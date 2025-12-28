Bắt thanh niên nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi ở nhà nghỉ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/12, đối tượng Ph. V. Th. (SN 2003, quê tỉnh Lâm Đồng) đã đến Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đầu thú. Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận đã có quan hệ với cháu T (SN 2/5/2013, quê tỉnh An Giang, hiện đang tạm trú tại xã Phước An).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Th. và cháu T. có quen biết nhau từ trước. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2025, Th. đã nhiều lần rủ cháu T. đến nhà nghỉ trên địa bàn và thực hiện hành vi giao cấu tổng cộng 5 lần. Sự việc chỉ bị phát hiện khi gia đình cháu T. nghi ngờ và gặng hỏi, sau đó trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Đối tượng Ph. V. Th. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Biết hành vi của mình đã bị bại lộ và không thể trốn tránh trách nhiệm pháp lý, Ph. V. Th. đã chủ động đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, giám sát con em mình trước những mối quan hệ xã hội phức tạp.