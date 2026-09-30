Nhiều gia đình có thói quen trồng cây cảnh trong chậu và để trên tầng cao nhưng lại chưa lường trước được những rủi ro mà nó có thể gây ra.

Việc để chậu cây cảnh trên tầng cao như ban công, sân thượng hay bậu cửa sổ giúp ngôi nhà thêm xanh mát và thư thái. Tuy nhiên, việc trồng cây trên cao tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn chịu lực, chống thấm và nguy hiểm cho người đi đường bên dưới nếu không được xử lý đúng kỹ thuật.

Dưới đây là các lời khuyên cốt lõi giúp gia đình bạn tối ưu hóa vườn cây trên cao một cách an toàn, sạch sẽ và bền vững.

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối chống rơi đổ (Ưu tiên số một)

Gió trên tầng cao thường thổi rất mạnh và lốc xoáy có thể xuất hiện bất ngờ trong mùa mưa bão nên bạn tuyệt đối không đặt chậu cây tự do lên gờ lan can hoặc bậu cửa sổ mà không có rào chắn bảo vệ.

Cần lưu ý vấn đề an toàn cho các chậu cây ở ban công. Ảnh minh họa: Happynest.vn

Để hạn chế rủi ro, bạn bắt buộc phải sử dụng các loại giá đỡ, móc treo bằng sắt đặc được bắt vít kiên cố vào tường hoặc lan can chịu lực để giữ chậu cây luôn vững vàng. Tại những vị trí sát mép ban công, hãy ưu tiên dùng chậu nhựa thông minh, chậu sợi thủy tinh hoặc chậu gỗ nhẹ, đồng thời đặt các chậu gốm sứ hay xi măng nặng sâu vào bên trong góc sàn vững chắc.

2. Kiểm tra tải trọng chịu lực của sàn

Đất trồng cây khi ngậm no nước mưa sẽ có trọng lượng tăng lên gấp hai đến ba lần so với lúc khô ráo nên gia đình cần hết sức lưu ý vấn đề chịu lực. Do đó, bạn không nên tập trung quá nhiều chậu cây xi măng cỡ lớn vào một góc ban công, đặc biệt là với ban công nhô ra ngoài, mà nên đặt chúng dọc theo các mảng tường chịu lực hoặc dầm chính của ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Happynest.vn

Ngoài ra, để giảm tải trọng cho trần nhà, bạn nên thay vì dùng một trăm phần trăm đất thịt nặng nề bằng cách phối trộn đất với các giá thể nhẹ như đá perlite, xơ dừa đã xử lý hoặc đá mùn cưa để vừa nhẹ nền vừa giúp rễ cây thông thoáng, từ đó giúp cây phát triển tốt hơn.

3. Xử lý chống thấm và thoát nước thông minh

Nước tưới cây rò rỉ lâu ngày là nguyên nhân hàng đầu gây bong tróc sơn, mọc rêu mốc và thấm dột xuống trần nhà tầng dưới nên bạn tuyệt đối không đặt đáy chậu tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn ban công hay sân thượng.

Hãy luôn dùng đĩa hứng nước dưới đáy chậu hoặc đặt chậu lên các kệ sắt, đôn có bánh xe để sàn luôn thông thoáng, khô ráo và dễ dàng quét dọn. Bạn cũng cần thường xuyên dọn dẹp lá cây rụng quanh khu vực trồng và dùng lưới bọc hoặc quả cầu chắn rác tại các lỗ thoát nước ban công để ngăn bùn đất bít kín dòng chảy sau các trận mưa lớn, tránh hiện tượng ngập úng tràn vào trong nhà đặc biệt là trong mùa mưa bão.

4. Lựa chọn giống cây phù hợp với môi trường trên cao

Càng lên tầng cao thì nắng càng gắt và gió càng mạnh khiến đất mất nước rất nhanh nên việc chọn giống cây thích nghi tốt là vô cùng quan trọng. Bạn hãy ưu tiên chọn các loại cây có khả năng chịu nắng gió giỏi, thân dẻo dai hoặc lá mọng nước như cây hoa giấy, hoa mười giờ, xương rồng, sen đá hoặc các loại cây bụi như cây chuỗi ngọc, trầu bà biển sâu.

Hoa giấy là 1 trong những loại cây cảnh thích hợp trồng ở ban công. Ảnh minh họa: Happynest.vn

Đồng thời, gia đình bạn cũng nên hạn chế trồng các loại cây có tán lá quá rộng, lá mềm giòn dễ bị gió đánh rách táp lá hoặc các loại cây rễ cọc phát triển mạnh có thể đâm xuyên qua mạch vữa nền nhà gây nguy hiểm cho toàn bộ công trình.

5. Thiết kế hệ thống tưới và che chắn tiện lợi

Vào mùa hè oi bức, nắng gắt trên tầng cao có thể làm cháy lá cây nên bạn nên thiết kế một hệ thống lưới đen che nắng linh hoạt để bảo vệ vườn cây vào những khung giờ cao điểm từ trưa đến đầu giờ chiều.

Vì đất trên cao bốc hơi nhanh, bạn hãy tưới cây vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ tốt nhất mà không bị sốc nhiệt. Nếu gia đình bận rộn hoặc thường xuyên đi vắng, việc đầu tư một hệ thống tưới nhỏ giọt tự động chạy bằng pin sẽ là giải pháp hoàn hảo giúp tiết kiệm nước và đảm bảo cây luôn xanh tốt.

Gia Linh (Tổng hợp)