Lời khuyên cho 12 con giáp muốn bứt phá tài lộc trong tháng 6

Bước sang tháng 6, năng lượng của mùa hè bắt đầu lên cao, kéo theo nhịp vận hành của tiền bạc cũng sôi động hơn hẳn. Đây là thời điểm nhiều con giáp đứng trước cơ hội đổi vận, nhưng cũng là lúc dễ tiêu hao nếu không tỉnh táo. Thay vì chờ may rủi gõ cửa, mỗi tuổi cần biết mình nên đẩy mạnh điều gì, kiêng kỵ điều gì để dòng tiền chảy đúng hướng. Dưới đây là những lời khuyên thực tế, gần gũi nhưng đủ sâu để 12 con giáp tham khảo, soi vào hoàn cảnh riêng mà điều chỉnh.

Tuổi Tý: Đừng ôm đồm, hãy chọn một việc làm cho ra tấm ra món

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, hay nhìn thấy nhiều cơ hội cùng lúc và thường có xu hướng muốn nắm hết. Bước vào tháng 6, đặc biệt là khoảng từ ngày mùng 8 đến rằm, tài vận của tuổi Tý lên rõ nếu biết tập trung. Ngược lại, càng dàn trải càng dễ trắng tay. Lời khuyên thiết thực là chọn ra một nguồn thu chính, đầu tư thời gian và tâm sức vào đó. Phần thu phụ có thể duy trì nhưng không nên chiếm quá ba phần năng lượng.

Tuổi Sửu: Tiền đến từ sự kiên nhẫn, không phải từ những vụ làm nhanh

Sửu thường được dự báo là tuổi đi chậm mà chắc, và tháng 6 này điều đó càng đúng. Khoảng tuần thứ hai của tháng, một khoản tiền cũ có thể quay về, có thể là nợ đòi được, có thể là khoản hoa hồng tồn đọng. Đừng vội mang đi đầu tư mạo hiểm theo lời rủ rê. Người tuổi Sửu hợp với tiết kiệm có kế hoạch, gửi ngân hàng kỳ hạn, hoặc bỏ vào quỹ dự phòng. Càng giữ được càng sinh lời về dài hạn.

Tuổi Dần: Mạnh dạn nhưng phải có giấy trắng mực đen

Dần là tuổi của quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Tháng 6, đặc biệt nửa sau tháng, tuổi Dần có cơ hội mở rộng mối quan hệ làm ăn mới. Tuy nhiên, đừng chỉ tin vào lời hứa miệng hay cảm tình ban đầu. Mọi thoả thuận nên được ghi lại bằng văn bản, dù là với người thân quen. Đây không phải chuyện đề phòng, mà là cách giữ tình cảm lâu dài và bảo vệ chính dòng tiền của mình.

Tuổi Mão: Học cách nói không với những khoản chi cảm tính

Người tuổi Mão sống tình cảm, thường rộng tay với bạn bè, người thân. Tháng 6 dễ phát sinh nhiều buổi tụ tập, đám cưới, quà cáp, và đây chính là lỗ hổng lớn nhất của tuổi Mão. Lời khuyên là đặt sẵn một mức trần chi tiêu cho khoản giao tế trong tháng, vượt qua thì dừng lại không áy náy. Tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều thì cuối tháng vẫn rỗng.

Tuổi Thìn: Thời điểm hợp để khởi động dự án ấp ủ

Tuổi Thìn bước vào tháng 6 với năng lượng dồi dào, đặc biệt từ ngày 12 trở đi. Đây là thời điểm thuận để khởi động việc đã ấp ủ từ lâu, có thể là mở một cửa hàng nhỏ, ra mắt sản phẩm, hoặc đổi sang công việc mới. Đừng chờ đến lúc mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, bởi tuổi Thìn có xu hướng cầu toàn quá mức và bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Tỵ: Giấu bớt kế hoạch, hành động trong im lặng

Tuổi Tỵ tháng này dễ gặp tiểu nhân nói xấu sau lưng, đặc biệt trong môi trường công sở. Tài lộc không xấu nhưng dễ bị cản. Cách hoá giải tốt nhất là kín tiếng về kế hoạch cá nhân, không khoe khoang thu nhập, không bàn chuyện làm ăn ở chỗ đông người. Làm được mà không cần ai biết mới là bản lĩnh của tuổi Tỵ trong tháng 6.

Tuổi Ngọ: Đầu tư vào sức khoẻ chính là đầu tư sinh lời cao nhất

Tuổi Ngọ tháng 6 dễ kiệt sức vì ôm việc, tham lam thời gian. Tài lộc có nhưng sức khoẻ đi xuống thì cũng vô nghĩa. Nửa đầu tháng nên cân đối lại lịch sinh hoạt, đi khám tổng quát nếu lâu chưa khám. Một cơ thể khoẻ mới giữ được phong độ kiếm tiền lâu dài.

Tuổi Mùi: Nói ít, làm nhiều, lộc tự đến

Tuổi Mùi vốn hiền, ít tranh giành. Tháng 6 quý nhân của tuổi Mùi xuất hiện qua những mối quan hệ cũ, có thể là đồng nghiệp cũ, bạn học cũ. Đừng ngại liên lạc lại. Một cuộc gặp tưởng chừng xã giao có thể mở ra cơ hội việc làm hoặc cộng tác bất ngờ.

Tuổi Thân: Cẩn trọng với các khoản vay mượn

Tuổi Thân nhanh trí, dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ vướng vào chuyện đứng tên hộ, vay giúp. Tháng 6 nên dứt khoát từ chối mọi đề nghị liên quan đến tài chính của người khác, dù là người thân. Tiền mình thì giữ chặt, tiền người thì đừng dính.

Tuổi Dậu: Học thêm một kỹ năng mới ngay trong tháng

Tuổi Dậu hợp với việc nâng cấp bản thân. Một khoá học ngắn, một chứng chỉ chuyên môn được đầu tư trong tháng 6 sẽ là bàn đạp cho thu nhập nửa cuối năm. Đừng tiếc tiền cho việc học, vì đây là khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất với Dậu.

Tuổi Tuất: Giữ chữ tín là giữ tài lộc

Tuổi Tuất tháng này được khách hàng, đối tác tin tưởng giao việc lớn. Đúng hẹn, đúng cam kết chính là cách tuổi Tuất biến uy tín thành tiền. Một lần lỡ hẹn có thể khiến nhiều tháng gây dựng đổ sông đổ bể.

Tuổi Hợi: Bớt cả nể, biết từ chối đúng lúc

Tuổi Hợi dễ bị cuốn vào việc của người khác. Tháng 6 cần học cách nói lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để dành thời gian cho công việc chính. Khi biết quý thời gian của mình, tiền tự nhiên cũng quý mình hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.