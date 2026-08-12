Với 3 con giáp này, tuần đầu tiên của tháng 7 Âm lịch vận trình có dấu hiệu chững lại, dễ phát sinh chuyện ngoài dự tính nên càng nên tránh nóng vội, đặc biệt trong các quyết định liên quan đến tiền bạc.

Bước sang tháng 7 Âm lịch, nhịp công việc của nhiều người có thể không thuận lợi như kỳ vọng. Những kế hoạch tưởng như đã hoàn tất vẫn có khả năng phát sinh vấn đề vào phút cuối, trong khi việc phối hợp với đồng nghiệp, đối tác cũng dễ xuất hiện những khác biệt về quan điểm.

Trong tuần đầu tiên, điều đáng lưu ý không hẳn là những biến động quá lớn mà nằm ở các quyết định được đưa ra trong lúc thiếu bình tĩnh. Một lời nói thiếu cân nhắc, một cam kết chưa được xem xét kỹ hay việc nhận thêm một nhiệm vụ vượt quá khả năng đều có thể khiến công việc trở nên áp lực hơn.

Tài lộc cũng là phương diện cần được quan tâm. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để chạy theo những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm hoặc xuống tiền chỉ vì nghe theo lời rủ rê. Những khoản chi tưởng nhỏ nhưng liên tục phát sinh cũng có thể khiến kế hoạch tài chính bị xáo trộn.

Trong bối cảnh đó, có 3 con giáp dưới đây được cho là nên thận trọng hơn cả trong tuần đầu tiên của tháng 7 Âm lịch.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể cảm nhận rõ áp lực công việc trong tuần đầu tháng. Một số kế hoạch có nguy cơ bị trì hoãn hoặc phải điều chỉnh, khiến con giáp này dễ rơi vào trạng thái sốt ruột và muốn nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Tuy nhiên, càng trong tình huống này, tuổi Tý càng nên tránh đưa ra quyết định khi chưa nắm đủ thông tin. Đặc biệt, nếu công việc liên quan đến hợp đồng, tiền bạc hoặc quyền lợi cá nhân, hãy kiểm tra kỹ từng điều khoản trước khi đồng ý.

Về tài lộc, nguồn thu chính nhìn chung vẫn có điểm ổn định nhưng khó tránh những khoản chi bất ngờ. Tuổi Tý nên hạn chế cho vay, bảo lãnh tài chính hoặc tham gia những khoản đầu tư mà bản thân chưa hiểu rõ.

Lời khuyên: Chậm lại một bước trước những quyết định quan trọng. Trong công việc, nên giữ thái độ mềm mỏng, tránh tranh luận hơn thua với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Về tiền bạc, bản mệnh này nên ưu tiên bảo toàn nguồn vốn thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

2. Tuổi Mão

Tuần đầu tháng 7 Âm lịch có thể mang đến cho người tuổi Mão một vài cơ hội liên quan đến công việc hoặc tiền bạc. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào xuất hiện cũng đồng nghĩa với khoản lợi nhuận chắc chắn. Con giáp này dễ bị hấp dẫn bởi những lời mời gọi có vẻ thuận lợi hoặc kỳ vọng vào kết quả quá nhanh. Nếu thiếu sự kiểm chứng, một quyết định tưởng như giúp gia tăng thu nhập lại có thể trở thành khoản chi ngoài kế hoạch.

Trong công việc, tuổi Mão cũng cần chú ý cách giao tiếp. Những bất đồng nhỏ nếu không được giải quyết khéo léo có thể kéo theo hiểu lầm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lời khuyên: Trước một cơ hội mới, hãy dành thời gian kiểm tra thông tin, tính toán khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Không nên vì sợ bỏ lỡ cơ hội mà quyết định quá nhanh. Nếu có thể, tuổi Mão hãy tập trung hoàn thành tốt công việc hiện tại trước khi mở rộng sang kế hoạch mới.

3. Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, vấn đề đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 7 Âm lịch nằm ở sự phân tán năng lượng. Con giáp này có thể cùng lúc muốn giải quyết nhiều công việc, dẫn đến tình trạng việc nào cũng bắt đầu nhưng khó hoàn thành trọn vẹn.

Áp lực này cũng có thể ảnh hưởng đến tài lộc. Một số khoản chi cho công việc, gia đình hoặc các nhu cầu cá nhân có khả năng tăng lên. Nếu không kiểm soát, kế hoạch tích lũy dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tuổi Ngọ nên đặc biệt thận trọng với những lời hứa liên quan đến tiền bạc. Việc đứng ra bảo lãnh, cho vay hoặc nhận lời giúp người khác trong những vấn đề tài chính có thể khiến bản thân rơi vào thế khó nếu kế hoạch không diễn ra như dự tính.

Lời khuyên: Nên ưu tiên những việc thực sự quan trọng, tránh ôm đồm. Trong tài chính, bản mệnh này nên đặt ra giới hạn chi tiêu rõ ràng và giữ một khoản dự phòng. Những quyết định lớn về tiền bạc nên được cân nhắc kỹ thay vì hành động theo cảm xúc nhất thời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.