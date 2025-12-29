Thủ đoạn tinh vi khó tin của 2 ông trùm người Việt trong đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Camphuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, khoảng tháng 6/2025, phòng cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam – Camphuchia – Myanma nên đã lập ban chuyên án điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, hết sức tinh vi, phân tầng tổ chức chặt chẽ, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.

Hai đối tượng cầm đầu - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là Lương Xuân Duyên (SN 1988), trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng – Là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Tại đây các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy mọc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tại khoản ảo trên các trang mạng rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo...nên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã gặp không ít khó khăn.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi, khép kín

Cơ quan công an nhận định, đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán. Theo đó, tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày.

Các đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”. Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”, thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.