Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt 1 phụ nữ và 3 nam thanh niên

Công an TP Đà Nẵng ngày 29/12 cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Công an phường Cẩm Lệ đã làm rõ một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 21/12, Công an phường Cẩm Lệ bắt quả tang hai đối tượng V.P.K. (SN 2001, trú tỉnh Quảng Trị) và P.H.H.C. (SN 1995, trú TP Huế) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ trên đường Trường Sơn, phường Cẩm Lệ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, bên trong nỏ thủy tinh có chất bám dính màu đen nghi là ma túy. Từ lời khai của C., công an mở rộng điều tra và bắt giữ N.T.H. (SN 1998, trú phường An Khê). Khám xét nơi ở của đối tượng này, cảnh sát thu giữ 3,7 gam ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để chia tách ma túy bán cho các "con nghiện".

Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ "mắt xích" cung cấp hàng là N.V.M. (SN 1983, trú phường Hải Châu). Khám xét khẩn cấp nơi cất giấu của M. tại phường Thanh Khê, công an thu giữ thêm 28,7 gam ma túy đá và cân tiểu ly. M. khai nhận mua số hàng trên với giá 5 triệu đồng để về sử dụng và bán lại kiếm lời. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ trong toàn bộ đường dây là hơn 30 gam.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an phường Cẩm Lệ đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng để điều tra về các hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 28/12, Công an xã Chiên Đàn cũng bắt giữ 2 nhóm, 05 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an xã Chiên Đàn xác định Kiều Văn Đức (34 tuổi; trú thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng) cùng một số đối tượng khác có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang - Ảnh: CA Đà Nẵng

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/12, Tổ công tác số 1 bất ngờ đột kích, bắt quả tang Kiều Văn Đức và Hồ Trần Tấn Bình (38 tuổi; trú thôn Kế Xuyên 2, xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) khi cả 2 đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh ban đầu, Hồ Trần Tấn Bình được xác định còn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm này, Tổ công tác số 2 đồng loạt triển khai, bắt quả tang Đoàn Văn Việt (27 tuổi; trú thôn Đàn Trung, xã Chiên Đàn); Phạm Văn Nguyên (36 tuổi; trú thôn Thạch Hòa, xã Chiên Đàn) và Trần Vũ Hữu Lâm (30 tuổi; trú thôn Phước Cẩm, xã Thăng Điền) đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại nhà Phạm Văn Nguyên. Test nhanh ma túy cho thấy tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Công an xã Chiên Đàn đã lập hồ sơ, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.