Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng quốc tế triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trải dài từ Việt Nam sang Campuchia và Myanmar. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã bắt giữ 22 đối tượng, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 120 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại trên cả nước.

Theo điều tra, vào tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng).

Trong đó, Lương Xuân Duyên trực tiếp điều hành một nhóm lừa đảo tại Myanmar dưới sự chi phối của các đối tượng người nước ngoài. Phạm Văn Diệm quản lý một “trụ sở” độc lập tại khu Lý Châu, TP Bavet, Campuchia. Tại các địa điểm này, các đối tượng được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, lập nhiều tài khoản ảo, xây dựng kịch bản lừa đảo nhắm thẳng vào người dân trong nước.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lương Xuân Duyên trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar.

Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, dù giữ vai trò tổ trưởng, trực tiếp quản lý nhân sự, phân công công việc và chịu trách nhiệm về hiệu quả lừa đảo của cả nhóm tại Myanmar, nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra, Lương Xuân Duyên lại tự nhận mình là… nạn nhân bị lừa.

Trước điều tra viên, Duyên khai: “Em được tuyển sang bên Thái Lan làm. Trong quá trình sang Thái Lan, trên xe nó bảo em ngủ đi, tí đến thì gọi. Nhưng nó cho em đi "một nhát" 10 tiếng sang đến Myanmar. Sang đến nơi thì em mới biết lừa đảo và bị bắt ký hợp đồng. Không có tiền chuộc về thì nó bắt em ở lại làm.”

Clip lời khai của đối tượng Lương Xuân Duyên (Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Tuy nhiên, những lời khai này nhanh chóng bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Kiểm tra hộ chiếu của Lương Xuân Duyên, cơ quan điều tra phát hiện các dấu xuất nhập cảnh chính ngạch xuất hiện dày đặc, cho thấy quá trình đi lại hoàn toàn có chủ đích, không hề mang dáng dấp của một người bị lừa bán hay cưỡng ép ra nước ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, trong lời khai tiếp theo, Duyên thừa nhận quá trình tham gia và “thăng tiến” trong đường dây lừa đảo:

“Trong quá trình làm, em không biết máy tính nên học máy tính đánh chữ, học việc tầm hai tháng. Cuối tháng thứ hai, sang tháng thứ ba em ký hợp đồng. Hai tháng đấy tuyển thêm người Việt Nam sang, nó bảo em ‘mày đánh máy tính chậm thì phải thúc đẩy công việc mọi người làm, cho mày lên làm tổ trưởng’. Ở đó, chủ là người Trung Quốc. Xong đó có người check bill (kiểm tra đơn hàng) là người Myanmar. Phía trên ra công việc xuống, bảo em chỉ đạo mọi người làm việc thì cứ thế em làm thôi.”

Một lời khai tưởng như vô hại, thậm chí có phần “ngây ngô”, nhưng theo cơ quan điều tra, đây là sự quanh co, né tránh trách nhiệm của đối tượng từng giữ vai trò then chốt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trực tiếp điều hành hoạt động phạm pháp và hưởng lợi từ chính sự nhẹ dạ của hàng nghìn nạn nhân trong nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan khác đang lẩn trốn trong và ngoài nước.