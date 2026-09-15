Lời khuyên cho 12 con giáp trong Rằm tháng 8 Âm lịch

Rằm tháng 8 năm nay rơi vào ngày 25/9 dương lịch, đúng ngày Nhâm Dần. Mỗi con giáp có một bài học riêng cần lưu tâm để đón trọn vẹn dịp trăng tròn này.

Rằm tháng 8 Âm lịch năm Bính Ngọ, tức Tết Trung thu, rơi vào ngày 25/9 Dương lịch, đúng ngày Nhâm Dần, mang ngũ hành nạp âm Kim Bạc Kim. Đây là dịp trăng tròn nhất trong năm, mang ý nghĩa đoàn viên, sum vầy, nhưng vận trình của mỗi con giáp trong ngày này lại có sự khác biệt tùy theo mối quan hệ ngũ hành với chính ngày Nhâm Dần. Dưới đây là lời khuyên dành riêng cho từng con giáp.

Tuổi Tý

Kim sinh Thủy nên tuổi Tý trong ngày Rằm tháng 8 được ngày vận âm thầm nuôi dưỡng, tinh thần khá thoải mái, thích hợp để quây quần bên gia đình mà không vướng bận điều gì lớn.

Tuổi Sửu

Ngày Rằm tháng 8 không có mối liên kết đặc biệt với tuổi Sửu, nên đây là một ngày lễ bình yên, không có biến động gì đáng kể. Chỉ cần tận hưởng không khí Trung thu cùng người thân là đủ.

Tuổi Dần

Là bản mệnh của ngày, tuổi Dần đón Rằm tháng 8 với nguồn năng lượng khá dồi dào, thích hợp để làm nhân vật trung tâm trong buổi sum họp gia đình, chủ động kết nối và gắn kết mọi người.

Tuổi Mão

Chi Mão không tương tác trực tiếp với ngày Dần nên tuổi Mão có một ngày lễ khá nhẹ nhàng. Nên tranh thủ dịp này để nghỉ ngơi, tránh để công việc len lỏi vào những khoảnh khắc quý giá bên gia đình.

Tuổi Thìn

Ngày Rằm tháng 8 không mang tính chất đặc biệt với tuổi Thìn, nên đây là dịp thích hợp để tận hưởng không khí lễ hội một cách trọn vẹn, không cần lo nghĩ nhiều.

Tuổi Tỵ

Chi Tỵ hình với chi Dần trong ngày này, nên tuổi Tỵ cần cẩn trọng hơn trong giao tiếp khi tụ họp đông người, tránh để một câu nói vô tình gây ra hiểu lầm không đáng có giữa lúc mọi người đang vui vẻ.

Tuổi Ngọ

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Ngọ đón Rằm tháng 8 khá thuận lợi về tài lộc và các mối quan hệ. Đây là dịp tốt để mở rộng kết nối qua những buổi họp mặt thân mật cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Mùi

Ngày Dần không tương tác trực tiếp với tuổi Mùi, nên đây là một ngày lễ khá yên bình. Nên dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình sau một giai đoạn có phần bận rộn.

Tuổi Thân

Là con giáp xung trực tiếp với ngày Dần, tuổi Thân nên giữ tâm thế điềm tĩnh hơn trong ngày này, tránh tranh cãi hay để những bất đồng nhỏ trong gia đình bùng lên giữa dịp lễ đoàn viên.

Tuổi Dậu

Ngày Rằm tháng 8 không có mối liên kết đặc biệt với tuổi Dậu, nên đây là một ngày lễ bình yên. Có thể tranh thủ dịp này để lên kế hoạch cho những dự định sắp tới trong tâm thế thư thái.

Tuổi Tuất

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Tuất đón Rằm tháng 8 với sự trợ lực khá tốt về các mối quan hệ và quý nhân. Nên chủ động liên lạc, gửi lời chúc đến người thân, bạn bè trong dịp này để củng cố thêm tình cảm.

Tuổi Hợi

Chi Hợi hại với chi Dần trong ngày này, nên tuổi Hợi cần cẩn trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc khi tụ họp, tránh cho vay mượn hay hùn hạp trong không khí vui vẻ của ngày lễ mà quên mất sự rõ ràng cần thiết.

Nhìn chung, Rằm tháng 8 năm nay là dịp để mỗi con giáp tạm gác lại những bộn bề thường ngày, dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Dù vận trình của mỗi tuổi có khác nhau trong ngày này, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự ấm áp, chân thành trong từng khoảnh khắc sum vầy, bởi đó mới chính là giá trị cốt lõi của mùa Trung thu.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.