Có một điều rất lạ mà nhiều chị em đã trải qua nhưng không lý giải được: Cùng một chiếc váy đen, mặc tháng này thì thấy sang trọng, tự tin, đi đâu cũng được khen; nhưng sang tháng khác lại thấy bí bách, mệt mỏi, làm gì cũng trục trặc. Người xưa gọi đó là chuyện "khí hợp - khí khắc", và trong phong thuỷ ứng dụng vào trang phục, đây không phải là mê tín mà là cả một hệ thống quan sát tinh tế về mối quan hệ giữa con người và thời tiết, mùa vận, ngũ hành.

Tháng 4 Âm lịch năm nay rơi vào khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 Dương lịch - đúng thời điểm Hỏa khí trong tự nhiên đạt đỉnh. Theo nguyên lý ngũ hành, màu đen thuộc hành Thủy. Mà Thủy thì khắc Hỏa. Với những con giáp đang cần Hỏa để vượng vận trong tháng này, mặc đồ đen chính là tự tay dập tắt ngọn lửa may mắn của mình. Ngược lại, với những con giáp vốn đã quá nhiều Thủy khí, màu đen lại càng làm họ chìm sâu vào trạng thái uể oải, thiếu sức sống.

Dưới đây là 3 con giáp được các chuyên gia tử vi đặc biệt lưu ý nên hạn chế màu đen trong cả tháng 4 Âm lịch này.





1. Tuổi Hợi - Càng mặc đen càng "chìm", tài lộc khó nổi lên

Hợi là con giáp thuộc hành Thủy thuần. Trong 12 con giáp, có lẽ tuổi Hợi là người nhạy cảm nhất với yếu tố nước cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người tuổi Hợi vốn sống tình cảm, hay suy nghĩ, dễ chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình. Đây là điểm mạnh khi cần sự sâu sắc, nhưng cũng là điểm yếu khi cần ra quyết định nhanh hoặc bứt phá trong công việc.

Bước sang tháng 4 Âm - tháng Tỵ, Thái Tuế hình thành mối quan hệ "Tỵ Hợi tương xung" với người tuổi Hợi. Đây là một trong những thế xung mạnh nhất trong tử vi tháng. Năng lượng vốn đã bị phân tán, nếu lại khoác thêm màu đen - màu của hành Thủy đồng khí với bản mệnh thì chẳng khác nào "nước cộng nước", càng làm cho khí của tuổi Hợi trở nên ứ đọng, trì trệ.

Biểu hiện rõ nhất mà nhiều người tuổi tuổi Hợi sẽ cảm nhận được trong tháng này nếu mặc nhiều đen: dễ cảm thấy mệt mỏi vô cớ, hay buồn ngủ vào buổi chiều, công việc đáng lẽ xử lý nhanh thì cứ kéo dài lê thê. Trong chuyện tiền bạc, các giao dịch hay bị trì hoãn, khách hàng hứa rồi lại quên, hợp đồng tưởng chắc ăn lại đổ bể vào phút chót. Đó không phải xui xẻo từ trên trời rơi xuống, mà là biểu hiện của một trường khí cá nhân đang bị "quá tải Thủy".

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Trong tháng 4 Âm, hãy ưu tiên các tone màu ấm như đỏ gạch, cam đất, vàng kem, hoặc be sữa. Đây là những màu thuộc hành Hỏa và Thổ, vừa giúp cân bằng Thủy khí dư thừa, vừa kích hoạt năng lượng dương để công việc trôi chảy hơn. Nếu bắt buộc phải mặc đồ công sở tối màu, hãy chọn xanh navy đậm hoặc nâu socola thay vì đen tuyền, đồng thời điểm thêm phụ kiện đỏ - cam như khăn quàng nhỏ, dây chuyền đá ruby, hoặc son môi tone cam đào.

2. Tuổi Tý - Mất đi sức hút vốn có, tình duyên dễ trục trặc

Tý cũng là con giáp thuộc hành Thủy, và là Thủy vượng. Người tuổi Tý vốn được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi, khả năng giao tiếp và xoay sở tình huống cực giỏi. Trong đám đông, người tuổi Tý thường là người tạo nên không khí, là chất keo gắn kết các mối quan hệ.

Tuy nhiên, trong tháng 4 Âm lịch năm nay, người tuổi Tý lại rơi vào thế "Tý Tỵ tương phá" - một dạng quan hệ ngầm trong tử vi tháng, không gay gắt như xung khắc nhưng âm thầm làm hao tổn năng lượng. Cảm giác của người tuổi Tý trong tháng này sẽ là: Vẫn làm việc, vẫn giao tiếp, vẫn cố gắng, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Lời nói ra không còn sắc bén như trước. Sức hút cá nhân giảm sút mà chính họ cũng không nhận ra.

Trong bối cảnh đó, nếu người tuổi Tý lại chọn mặc nhiều đồ đen, vô hình trung họ đang khuếch đại điểm yếu của tháng này. Màu đen thuộc Thủy, đồng khí với bản mệnh Tý, sẽ làm gia tăng tính âm trong khí trường cá nhân. Hệ quả thấy rõ nhất là ở phương diện tình cảm: Với người độc thân, các mối quan hệ tiềm năng bỗng dưng "đứt liên lạc" không lý do; với người đã có đôi, các cuộc tranh cãi nhỏ dễ bị thổi phồng thành mâu thuẫn lớn vì cả hai đều cảm thấy đối phương "lạnh lùng", "khó hiểu".

Về công việc, người tuổi Tý làm trong các lĩnh vực cần thuyết phục, đàm phán, bán hàng, content sáng tạo sẽ thấy rõ nhất sự "đuối khí" này. Khách hàng nghe pitch xong gật gù nhưng rồi chẳng chốt. Bài viết đăng lên không tương tác. Cuộc họp đáng lẽ thông qua dễ dàng lại bị kéo dài bằng những câu hỏi vặn vẹo.

Lời khuyên cho tuổi Tý: Hãy mạnh dạn "phá vỡ comfort zone" về màu sắc trong tháng này. Thay vì những bộ đồ đen quen thuộc, hãy thử các tone hồng san hô, đỏ cherry, vàng mustard, hoặc xanh lá non. Đặc biệt, người tuổi Tý làm công việc liên quan đến hình ảnh cá nhân, gặp gỡ đối tác, livestream bán hàng nên ưu tiên áo có chi tiết màu ấm gần vùng cổ và mặt - đây là khu vực "dẫn khí" trong phong thuỷ trang phục, giúp người đối diện cảm nhận năng lượng tích cực từ bạn ngay từ giây đầu tiên.

3. Tuổi Thân - Đề phòng sức khoẻ và những quyết định sai lầm

Thân thuộc hành Kim. Nghe qua tưởng như chẳng liên quan gì đến chuyện Thủy - Hỏa, nhưng thực ra đây mới là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng với màu đen trong tháng 4 Âm này. Lý do nằm ở mối quan hệ "Tỵ Thân hợp hóa" - một thế cục đặc biệt trong tử vi tháng, vừa có yếu tố hợp vừa có yếu tố khắc ngầm.

Theo nguyên lý ngũ hành, Hỏa khắc Kim. Tháng Tỵ là tháng Hỏa vượng, vì vậy người tuổi Thân vốn đã phải chịu áp lực ngầm từ thiên thời. Tuy nhiên, vì Tỵ và Thân có quan hệ lục hợp, nên áp lực này không bộc lộ thành xung đột trực tiếp mà ẩn dưới dạng "căng thẳng nội tại" tức là bên ngoài có vẻ ổn, nhưng bên trong cơ thể và tâm trí đang phải gồng gánh nhiều hơn bình thường.

Trong tình huống đó, màu đen - màu của Thủy lại có một tác dụng ngược chiều rất tinh tế. Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Khi người tuổi Thân khoác lên người nhiều màu đen trong tháng Hỏa vượng, vô tình họ đang tạo thêm một mắt xích khí trường mà cuối cùng vẫn quay về làm mạnh thêm Hỏa tức là làm mạnh thêm yếu tố đang khắc bản mệnh Kim của mình.

Hệ quả dễ nhận thấy nhất ở người tuổi Thân trong tháng này nếu mặc nhiều đen là về sức khoẻ: dễ bị mất ngủ, nóng trong, nổi mụn, đau đầu nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân. Về tinh thần, người tuổi Thân vốn thông minh, quyết đoán, bỗng dưng hay do dự, dễ đưa ra quyết định sai - đặc biệt là các quyết định liên quan đến tài chính như đầu tư, mua sắm lớn, ký kết hợp đồng. Có những khoản chi tiêu mà sau khi mua xong vài ngày họ tự hỏi "sao lúc đó mình lại quyết định như vậy?".

Lời khuyên cho tuổi Thân: Trong tháng 4 Âm, người tuổi Thân nên ưu tiên các tone màu thuộc hành Thổ và Kim tức là vàng be, nâu cát, xám bạc, trắng ngà. Đây là những màu vừa tương sinh, vừa tương vượng với bản mệnh Kim, giúp củng cố trường khí cá nhân trước áp lực Hỏa của tháng. Đặc biệt, nếu phải đưa ra các quyết định tài chính quan trọng trong tháng này, hãy chọn mặc trang phục tone vàng be hoặc xám bạc trong ngày đó - một mẹo nhỏ nhưng được nhiều người tin dùng để giữ cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo.

Vài điều nhỏ nhưng quan trọng để nhớ

Phong thuỷ trang phục không phải là chuyện "kiêng tuyệt đối" - không ai bắt bạn phải vứt hết đồ đen trong tủ. Vấn đề là liều lượng và sự cân bằng. Trong tháng 4 Âm này, nếu bạn thuộc 3 con giáp trên, hãy thử nguyên tắc 30-70: Tối đa 30% trang phục là màu đen, còn lại 70% nên là các màu ấm hoặc trung tính sinh vượng cho bản mệnh.

Một mẹo nhỏ nữa: Nếu bắt buộc phải mặc đồ đen (đi đám tang, dress code công ty, đồng phục), hãy "trung hoà" bằng phụ kiện. Một chiếc khăn lụa màu ấm, một đôi bông tai đá quý, một thỏi son tone cam - hồng - đỏ cũng đủ để cân bằng lại trường khí cho cả ngày.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất: Tử vi - phong thuỷ là công cụ tham khảo để chúng ta sống tỉnh thức hơn với chính mình, chứ không phải để lo lắng, sợ hãi. Khi bạn chọn một chiếc áo màu ấm thay vì áo đen vào sáng nay, điều thực sự thay đổi không chỉ là "trường khí" trừu tượng, mà là tâm trạng của chính bạn - bạn bước ra đường với năng lượng khác, ánh mắt khác, nụ cười khác. Và những người xung quanh sẽ phản hồi lại bạn theo đúng năng lượng đó.

Tháng 4 Âm sắp bắt đầu. Hãy thử mở tủ quần áo và "tút" lại bảng màu của mình một chút - biết đâu, đây lại là khởi đầu cho một tháng nhiều bất ngờ thú vị!

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo