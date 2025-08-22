Lời khai của 'ông trùm' Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng: Đặng Quốc Thắng (1986, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Lộc (1997, Ninh Bình) và Ngô Khắc Trung (1991, Thanh Hóa) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thắng là người cầm đầu, thành lập Công ty Maxx Group nhằm quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 nhà đầu tư thông qua các ứng dụng và dự án ảo.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận các dự án tiền ảo hắn quảng bá không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, do được hưởng lợi nhuận lớn (từ 5–50% số tiền huy động được), các đối tượng đã cố tình thổi phồng thông tin, cam kết “lợi nhuận khủng” và “hoàn vốn nhanh” để dụ dỗ khách hàng. Sau thời gian ngắn hoạt động, các dự án đều ngừng, nhà đầu tư không thể rút tiền và bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đáng chú ý có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.

Dự án Wingstep

Nhà đầu tư tải ứng dụng Wingstep trên website moiza.io, nạp đồng tiền ảo BUSD (tương đương USD) và mua giày NFT giá từ 100–1.200 USD.

Người chơi đi bộ, chạy bộ để nhận thưởng WST, sau đó quy đổi ra BUSD.

Thắng cam kết lợi nhuận cao, lâu dài, với hoa hồng 5% từ F1, 3% từ F2.

Thực tế, dự án chỉ hoạt động từ 5/2022 đến 8/2022, sau đó mất thanh khoản, 50 khách hàng mất trắng khoảng 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).

Dự án Game Naga Kingdom

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom tự xưng là "Hành trình kỳ lân". Ảnh: CA HN

Nhà đầu tư mua NFT nhân vật game (Monkey, Chicken, Dog, Pig…), có giá lên tới 400 triệu đồng/NFT.

Khi chơi game, người dùng kiếm được đồng “Maga” quy đổi sang BUSD.

Đặng Quốc Thắng liên kết cùng Nguyễn Thành Lộc quảng bá, cam kết lợi nhuận 5–8%/tháng, hoa hồng đa cấp tới F3.

Chỉ sau 3 tháng, dự án sập, khiến 20 nhà đầu tư mất tổng cộng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Như vậy, với thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, NFT và tiền ảo, nhóm của Đặng Quốc Thắng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ vốn liếng, thậm chí là tiền tiết kiệm tích cóp của gia đình.

Công an Hà Nội kêu gọi những người từng tham gia các dự án do Thắng và đồng bọn quảng bá liên hệ với:

Phòng Cảnh sát hình sự – đồng chí Đoàn Văn Bằng, ĐT: 0904.635.467

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao – đồng chí Nguyễn Hồng Tiến, ĐT: 0902.136.588 để được giải quyết theo quy định pháp luật.