay hoặc chốt giật ly hợp cơ học để mở cửa bằng tay trong trường hợp khẩn cấp. Gia đình cũng nên thiết kế thêm một lối thoát hiểm phụ như cửa sổ có khung mở linh hoạt hoặc lối lên sân thượng để đảm bảo đường thoát thân an toàn khi cửa chính gặp sự cố.

Bảo dưỡng định kỳ và giữ gìn nan cửa sạch sẽ

Cửa cuốn hoạt động ngoài trời nên thường xuyên chịu tác động của bụi bẩn, nắng mưa và độ ẩm cao. Định kỳ 6 tháng một lần, gia đình nên dùng khăn mềm ẩm lau sạch bụi bám trên bề mặt nan cửa và kiểm tra hai bên ray dẫn hướng, đảm bảo không có vật cứng hay rác kẹt bên trong làm lệch hành trình cửa.

Một số cửa cuốn ngày nay có thêm tính năng tự dừng hoặc tự đảo chiều khi gặp vật cản. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Tuyệt đối không tự ý tra dầu mỡ công nghiệp vào ray dẫn hướng vì mỡ sẽ làm bám bụi nhiều hơn, khiến cửa vận hành nặng nề và dễ kẹt cứng; thay vào đó chỉ nên dùng các dung dịch bôi trơn khô chuyên dụng nếu cần thiết. Khi phát hiện cửa phát ra tiếng kêu lạ, di chuyển giật cục hoặc mô-tơ nóng bất thường, bạn cần ngắt nguồn điện ngay và gọi thợ kỹ thuật chuyên nghiệp kiểm tra thay vì cố gắng bấm điều khiển liên tục.

Tóm lại, sự an toàn của cửa cuốn không chỉ phụ thuộc vào chất lượng lắp đặt ban đầu mà còn nằm ở ý thức sử dụng hằng ngày của mỗi gia đình. Tuân thủ đúng các nguyên tắc vận hành và bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp chiếc cửa cuốn luôn hoạt động êm ái, bền bỉ và trở thành lá chắn vững chắc cho tổ ấm của bạn.

Gia Linh (Tổng hợp)

