Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Con giáp tuổi Sửu: Quý nhân trợ giúp - Giàu sang viên mãn

Được đánh giá cao bởi sự kín đáo, khiêm nhường và tử tế, tuổi Sửu là con giáp dễ tạo được thiện cảm với những người khác. Họ có thể sở hữu một cuộc sống giàu sang, phú quý nhưng không thích phô trương. Chính sự giản dị của họ đôi khi khiến người khác phải bất ngờ. Trong công việc của mình, nhờ tài năng và EQ cao, tuổi Sửu cũng thường ghi dấu được những thành công rực rỡ, chuyện thăng tiến chỉ là vấn đề thời gian.

(Ảnh minh họa)

Trong năm Bính Ngọ 2026, vận may của tuổi Sửu gần như được rải đều qua các giai đoạn từ tháng 4 âm đến tháng 11 âm. Duy chỉ có tháng 6 âm là thời điểm con giáp này cần phải chú ý nhiều nhất. Vượt qua được tháng 6 âm, bản mệnh gần như không còn gì phải lo lắng, chỉ cần luôn chăm chỉ và nỗ lực thì thành quả sẽ tự tới, túi tiền sẽ tự khắc rủng rỉnh.

Tháng 10 âm không phải thời điểm khó khăn của tuổi Sửu, song cơ hội làm ăn tốt chưa có nhiều. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi.

Tử vi học có nói, chưa đầy 1 tháng nữa, tức tháng 11 âm - tháng Canh Tý, được lục hợp chiếu rọi, tuổi Sửu sẽ gặt hái thành công tài chính vô cùng viên mãn. Được quý nhân trợ giúp, đưa đường dẫn lối, con giáp này sẽ thăng tiến mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống giàu sang phú quý. Đây cũng là tháng may mắn nhất trong năm Bính Ngọ, giúp tuổi Sửu chốt hạ năm 2026 trong sự thành công, viên mãn bậc nhất.

Con giáp tuổi Hợi: Cát tinh hỗ trợ - Sự nghiệp thênh thang

Với tính cách hiền lành, tử tế, hay thương người, tuổi Hợi là một trong những con giáp luôn được người khác yêu quý, có quý nhân trợ giúp mỗi lúc cần. Trong công việc, chính sự chăm chỉ và trách nhiệm sẽ giúp họ được cấp trên tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng.

(Ảnh minh họa)

Cũng giống như tuổi Sửu, vận may của tuổi Hợi cũng xuất hiện trong suốt cả năm, từ tháng 3 âm đến cuối năm, nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ về đích viên mãn và đón một cái Tết sung túc bên người thân.

Đã đi qua hết gian truân của năm nay, tuổi Hợi không còn gì phải lo lắng, tuy nhiên, nếu nói đến thiên thời địa lợi thì con giáp này cần phải chờ tới tháng 11 âm. Tử vi học có nói, chưa đầy 1 tháng nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, tuổi Hợi sẽ gặp thời đổi vận, cuộc sống sung túc. Được sao Thái Dương - cát tinh chủ về đường quan lộc, sự nghiệp chiếu rọi, con đường công danh của bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền.

Con giáp tuổi Ngọ: Tý Ngọ tương xung - Cẩn thận tiền nong

Nếu nói đến những con giáp năng động, mạnh mẽ, nhiệt huyết và hết mình với công việc mà thiếu tuổi Ngọ thì quả là một thiếu sót lớn. Được đánh giá cao bởi trí thông minh, tuổi Ngọ thường ghi dấu thành công qua những công việc đầy thử thách, đòi hỏi cường độ cao, sự tập trung cao độ hoặc yếu tố sáng tạo. Cống hiến không biết mệt mỏi, việc con giáp này thành công và có cuộc sống giàu có, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ là năm bản mệnh của những người tuổi Ngọ nên ẩn chứa cả cơ hội và thách thức. Chỉ những người biết nắm bắt cơ hội, lao động chăm chỉ, luôn nỗ lực thì mới có thể thành công. Đặc biệt, tháng 10 âm hiện tại đang là thời điểm may mắn nhất của con giáp này. Được sao Nguyệt Đức hỗ trợ, tuổi Ngọ làm gì cũng có quý nhân trợ giúp, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Sửu và tuổi Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió trong tháng 11 âm thì tuổi Ngọ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, do mối quan hệ tương xung Tý - Ngọ nên con giáp này dễ đối mặt với tình trạng hao hụt tài nguyên. Nếu không biết căn cơ, tính toán, tuổi Ngọ sẽ khó tránh khỏi việc thu không đủ bù chi. Do đó, bản mệnh được khuyên nên tránh đầu tư dàn trải, hạn chế mua sắm và cho vay để bảo toàn nguồn vốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt, nghỉ ngơi đầy đủ và cẩn thận khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm