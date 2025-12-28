HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt thanh niên nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi ở nhà nghỉ

Trang Anh |

Ph. V. Th. vừa ra đầu thú sau khi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với một bé gái sinh năm 2013.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/12, đối tượng Ph. V. Th. (SN 2003, quê tỉnh Lâm Đồng) đã đến Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đầu thú. Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận đã có quan hệ với cháu T (SN 2/5/2013, quê tỉnh An Giang, hiện đang tạm trú tại xã Phước An).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Th. và cháu T. có quen biết nhau từ trước. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2025, Th. đã nhiều lần rủ cháu T. đến nhà nghỉ trên địa bàn và thực hiện hành vi giao cấu tổng cộng 5 lần. Sự việc chỉ bị phát hiện khi gia đình cháu T. nghi ngờ và gặng hỏi, sau đó trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Đối tượng Ph. V. Th. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Biết hành vi của mình đã bị bại lộ và không thể trốn tránh trách nhiệm pháp lý, Ph. V. Th. đã chủ động đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, giám sát con em mình trước những mối quan hệ xã hội phức tạp.

Bắt giữ Triệu Quang Thành sau 16 năm lẩn trốn
Bắt thanh niên nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi ở nhà nghỉ - Ảnh 2.Bắt trùm lừa đảo ở Campuchia Phạm Văn Diệm và nhiều "nhân viên sale"

Tại thời điểm triệt phá, cảnh sát đã bắt giữ 22 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật quan trọng liên quan đến hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại