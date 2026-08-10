Tháng 7 âm lịch Bính Thân 2026 kéo dài từ 13/8 đến 10/9 Dương lịch. Mỗi con giáp có một cách giữ nhịp riêng để mọi việc trong tháng được thuận lợi.

Tháng 7 Âm lịch năm nay rơi vào tháng Bính Thân, bắt đầu từ ngày 13/8 và kết thúc ngày 10/9 dương lịch, giữa lúc tiết Lập thu chuyển dần sang Xử Thử. Rằm tháng 7, tức lễ Vu Lan báo hiếu, sẽ đến vào ngày 27/8. Dân gian hay gọi đây là tháng cô hồn và dặn nhau cẩn trọng, nhưng nhìn theo một cách khác, đây cũng là tháng để chậm lại, nhìn về gia đình và những người thân đã đồng hành cùng mình bấy lâu. Dưới đây là lời khuyên riêng cho từng con giáp để tháng này trôi qua nhẹ nhàng, ai cũng có phần việc phù hợp với mình.

Tuổi Tý

Nằm trong thế tam hợp Thủy cục cùng chi tháng, tuổi Tý có một tháng khá thuận về tài chính, dễ có thêm khoản thu ngoài dự tính. Lời khuyên: Nhận được khoản nào cũng nên chia ra một phần để dành, đừng tiêu hết ngay khi vừa có trong tay.

Tuổi Sửu

Tháng này bình hòa, không có biến động lớn, hợp để tuổi Sửu dọn dẹp lại những việc còn dang dở trước khi bước sang mùa cuối năm. Lời khuyên: Giải quyết dứt điểm một việc tồn đọng thay vì để nó kéo dài thêm nữa.

Tuổi Dần

Xung với chi tháng nên tuổi Dần dễ gặp trục trặc nhỏ trong giao tiếp, công việc có thể chậm hơn dự tính một chút. Lời khuyên: Khi có bất đồng, hãy im lặng vài giây trước khi đáp lại, tránh để một câu nói vội vàng làm căng thêm chuyện vốn có thể bỏ qua.

Tuổi Mão

Tháng 7 thiên về đối nội và tình cảm gia đình đối với tuổi Mão, là dịp thích hợp để hàn gắn một mối quan hệ thân thiết đang có khoảng cách. Lời khuyên: Nhân dịp Vu Lan, hãy chủ động gọi điện hỏi thăm người mà lâu nay vẫn ngại mở lời trước.

Tuổi Thìn

Cùng chung tam hợp Thủy cục với chi tháng, tuổi Thìn có tín hiệu tốt ở cả công việc lẫn tài chính, đặc biệt những việc liên quan đến hợp tác, ký kết. Lời khuyên: Đọc kỹ điều khoản trước khi đặt bút, vận thuận không có nghĩa là được phép chủ quan.

Tuổi Tỵ

Lục hợp với chi tháng giúp tuổi Tỵ giao tiếp thuận lợi hơn hẳn, nói gì cũng dễ được người khác lắng nghe và tin tưởng. Lời khuyên: Tận dụng tháng này để trình bày một đề xuất hay một mong muốn vẫn còn ngại chia sẻ.

Tuổi Ngọ

Thời tiết giao mùa khiến sức khỏe tuổi Ngọ cần được chú ý hơn bình thường, dễ mệt nếu làm việc quá sức. Lời khuyên: Ưu tiên ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ, đừng đợi cơ thể lên tiếng cảnh báo mới chịu nghỉ ngơi.

Tuổi Mùi

Chuyện gia đình được điểm nhấn trong tháng này, tuổi Mùi nên dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và những người thân trong nhà. Lời khuyên: Một bữa cơm sum họp cuối tuần đáng giá hơn nhiều món quà vật chất.

Tuổi Thân

Là chi của chính tháng nên cảm xúc tuổi Thân dễ lên xuống thất thường, có lúc hào hứng, có lúc lại thấy mệt mỏi không rõ lý do. Lời khuyên: Tránh đưa ra quyết định quan trọng khi tâm trạng đang không ổn định, hãy chờ vài ngày cho lòng lắng lại.

Tuổi Dậu

Công việc tháng này đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn, không nên chủ quan với những chi tiết nhỏ trong giấy tờ hay số liệu. Lời khuyên: Dành thêm thời gian rà soát lại trước khi gửi đi bất kỳ tài liệu quan trọng nào.

Tuổi Tuất

Bị chi tháng phá nhẹ nên tài chính tuổi Tuất dễ phát sinh thêm khoản chi ngoài dự tính, nhất là việc sửa chữa hay mua sắm đột xuất. Lời khuyên: Lập một khoản dự phòng riêng ngay từ đầu tháng để không bị động khi có việc cần đến tiền.

Tuổi Hợi

Bị chi tháng hại nhẹ nên tuổi Hợi dễ thấy mệt mỏi về tinh thần hơn là về thể chất, đôi khi chỉ vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Lời khuyên: Học cách từ chối bớt một vài việc không thật sự cần thiết, giữ lại năng lượng cho những điều quan trọng hơn.

Tháng 7 Âm lịch vốn được nhắc đến với nhiều kiêng kỵ, nhưng suy cho cùng, tháng nào cũng cần một thái độ sống cẩn trọng và biết ơn như vậy. Dù là con giáp đang thuận hay con giáp cần giữ nhịp nhiều hơn, một tháng hanh thông không tự nhiên mà có, nó đến từ những việc nhỏ được làm đều đặn mỗi ngày, từ một bữa cơm gia đình, một cuộc gọi thăm hỏi, đến một quyết định được cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Nhân mùa Vu Lan, hãy dành ít phút nghĩ về những người đã cho mình một điểm tựa để quay về, đó cũng là cách để cả tháng 7 này trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.