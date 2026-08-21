Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Trong tháng 7 âm lịch (tháng Bính Thân) năm Bính Ngọ 2026, địa chi Thân đại diện cho năng lượng Kim đến độ chín muồi, mang tính chất thu hoạch, cô đọng và định hình tài sản rất rõ nét. Năng lượng này tạo ra một bộ lọc tự nhiên, giúp thanh lọc những dự án kém chất lượng và chỉ giữ lại những cơ hội đầu tư mang giá trị thực thụ.

Do tính chất Kim vượng cực điểm, thị trường sẽ có xu hướng dịch chuyển về trạng thái thực tế, ưu tiên sự an toàn và tính pháp lý vững chắc hơn là các chiêu trò thổi giá. Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư có tư duy dài hạn tìm kiếm được những tài sản có vị trí đẹp và giá trị bền vững với mức chi phí hợp lý.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm, có 3 con giáp dễ vượng lộc nhà đất, cần biết nắm bắt để quyết định thời điểm xuống tiền hợp lý cũng như tránh được rủi ro, thất thoát.

Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp soi chiếu – Điền sản thăng hoa

Tuổi Tý là con giáp bước vào tháng 7 âm - tháng Bính Thân với sự che chở của cục diện Tam Hợp giúp vận trình bất động sản hanh thông vạn sự. Bạn có cơ hội tiếp cận với những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị thông qua mạng lưới quan hệ chất lượng. Các dự án đất nền hoặc căn hộ mà bạn nhắm tới đều có tín hiệu tăng giá rõ rệt ngay trong tháng này.

(Ảnh minh họa)

Những người đang muốn thanh khoản tài sản cố định sẽ dễ dàng gặp được khách mua sắm sính, chốt giao dịch nhanh chóng. Quyết định xuống tiền của tuổi Tý vào thời điểm này mang tính chiến lược cao và hứa hẹn nguồn sinh lời lớn. Dòng tiền lưu chuyển mạnh mẽ giúp con giáp này hoàn toàn tự tin khi mở rộng danh mục đầu tư vào nhà đất.

Tuy nhiên, tuổi Tý cũng cần đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý và quy hoạch của khu đất định mua. Hãy tỉnh táo trước những lời mật ngọt chèo kéo vào các dự án sốt ảo mang tính chất rủi ro cao. Việc phân bổ nguồn vốn hợp lý và giữ lại một phần tiền mặt dự phòng là điều vô cùng cần thiết.

Con giáp này được khuyên nên ưu tiên những bất động sản có giá trị sử dụng thực tế như nhà ở hoặc mặt bằng cho thuê. Hãy tham khảo thêm ý kiến chuyên gia trước khi đặt bút ký kết những hợp đồng có giá trị tài chính lớn. Việc chọn ngày lành tháng tốt để thực hiện giao dịch cũng giúp bản mệnh gia tăng thêm phần cát khí, may mắn.

Con giáp tuổi Thìn: Bán Hợp nâng đỡ – Thu lợi vững bền

Cục diện Thân - Thìn bán hợp mang lại cho con giáp tuổi Thìn một tháng bùng nổ về lộc khí điền sản, nhà đất. Các kế hoạch mua nhà, đổi xe hoặc đầu tư chung của bản mệnh đều diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Bạn dễ dàng tìm kiếm được những mảnh đất có vị trí đắc địa và tiềm năng sinh lời cực kỳ lớn.

(Ảnh minh họa)

Vấn đề vay vốn ngân hàng để mua bất động sản được giải quyết nhanh gọn với lãi suất ưu đãi. Những người làm nghề môi giới tuổi này liên tục chốt được hợp đồng lớn, mang về doanh thu vượt bậc. Khả năng đàm phán xuất sắc giúp tuổi Thìn mua được tài sản với mức giá cạnh tranh hơn so với thị trường.

Để tối ưu hóa nguồn tài lộc này, lời khuyên dành cho tuổi Thìn là bạn nên tập trung vào phân khúc trung và dài hạn. Tuyệt đối không nên tham gia vào các hoạt động lướt sóng ngắn hạn nếu không nắm chắc phần thắng. Mọi giấy tờ đặt cọc, chuyển nhượng cần được rà soát tỉ mỉ từng điều khoản để tránh tranh chấp sau này.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình khi lựa chọn hướng đất và vị trí. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, bảo mật thông tin giao dịch để tránh sự dòm ngó từ những kẻ tiểu nhân. Việc hợp tác với những cộng sự có uy tín sẽ giúp bạn nhân đôi cơ hội thành công trong tháng.

Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp dẫn lối – Phú quý tự tới

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp với địa chi Thân, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp dễ đón nhận vận trình tài lộc rực sáng ở mảng nhà đất. Bạn có duyên sở hữu những tài sản có giá trị lớn thông qua việc mua bán, thừa kế hoặc tặng cho. Nguồn tài chính dư dả giúp người tuổi Tỵ tự tin hiện thực hóa ước mơ xây sửa hoặc mua sắm ngôi nhà mới.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh bất động sản của tuổi Tỵ gặt hái được nhiều quả ngọt ngoài sự mong đợi ban đầu. Tiền hoa hồng và lợi nhuận từ các thương vụ giao dịch liên tục đổ về tài khoản của bạn. Ngay cả những người tay ngang tập tành đầu tư cũng tìm được những mối làm ăn an toàn, chắc thắng.

Lời khuyên thiết thực dành cho con giáp này là hãy chủ động mở rộng mạng lưới giao tiếp để tìm kiếm đối tác. Khi thời cơ chín muồi xuất hiện, bạn cần quyết đoán xuống tiền ngay, tránh chần chừ mà đánh mất cơ hội. Hãy chú ý phong thủy của ngôi nhà hoặc mảnh đất định mua để đảm bảo sự hài hòa về năng lượng.

Ngoài ra, bạn cũng không nên dồn toàn bộ trứng vào một giỏ mà hãy đa dạng hóa các phân khúc đầu tư khác nhau. Việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp con giáp tuổi Tỵ quản lý dòng tiền hiệu quả và không bị áp lực. Cuối cùng, hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan và tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.